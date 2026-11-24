Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag gut behauptet erwartet. Entsprechend zeigt sich der DAX rund eine Stunde vor Sitzungsstart mit einem kleinen Plus.

Der TecDAX dürfte ebenso zulegen. Nach dem kräftigen Erholungsschub zum Wochenauftakt deutet sich für den DAX am Dienstag ein eher ruhiger Handelsbeginn an. Am Montag hatte vor allem die Nachricht, dass NVIDIA den nach mehreren Affären abgetretenen Konzernchef Jensen Huang zurückholt, für Kauflaune an den Märkten gesorgt – allen voran bei US-Technologiewerten. Laut dpa-AFX bezeichneten die Experten der NordLB Huang als „Personifizierung des KI-Booms“. Der DAX hatte sich daraufhin nach sechs Verlusttagen in Folge von seinem Beinahe-Tief seit Juli abgesetzt, nun ziehen auch die asiatischen Börsen nach, insbesondere die techlastigen Märkte in Südkorea und Taiwan. Zuvor war der deutsche Leitindex binnen weniger Tage um mehr als 2.000 Punkte eingebrochen und stand kurz davor, auf Jahressicht ins Minus zu drehen. Ob trotz dieser angeschlagenen Ausgangslage noch eine Jahresendrally gelingt, bleibt offen. Frische Impulse könnte im Tagesverlauf der ifo-Geschäftsklimaindex liefern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Aktienmärkte setzten am Montag zum Anstieg an. Der EURO STOXX 50 eröffnete die Börsenwoche etwas stärker und verzeichnete auch im Anschluss weiter Gewinne. Er notierte schlussendlich 2,23 Prozent höher bei 6.074,47 Zählern. Nach der Huang-Rally vom Montag dürften Europas Börsen am Dienstag kaum verändert in den Handel starten. Die Experten von XTB sehen die Rückkehr des Managers an die Spitze von NVIDIA zwiespältig: Huang verkörpere zwar wie kein anderer die KI-Erfolgsgeschichte des Konzerns, für nachhaltiges Anlegervertrauen wäre ein unbelasteter Nachfolger jedoch besser gewesen. Dämpfend wirken zudem Aussagen von New Yorks Fed-Präsident John Williams, der weitere, womöglich schnellere Schritte gegen die Inflation forderte. Unterstützung kommt vom sinkenden Ölpreis, da der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus trotz iranischer Angriffe stabil bleibt. Im Fokus steht am Vormittag der ifo-Geschäftsklimaindex, für den Ökonomen im November einen leichten Anstieg auf 90,5 Punkte nach 90,2 Zählern erwarten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen erholten sich am Montag von ihren deutlichen Verlusten vor dem Wochenende. Der Dow Jones legte bereits zur Startglocke über zwei Prozent zu und baute seine Gewinne im Verlauf noch weiter aus. Letztlich verabschiedete sich das Barometer 3,01 Prozent höher bei 49.598,97 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite konnte seine Gewinne derweil verteidigen, nachdem er über sieben Prozent stärker in den Handel ging. Hier stand letztlich ein Plus von 6,51 Prozent auf 24.089,56 Punkte an der Kurstafel. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze von NVIDIA sorgte zum Wochenstart für deutlichen Rückenwind an der Wall Street. Wie das Board des Chipherstellers vorbörslich mitteilte, fiel die Entscheidung für seine Wiedereinsetzung als CEO einstimmig. Nach einer Reihe von Gesprächen und Treffen habe man sich von seiner Aufrichtigkeit sowie seiner Eignung zur Führung des Unternehmens überzeugt gezeigt. Colette Kress gab damit ihre kurze Rolle als Interims-Vorstandsvorsitzende wieder ab und bleibt dem Konzern weiterhin als Finanzchefin erhalten. Zudem verwiesen Händler laut Dow Jones Newswires auf die durch Feiertage verkürzte Handelswoche in den USA: Wegen „Thanksgiving“ bleiben die Börsen am Donnerstag geschlossen, am Freitag findet lediglich ein verkürzter Handel statt. Die Analysten von Barclays stuften Technologiewerte trotz kurzfristig erhöhter Risiken infolge steigender Kapital- und Finanzierungskosten weiterhin als attraktiv ein. Sie verwiesen darauf, dass sich die Bewertungen im Tech-Sektor im Vergleich zu anderen US-Schwergewichten bereits seit Monaten vergünstigt haben. Gleichzeitig erwarten die Experten, dass Chiphersteller ihre kräftige Gewinndynamik im kommenden Jahr beibehalten werden, was den Kursen Unterstützung bieten dürfte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



