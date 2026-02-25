DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 -0,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.119 +1,3%Euro1,1806 +0,3%Öl71,25 +0,1%Gold5.187 +0,8%
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
DAX vorbörslich in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat!
DAX vorbörslich in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus

aktualisiert 25.02.26 08:19 Uhr

AUTO1 erwartet nach Rekordjahr weiter steigenden Gewinn. HSBC: Ergebnis trotz Sonderbelastungen besser als erwartet. Heidelberg Materials: Nachfrageaufschwung und höherer Gewinn erwartet. HENSOLDT verlängert Vertrag mit CEO. Kapitalerhöhung bei JOST Werke soll frisches Geld bringen. Familie Arnault hält über die Hälfte aller LVMH-Anteile.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch fester erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.
Der TecDAX dürfte ebenfalls mit leichten Gewinnen starten.

Damit dürfte die Marke von 25.000 Punkten weiter im Blick bleiben. Die US-Märkte gaben zuletzt positive Signale, gestützt von Kursgewinnen bei Unternehmen mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI). Am Abend nach New Yorker Börsenschluss stehen die Quartalszahlen des KI-Chip-Herstellers NVIDIA im Fokus.

Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank wies auf eine anhaltende Sorge hin: "Was niemand sehen will, sind nachlassende Aufträge für NVIDIA-Chips."

Auch in Deutschland setzt sich die Bilanzsaison zur Wochenmitte fort: Aus dem DAX melden der Baustoffkonzern Heidelberg Materials, der Energieversorger E.ON und der Medizintechnikhersteller Fresenius ihre Geschäftszahlen.

Top Themen

NVIDIA-Aktie vor Quartalszahlen: Citi sieht Kaufchance und erwartet Outperformance
NVIDIA-AusblickZollpolitikFreseniusRheinmetallHeidelberg MaterialsLucidParamount / Warner Bros

Börsenchronik

24.02.26Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street beendet Handel weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
23.02.26US-Börsen schließen tiefrot -- DAX letztlich unter 25.000 Punkten -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- PayPal, DroneShield, Bayer, Diginex, NVIDIA, SAP im Fokus
20.02.26DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
19.02.26DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000 Punkten -- Wall Street schließt leichter -- Bayer profitiert von Trumps Glyphosat-Vorstoß -- Apple, Airbus, Amazon, Siemens Energy, Microsoft, SAP im Fokus
18.02.26Dow letztlich fester -- DAX schließt stärker -- Buffetts letztes Depot als Berkshire-CEO -- eBay, Figma, Palantir, Meta, NVIDIA, Palo Alto, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer im Fokus
