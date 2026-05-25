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Asiens Börsen fester - Nikkei mit Rekord -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Trump meldet Fortschritte bei Iran-Abkommen - Teheran widerspricht Aussagen

aktualisiert 25.05.26 07:13 Uhr

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Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zog am Freitag deutlich an.

So eröffnete der DAX bereits höher und legte auch im Anschluss weiter zu. Dabei rückte das Barometer immer weiter an die runde Marke von 25.000 Punkten heran. Letztlich reichte es jedoch nicht, diese zu überspringen: Der deutsche Leitindex ging 1,15 Prozent fester bei 24.888,56 Punkten ins Wochenende.

Der TecDAX startete ebenso kräftig und baute seine Gewinne in der Folge aus. Auch er verabschiedete sich mit Aufschlägen von 2,16 Prozent bei 4.044,31 Zählern stark in den Feierabend.

Damit rückten die runde Marke von 25.000 Punkten und der knapp darüber verlaufende Korrekturtrend seit dem Rekord Mitte Januar beim DAX wieder in greifbare Nähe. An den Asien-Börsen setzte sich eine Rally im Technologiesektor am Freitag fort, dieses Mal mit dem Schwerpunkt auf Japan und Taiwan.

Außerdem wurde am Aktienmarkt weiter auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gesetzt. Nach iranischen Angaben sollen in den vergangenen 24 Stunden 35 Schiffe die für den Energiehandel wichtige Straße von Hormus passiert haben. Es handelte sich den Angaben nach um Öltanker, Frachter und andere Handelsschiffe.

"Die globalen Aktienmärkte zeigen angesichts der hohen Ölpreise und des Ausverkaufs an den Anleihemärkten weiterhin eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit", schrieb vor diesem Hintergrund der Barclays-Fachmann Emmanuel Cau. Er warnte aber davor, dass sich die Schlagzeilen in diesen Tagen immer wieder schnell ändern. Anleger blieben also hin- und hergerissen zwischen Hoffen und Bangen.

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