DAX vor Erholungsverusch -- Asiens Börsen uneins -- HelloFresh senkt Ziele drastisch -- Ölpreise, Alphabet, Gold im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende an einer Erholung versuchen. Der DAX sowie der TecDAX werden mit einer positiven Eröffnung erwartet. Angesichts leicht nachgebender Ölpreise steuert der DAX auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu. Damit zeichnet sich für den deutschen Leitindex auch im Wochenvergleich wieder eine positive Bilanz ab, nachdem er unter der Woche vorübergehend auf den tiefsten Stand seit Ende Juli zurückgefallen war. Zuvor hatten stark angezogene Ölpreise und steigende Anleiherenditen die Stimmung der Anleger gedämpft, nachdem der Index Ende August noch ein Rekordhoch markiert hatte. Zumindest am Ölmarkt zeichnet sich am Morgen nach den kräftigen Anstiegen seit Mittwoch jedoch keine weitere Zuspitzung ab. Zusätzliche Unterstützung kommt aus den USA, wo S&P 500 und NASDAQ 100 ihre Kursverluste nach dem europäischen Handelsschluss wieder wettmachen konnten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen vor positivem Handelsstart. Der EURO STOXX 50 wird mit einem freundlichen Handelsstart erwartet. Für die europäischen Börsen zeichnet sich am Freitag ein freundlicher Handelsstart mit leichten Kursgewinnen ab. Unterstützung erhält der Markt von Berichten über frische diplomatische Initiativen im Nahost-Konflikt: Demnach soll der iranische Außenminister Abbas Araghtschi mitgeteilt haben, dass Teheran dem Weißen Haus einen neuen Plan vorgelegt habe, um die Straße von Hormus innerhalb einer Woche wieder zu öffnen. Dieser Orientierungsvorschlag greife auf die im Juni zwischen dem Iran und den USA vereinbarte Grundsatzverständigung (Memorandum of Understanding) zurück. In der Folge gab der Preis für Rohöl der Sorte Brent zwar leicht nach, verharrt jedoch weiterhin auf einem für die Aktienmärkte sehr hohen Niveau. Parallel dazu kletterte die aufmerksam beobachtete Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um weitere zwei Basispunkte auf 5,18 Prozent, was zeigt, dass die aktuelle Markterholung auf recht instabilem Fundament steht. Vom Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping gingen aus Sicht der Finanzmärkte unterdessen keine neuen Impulse aus. Bereits im Vorfeld des Treffens hatte US-Finanzminister Scott Bessent bekanntgegeben, dass die USA und China ihre gegenseitige Zollpause bis Mitte Januar verlängern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich. Der Dow Jones verlor schlussendlich 0,31 Prozent auf 51.350,28 Punkte.

Der technologielastige NASDAQ Composite verabschiedete sich stabil aus dem Handel und gewann sogar moderate 0,01 Prozent auf 26.939,37 Punkte. Die US-Börsen knüpften am Donnerstag teilweise an die Verluste des Vortages an. Der NASDAQ hielt sich dabei weitgehend stabil, nachdem der technologielastige Index am Dienstag noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Die Aktienmärkte wurden dabei von den erneut gestiegenen Ölpreisen belastet, die zugleich eine weitere Verkaufswelle am Anleihemarkt auslösten. Die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen stiegen dadurch auf den höchsten Stand seit 2004. Laut Simon Wiersma von der ING Bank entwickelt sich dies jetzt wieder zu einem "spürbaren Gegenwind für Aktien". Zudem rückte die Sorge vor einer steigenden Inflation wieder stärker in den Fokus. Die Warnung eines iranischen Vertreters vor einer weiteren Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten und einer möglichen Ausweitung auf weitere Regionen hatte die Ölpreise zuletzt erneut nach oben getrieben. Darüber hinaus zieht die US-Regierung einen Exportstopp für Diesel in Betracht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



