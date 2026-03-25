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Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- GameStop legt gemischte Zahlen vor -- Goldpreis, Disney, Ölpreis, BASF, Meta, Volkswagen im Fokus

aktualisiert 25.03.26 08:24 Uhr

JENOPTIK hebt Dividende an. LANXESS-Aktie im Aufwind: JPMorgan sieht historisches Comeback-Potenzial. Daimler-Truck: Neue Personalchefin kommt von Audi. Netflix: Starker Start für 'Peaky Blinders'-Film.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte dank vagen Hoffnungen im Iran-Konflikt am Mittwoch mit höheren Notierungen in den Handel starten.

Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen mit Aufschlägen.
Der TecDAX zeigte sich am Dienstag im frühen Verlauf fester, hier waren im Anschluss wechselnde Vorzeichen zu sehen. Schlussendlich notierte der Index 0,6 Prozent leichter bei 3.416 Stellen.

Vage Signale einer Entspannung im Nahost-Konflikt dürften den Aktienmärkten zur Wochenmitte Rückenwind verleihen. Berichten zufolge hat die US-Regierung Teheran über Pakistan einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Die Militärführung des Irans hat indes jedoch jegliche Verhandlungen abgestritten.

Zwar ordnete Washington zeitgleich die Verlegung von Luftlandedivisionen in die Region an, doch an den Rohstoffbörsen überwog die Erleichterung: Der Brent-Ölpreis fiel unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar. Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management sprach gegenüber dpa-AFX angesichts kräftiger Kursgewinne in Asien von "Licht am Ende des Tunnels", warnte jedoch, dass die Stimmung aufgrund der Nachrichtenlage fragil bleibe.

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