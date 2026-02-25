DAX vorbörslich in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch fester erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Der TecDAX dürfte ebenfalls mit leichten Gewinnen starten. Damit dürfte die Marke von 25.000 Punkten weiter im Blick bleiben. Die US-Märkte gaben zuletzt positive Signale, gestützt von Kursgewinnen bei Unternehmen mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI). Am Abend nach New Yorker Börsenschluss stehen die Quartalszahlen des KI-Chip-Herstellers NVIDIA im Fokus. Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank wies auf eine anhaltende Sorge hin: "Was niemand sehen will, sind nachlassende Aufträge für NVIDIA-Chips." Auch in Deutschland setzt sich die Bilanzsaison zur Wochenmitte fort: Aus dem DAX melden der Baustoffkonzern Heidelberg Materials, der Energieversorger E.ON und der Medizintechnikhersteller Fresenius ihre Geschäftszahlen.





Europas Börsen dürften am Mittwoch mit moderaten Gewinnen in den Handel starten. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich im Plus. Unterstützung kommt von positiven Vorgaben aus den USA und Asien, insbesondere im Technologiesektor. Anleger richten ihren Fokus auf die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Für das KI-Unternehmen wird bereits der 14. Gewinnanstieg in Folge erwartet. Darüber hinaus sorgen erneut Unternehmensberichte für Impulse, unter anderem von den DAX-Konzernen Fresenius, Heidelberg Materials und E.ON.





An den US-Börsen herrschte am Dienstag Optimismus. Der Dow Jones startete nahe der Nulllinie und konnte anschließend deutlich steigen. Er verabschiedete sich 0,76 Prozent höher bei 49.174,81 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete minimal stärker. Auch er zog im Anschluss deutlich an und schloss 1,04 Prozent fester bei 22.863,68 Zählern. Nach dem deutlichen Kursrückgang zu Wochenbeginn kam es an der Wall Street am Dienstag zu einer Stabilisierung. Dennoch bleiben die Sorgen rund um die US-Zollpolitik sowie mögliche Verwerfungen durch künstliche Intelligenz bestehen. Besonderes Augenmerk gilt in diesem Zusammenhang den Quartalszahlen von NVIDIA, die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem der Ausblick des Unternehmens und die geplanten Investitionen in KI. Zuletzt hatten bei anderen großen Technologiekonzernen vor allem hohe KI-Ausgaben für Verkaufsdruck gesorgt. Die Strategin Christy Tan vom Franklin Templeton Institute verweist darauf, dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA das Zollrisiko nicht vollständig beseitige. Zwar werde das "Notfall"-Instrument zur Einführung von Zöllen durch Ex-Präsident Donald Trump eingeschränkt, zugleich lasse das Gericht der Regierung jedoch Spielraum, Abgaben im Rahmen von Gesetz und Verfassung erneut zu verhängen. Auch wenn die Unsicherheit hinsichtlich möglicher neuer Zölle auf juristischem Wege zurückkehren könne, dürfte deren Umfang in Höhe und Breite durch das Urteil begrenzt sein, so Tan. Eine Abschaffung von Zöllen käme einer fiskalischen Lockerung gleich und könnte die Kaufkraft stärken sowie das Wachstum in zahlreichen Branchen ankurbeln.