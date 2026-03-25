Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- GameStop legt gemischte Zahlen vor -- Goldpreis, Disney, Ölpreis, BASF, Meta, Volkswagen im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte dank vagen Hoffnungen im Iran-Konflikt am Mittwoch mit höheren Notierungen in den Handel starten. Der DAX notiert in vorbörslichen Indikationen mit Aufschlägen.

Der TecDAX zeigte sich am Dienstag im frühen Verlauf fester, hier waren im Anschluss wechselnde Vorzeichen zu sehen. Schlussendlich notierte der Index 0,6 Prozent leichter bei 3.416 Stellen. Vage Signale einer Entspannung im Nahost-Konflikt dürften den Aktienmärkten zur Wochenmitte Rückenwind verleihen. Berichten zufolge hat die US-Regierung Teheran über Pakistan einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Die Militärführung des Irans hat indes jedoch jegliche Verhandlungen abgestritten. Zwar ordnete Washington zeitgleich die Verlegung von Luftlandedivisionen in die Region an, doch an den Rohstoffbörsen überwog die Erleichterung: Der Brent-Ölpreis fiel unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar. Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management sprach gegenüber dpa-AFX angesichts kräftiger Kursgewinne in Asien von "Licht am Ende des Tunnels", warnte jedoch, dass die Stimmung aufgrund der Nachrichtenlage fragil bleibe. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte steuern zur Wochenmitte auf Eröffnungsgewinne zu. Der EURO STOXX 50 dürfte mit grünen Vorzeichen in den Handel gehen. Hintergrund ist die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Nahost-Konflikt, nachdem die USA Teheran einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges übermittelt haben. Auch wenn die Annahme des Forderungskatalogs durch den Iran als unsicher gilt, werten Marktteilnehmer die intensiven Bemühungen hinter den Kulissen als positives Signal. Entspannung zeigt sich auch an den Nebenmärkten: Der Brent-Ölpreis sank deutlich auf die Marke von 100 US-Dollar, während nachgebende Anleiherenditen für zusätzliche Entlastung sorgen. Trotz der vermutlich freundlichen Eröffnung bleibt die fundamentale Lage getrübt. Die am Vortag schwachen Einkaufsmanagerindizes der Eurozone sowie der für heute erwartete deutliche Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex (Prognose: 85,5 Punkte) verdeutlichen, dass der Konflikt bereits deutliche Bremsspuren in der europäischen Wirtschaft hinterlässt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag mit Verlusten. Der Dow Jones ging mit einem moderaten Abschlag von 0,18 Prozent bei 46.123,63 Punkten aus dem Handel.

Auch der NASDAQ Composite schloss tiefer und verlor 0,84 Prozent auf 21.761,89 Zähler. Angesichts der undurchsichtigen Lage im Iran-Krieg agierten Anleger an den US-Börsen am Dienstag eher vorsichtig. Während die Ölpreise nach ihrem vorherigen Rückgang wieder anstiegen, setzte Gold seinen Abwärtstrend nun schon den zehnten Tag in Folge fort. Die anhaltenden Kämpfe in Nahost führen dazu, dass Marktteilnehmer die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zunehmend hinterfragen. Dieser hatte zwar von produktiven Gesprächen und einem verschobenen Ultimatum berichtet, was von iranischer Seite jedoch umgehend dementiert wurde. Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, gab zu bedenken: "Es ist unklar, wie weit die diplomatischen Kontakte der USA in die neuen Strukturen des iranischen Regimes reichen und ob überhaupt ernsthafte Gespräche stattfinden". Zudem bestehe die Sorge, dass eine mögliche Beteiligung Saudi-Arabiens den Konflikt weiter eskalieren könnte. Marktbeobachter befürchten einhellig, dass ein langwieriger Krieg die Inflation anheizen und die Zinsen wieder steigen lassen könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken