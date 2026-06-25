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Heute im Fokus

Warten auf weitere Impulse: Asiens Börsen uneins - Nikkei und KOSPI sehr stark -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom

aktualisiert 25.06.26 07:04 Uhr

adidas: WM-Euphorie treibt an - Deutschland-Trikots brechen Verkaufsrekorde. Kritische Mineralien für die Raumfahrt? Warum die SpaceX-Aktie von Seltenen Erden profitieren könnte. Marvell Technology: Hat der KI-Infrastrukturspezialist wirklich das Zeug zum Billionen-Konzern?

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Mittwoch Unsicherheit vor.

Der DAX baute seine anfänglichen Verluste im weiteren Handelsverlauf deutlich aus. Letztlich stand ein Abschlag um 0,62 auf 24.740,36 Punkte auf der Kurstafel.
Der TecDAX drehte ins Minus und schloss 0,5 Prozent schwächer bei 3.883 Zählern.

Die Anleger mieden am Mittwoch weiter das Risiko. Vor den nach US-Börsenschluss erwarteten Zahlen von Micron Technology hielt sich der Markt zurück - die Commerzbank verwies auf neue Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Rally.

Größter Belastungsfaktor war Rheinmetall: Die Aktie brach zweistellig ein und kostete zeitweise erstmals seit über einem Jahr wieder weniger als 1.000 Euro - eine Halbierung gegenüber dem Rekordhoch vom Oktober. Hintergrund war die Meldung, wonach ein Fregatten-Großauftrag der Bundeswehr (Typ F126, laut JPMorgan-Analyst David Perry rund 12 Milliarden Euro) zugunsten von TKMS thyssenkrupp Marine Systems umgeleitet wird. Perry fürchtet ein verfehltes Auftragseingangsziel.

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