Neue US-Zölle: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen tiefrot -- VW meldet schwache Zahlen -- SAP übertrifft Erwartungen -- Intel steigert Umsatz und Gewinn -- Allianz, HSBC, Tesla, BMW im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss kaum verändert in den Handel starten. So pendelt der DAX vorbörslich zeitweise um die Nulllinie.

Der TecDAX ging am Donnerstag 2,33 Prozent schwächer bei 3.701,45 Zählern in den Feierabend. Der DAX dürfte am Freitag nach den zuletzt schwachen Tagen nur wenig verändert in den Handel gehen. Bereits am Donnerstag war der Index unter die 21- und die 50-Tage-Linie gerutscht und hatte sich damit dem tiefsten Stand seit Ende Juni angenähert. Eine Unterstützung liegt jedoch bei etwa 24.700 Punkten.Neue US-Zölle, weiter steigende Ölpreise, eine Zuspitzung der Kriegslage im Nahen Osten sowie neue Zweifel an KI-Investitionen belasten die Anleger zum Wochenende hin gleich mehrfach. Unterdessen setzte US-Präsident Donald Trump seine Angriffe auf den Iran mittlerweile die 13. Nacht in Folge fort und erhöht damit weiter den Druck im Konflikt um die Straße von Hormus. Zusätzlich verschärft wurde die Lage durch Angriffe der Huthi-Milizen auf saudi-arabische Schiffe im Roten Meer. Der Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent notiert weiterhin klar über der Marke von 100 US-Dollar. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte verloren am Donnerstag den Halt. Der EURO STOXX 50 zeigte sich zum Handelsstart mit einem minimalen Minus, rutschte anschließend aber deutlich ab und schloss den Tag 1,69 Prozent im Minus bei 6.210,17 Punkten ab. Im Fokus der Anleger standen die Quartalszahlen von Alphabet, Tesla und IBM, die erste Rückschlüsse auf die Ertragslage der US-Technologiebranche zulassen. Belastend wirkte zudem die Eskalation im Nahost-Konflikt: Laut einem Bericht des Wall Street Journal verstärken die USA ihre Truppen- und Waffenpräsenz in der Region, um Präsident Trump im Falle einer möglichen Ausweitung des Konflikts mit dem Iran militärische Handlungsoptionen zu eröffnen. Im Euroraum bleiben zudem die Leitzinsen trotz anhaltender Inflationsgefahren vorerst unverändert. An den Märkten wurde bereits erwartet, dass die EZB ihren Leitzins bei 2,25 Prozent unverändert lassen würde, nachdem sie ihn im Juni wegen anhaltender Inflationssorgen um einen Viertelprozentpunkt angehoben hatte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street waren die Verkäufer am Donnerstag in der Überzahl. Der Dow Jones Industrial gab bis zum Handelende um 0,97 Prozent auf 51.711,65 Punkte nach. Bereits zu Handelsbeginn hatte er klar im Minus gelegen, daran hatte sich auch im Verlauf nicht viel geändert.

Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem Verlust von 2,15 Prozent bei 25.137,69 Zählern aus der Sitzung. Auch er war schon zur Eröffnung kräftig gefallen und hatte die Abgaben dann mit der Zeit noch vergrößert. Für die US-Aktienmärkte spielte sich am Donnerstag ein verlustreicher Handel ab. Belastet wurden die Börsen vor allem durch anhaltende Zweifel an den immensen KI-Investitionen, da jüngste Bilanzen und Ausblicke namhafter Technologiekonzerne die Skepsis der Anleger nicht ausräumen konnten. Zusätzlich verschärfte sich die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter. Nach Berichten über Angriffe der mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen auf zwei saudische Öltanker im Roten Meer sowie massiven US-Truppenverlegungen in die Region wuchs die Furcht vor einer weiteren Eskalationsstufe im Iran-Krieg. Die Angriffe und die verhängte Seeblockade führen dazu, dass immer mehr Schiffe sowohl die Straße von Hormus als auch die Route durch das Rote Meer meiden. Dies ließ die Rohstoffpreise kräftig ansteigen. Laut Marktstrategen der Deutschen Bank rückten die damit verbundenen Inflationssorgen nun wieder vollends in den Mittelpunkt des Marktgeschehens. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



