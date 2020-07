Werbung

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Freitag deutliche Verluste. Der DAX fiel zur Eröffnung um 1,4 Prozent auf 12.919,31 Punkte und rutschte im Verlauf tiefer in den negativen Bereich ab. Der deutsche Leitindex verlor letztlich 2,02 Prozent auf 12.838,06 Zähler.

Der TecDAX startete mit einem moderaten Minus in Höhe von 0,44 Prozent bei 3.140,58 Zählern in den Tag, zeigte sich anschließend aber tiefrot. Der DAX notierte am Freitag zum ersten Mal seit Wochenbeginn wieder unter der Marke von 13.000 Punkten. Aus den USA und Asien kamen schwache Vorgaben, nachdem sich die Spannungen zwischen den USA und China durch Konsulatsschließungen erneut verschärft hatten. Auch die Corona-Krise war wieder zum Belastungsfaktor geworden. "Zuletzt hatten die Anleger die Pandemie aus ihren Köpfen verbannt. Doch COVID-19 dürfte heute auf die Börsenbühne zurückkehren", sagte Marktanalyst Christian Henke von IG. Vor allem die USA haben die Krise noch längst nicht überwunden und auch Frankreich und Spanien warnten zuletzt vor steigenden Infektionszahlen. Bei den Unternehmen standen hierzulande vor allem Brenntag, Shop Apotheke und Delivery Hero im Fokus. Während Anleger bei Brenntag besser als erwartete Quartalszahlen feierten, nahmen sie bei Shop Apotheke Gewinne mit. Bei Delivery Hero sorgten Aussagen des Chefs für lange Gesichter. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Märkte gaben am letzten Handelstag der Woche nach. Der EuroSTOXX 50 verlor zur Börseneröffnung 0,66 Prozent auf 3.349,54 Stellen und musste anschließend weitere Verluste hinnehmen. Am Freitag war die Kauflaune der Anleger wie weggefegt. Neue Sorgen um den Konflikt zwischen den USA und China und die Corona-Pandemie drückten auf die Stimmung. Starke Einkaufmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich konnten die Laune der Anleger daneben nicht aufheitern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street präsentiert sich am Freitag schwächer. Der Dow Jones eröffnete den letzten Handelstag der Woche 0,45 Prozent leichter bei 26.533,41 Punkten und gibt auch weiterhin nach. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete 1,60 Prozent im Minus bei 10.294,41 Zählern und bleibt auch weiterhin in der Verlustzone. In den Fokus der Anleger rücken am Freitag erneut die Spannungen zwischen den USA und China. Auf die Schließung eines chinesischen Konsulats in Houston reagierte China nun und forderte die USA auf, ihre diplomatische Vertretung in der Stadt Chengdu zu schließen. Zudem richten sich die Blicke weiterhin auf die Berichtssaison. Unter anderem legten Intel und American Express ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken