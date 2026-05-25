Asiens Börsen fester - Nikkei mit Rekord -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Trump meldet Fortschritte bei Iran-Abkommen - Teheran widerspricht Aussagen
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Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt zog am Freitag deutlich an.
So eröffnete der DAX bereits höher und legte auch im Anschluss weiter zu. Dabei rückte das Barometer immer weiter an die runde Marke von 25.000 Punkten heran. Letztlich reichte es jedoch nicht, diese zu überspringen: Der deutsche Leitindex ging 1,15 Prozent fester bei 24.888,56 Punkten ins Wochenende.
Der TecDAX startete ebenso kräftig und baute seine Gewinne in der Folge aus. Auch er verabschiedete sich mit Aufschlägen von 2,16 Prozent bei 4.044,31 Zählern stark in den Feierabend.
Damit rückten die runde Marke von 25.000 Punkten und der knapp darüber verlaufende Korrekturtrend seit dem Rekord Mitte Januar beim DAX wieder in greifbare Nähe. An den Asien-Börsen setzte sich eine Rally im Technologiesektor am Freitag fort, dieses Mal mit dem Schwerpunkt auf Japan und Taiwan.
Außerdem wurde am Aktienmarkt weiter auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gesetzt. Nach iranischen Angaben sollen in den vergangenen 24 Stunden 35 Schiffe die für den Energiehandel wichtige Straße von Hormus passiert haben. Es handelte sich den Angaben nach um Öltanker, Frachter und andere Handelsschiffe.
"Die globalen Aktienmärkte zeigen angesichts der hohen Ölpreise und des Ausverkaufs an den Anleihemärkten weiterhin eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit", schrieb vor diesem Hintergrund der Barclays-Fachmann Emmanuel Cau. Er warnte aber davor, dass sich die Schlagzeilen in diesen Tagen immer wieder schnell ändern. Anleger blieben also hin- und hergerissen zwischen Hoffen und Bangen.
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An den europäischen Börsen griffen die Anleger am Freitag beherzt zu.
So startete der EURO STOXX 50 freundlich in den Handel und verweilte auch im Verlauf auf grünem Terrain. Sein Schlussstand: 6.026,67 Punkte (+1,11%).
Anleger gingen mit den Schlagzeilen aus dem Nahostkonflikt stärker ins Risiko, positiv wurden die jüngsten Entwicklungen bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran interpretiert. Laut US-Außenminister Marco Rubio reisten pakistanische Vermittler in den Iran."Allerdings liegen beide Länder bei der Frage nach dem angereicherten Uran weiterhin weit auseinander", gab Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners zu bedenken. Auch die vom Iran beabsichtigten Zölle für die Straße von Hormus könnten für komplizierte Diskussionen sorgen. Deshalb werde die Hoffnung auf Frieden aktuell an den Börsen nur sehr vorsichtig gekauft. Die Entwicklung ist weiterhin fragil und das Pendel der Risikostimmung kann je nach Nachrichtenlage in die eine oder andere Richtung ausschlagen.
Wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde der ifo-Index aus Deutschland.
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Anleger an den US-Börsen griffen vor dem langen Wochenende weiter zu.
So zeigte sich der Dow Jones Industrial zum Handelsende am Freitag 0,58 Prozent fester bei 50.579,70 Punkten. Bei 50.830,24 Punkten hatte der US-Traditionsindex im Handel ein neues Rekordhoch erreicht.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss mit Gewinnen und verabschiedete sich 0,19 Prozent höher bei 26.343,97 Zählern.
Gestützt wurde die Stimmung vor allem durch die Hoffnung, dass es im Nahost-Konflikt zu einer baldigen Einigung kommen könnte.
Gleichzeitig blieb unklar, ob die Gespräche zwischen den USA und dem Iran tatsächlich zu einem Ergebnis führen. Vor dem langen Wochenende in den USA könnten Anleger daher vorsichtiger agieren und Risiken eher meiden. Die zuletzt wieder etwas höheren Ölpreise zeigen ebenfalls, dass die Unsicherheit an den Märkten nicht verschwunden ist. Marktanalyst Andreas Lipkow zufolge bleiben Investoren zurückhaltend, da die Verhandlungen nur langsam vorankommen und weiter Streitpunkte bestehen, die eine Einigung verhindern könnten.
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Die Börsen in Fernost weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.
In Tokio verbucht der Nikkei 225 zeitweise kräftige Gewinne von 3,14 Prozent und steigt auf 65.329,37 Punkte. Damit überspringt das Barometer erstmals die runde Marke von 65.000 Zählern.
Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite hingegen 0,57 Prozent auf 4.136,25 Einheiten zu.
In Hongkong ruht der Handel derweil feiertagsbedingt: Zuletzt notierte der Hang Seng 0,86 Prozent höher bei 25.606,03 Stellen.
Die Stimmung an den ostasiatischen Börsen ist am Montag freundlich, gestützt von der anhaltenden Rally der Chipaktien an der Wall Street. Zusätzlich sorgen neue Hoffnungen auf eine mögliche Friedensvereinbarung im Nahost-Konflikt für Entspannung an den Märkten. In der Folge geraten die Ölpreise deutlich unter Druck und fallen auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen.
Laut US-Präsident Donald Trump ist ein Memorandum of Understanding zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus bereits weitgehend ausgehandelt. Gleichzeitig dämpfte Trump die Erwartungen, indem er betonte, es bestehe keine Eile beim Abschluss einer Vereinbarung. Axios hatte zuvor berichtet, dass unter anderem eine Verlängerung der Waffenruhe um 60 Tage, die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und uneingeschränkte Ölexporte des Irans im Raum stehen. Die Meldungen bleiben jedoch unsicher, da beim iranischen Atomprogramm offenbar weiterhin keine Einigung erzielt wurde.
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