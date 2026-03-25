Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- GameStop legt gemischte Zahlen vor -- Goldpreis, Disney, Ölpreis, BASF, Meta, Volkswagen im Fokus
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Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt dürfte dank vagen Hoffnungen im Iran-Konflikt am Mittwoch mit höheren Notierungen in den Handel starten.
Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen mit Aufschlägen.
Der TecDAX zeigte sich am Dienstag im frühen Verlauf fester, hier waren im Anschluss wechselnde Vorzeichen zu sehen. Schlussendlich notierte der Index 0,6 Prozent leichter bei 3.416 Stellen.
Vage Signale einer Entspannung im Nahost-Konflikt dürften den Aktienmärkten zur Wochenmitte Rückenwind verleihen. Berichten zufolge hat die US-Regierung Teheran über Pakistan einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Die Militärführung des Irans hat indes jedoch jegliche Verhandlungen abgestritten.
Zwar ordnete Washington zeitgleich die Verlegung von Luftlandedivisionen in die Region an, doch an den Rohstoffbörsen überwog die Erleichterung: Der Brent-Ölpreis fiel unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar. Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management sprach gegenüber dpa-AFX angesichts kräftiger Kursgewinne in Asien von "Licht am Ende des Tunnels", warnte jedoch, dass die Stimmung aufgrund der Nachrichtenlage fragil bleibe.
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Die europäischen Aktienmärkte steuern zur Wochenmitte auf Eröffnungsgewinne zu.
Der EURO STOXX 50 dürfte mit grünen Vorzeichen in den Handel gehen.
Hintergrund ist die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Nahost-Konflikt, nachdem die USA Teheran einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges übermittelt haben. Auch wenn die Annahme des Forderungskatalogs durch den Iran als unsicher gilt, werten Marktteilnehmer die intensiven Bemühungen hinter den Kulissen als positives Signal.
Entspannung zeigt sich auch an den Nebenmärkten: Der Brent-Ölpreis sank deutlich auf die Marke von 100 US-Dollar, während nachgebende Anleiherenditen für zusätzliche Entlastung sorgen. Trotz der vermutlich freundlichen Eröffnung bleibt die fundamentale Lage getrübt. Die am Vortag schwachen Einkaufsmanagerindizes der Eurozone sowie der für heute erwartete deutliche Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex (Prognose: 85,5 Punkte) verdeutlichen, dass der Konflikt bereits deutliche Bremsspuren in der europäischen Wirtschaft hinterlässt.
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Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag mit Verlusten.
Der Dow Jones ging mit einem moderaten Abschlag von 0,18 Prozent bei 46.123,63 Punkten aus dem Handel.
Auch der NASDAQ Composite schloss tiefer und verlor 0,84 Prozent auf 21.761,89 Zähler.
Angesichts der undurchsichtigen Lage im Iran-Krieg agierten Anleger an den US-Börsen am Dienstag eher vorsichtig. Während die Ölpreise nach ihrem vorherigen Rückgang wieder anstiegen, setzte Gold seinen Abwärtstrend nun schon den zehnten Tag in Folge fort. Die anhaltenden Kämpfe in Nahost führen dazu, dass Marktteilnehmer die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zunehmend hinterfragen. Dieser hatte zwar von produktiven Gesprächen und einem verschobenen Ultimatum berichtet, was von iranischer Seite jedoch umgehend dementiert wurde.
Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, gab zu bedenken: "Es ist unklar, wie weit die diplomatischen Kontakte der USA in die neuen Strukturen des iranischen Regimes reichen und ob überhaupt ernsthafte Gespräche stattfinden". Zudem bestehe die Sorge, dass eine mögliche Beteiligung Saudi-Arabiens den Konflikt weiter eskalieren könnte. Marktbeobachter befürchten einhellig, dass ein langwieriger Krieg die Inflation anheizen und die Zinsen wieder steigen lassen könnte.
Die Börsen in Fernost legen am Mittwoch zu.
In Tokio geht es für den Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr MEZ) um 2,89 Prozent auf 53.761,51 Punkte hoch.
Auf dem chinesischen Festland ist die gleiche Tendenz auszumachen: Der Shanghai Composite verzeichnet einen Gewinn von 1,04 Prozent auf 3.921,75 Zähler.
Gemäßigter aufwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng rückt zeitweise um 0,34 Prozent auf 25.147,74 Einheiten nach vorn.
Die asiatischen Aktienmärkte tendieren fester, gestützt durch Berichte über einen US-diplomatischen Vorstoß im Iran-Konflikt. Laut Medienberichten hat Washington über Vermittler einen 15-Punkte-Plan vorgelegt, der unter anderem den Verzicht auf Atomwaffen und die Abgabe von angereichertem Uran vorsieht. Während US-Präsident Trump die Verhandlungsbereitschaft Teherans betonte, sorgt die Aussicht auf eine geopolitische Entspannung für eine sinkende Risikoprämie und beflügelt die Indizes in der Region. Marktteilnehmer beobachten nun genau die Reaktionen Israels und Teherans auf den Entwurf, um die Nachhaltigkeit der aktuellen Kursgewinne einzuschätzen.
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