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Neue US-Zölle: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen tiefrot -- VW meldet schwache Zahlen -- SAP übertrifft Erwartungen -- Intel steigert Umsatz und Gewinn -- Allianz, HSBC, Tesla, BMW im Fokus

aktualisiert 24.07.26 07:59 Uhr

Analyst hebt Wahrscheinlichkeit einer SpaceX-Fusion auf 90 Prozent. BMW: Hunderttausende Autos wegen Anlasser-Problem zurückbeordert.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss kaum verändert in den Handel starten.

So pendelt der DAX vorbörslich zeitweise um die Nulllinie.
Der TecDAX ging am Donnerstag 2,33 Prozent schwächer bei 3.701,45 Zählern in den Feierabend.

Der DAX dürfte am Freitag nach den zuletzt schwachen Tagen nur wenig verändert in den Handel gehen. Bereits am Donnerstag war der Index unter die 21- und die 50-Tage-Linie gerutscht und hatte sich damit dem tiefsten Stand seit Ende Juni angenähert. Eine Unterstützung liegt jedoch bei etwa 24.700 Punkten.Neue US-Zölle, weiter steigende Ölpreise, eine Zuspitzung der Kriegslage im Nahen Osten sowie neue Zweifel an KI-Investitionen belasten die Anleger zum Wochenende hin gleich mehrfach.

Unterdessen setzte US-Präsident Donald Trump seine Angriffe auf den Iran mittlerweile die 13. Nacht in Folge fort und erhöht damit weiter den Druck im Konflikt um die Straße von Hormus. Zusätzlich verschärft wurde die Lage durch Angriffe der Huthi-Milizen auf saudi-arabische Schiffe im Roten Meer. Der Ölpreis der Nordsee-Sorte Brent notiert weiterhin klar über der Marke von 100 US-Dollar.

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