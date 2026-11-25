Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag eine Spur tiefer. Entsprechend zeigte sich der DAX zum Sitzungsstart knapp tiefer und verharrte zunächst nahe der Nulllinie. Ab dem Vormittag rutschte das Barometer jedoch tiefer in die Verlustzone und zeigte sich von da an weiter in Rot. Schlussendlich verlor der Leitindex 1,26 Prozent auf 25.017,81 Zähler.

Der TecDAX notierte zur Eröffnung ebenfalls minimal leichter und fiel im Anschluss deutlich ab. Er ging 1,3 Prozent tiefer bei 3.834 Punkten aus dem Handel. Nach der kräftigen Erholung zum Wochenstart gelang es dem DAX am Dienstag nicht, seine Gewinne zu halten. Vergangene Woche war das Börsenbarometer im Zuge der weltweiten Flucht aus Technologiewerten sechs Sitzungen in Folge gefallen und hatte sich um mehr als 8 Prozent von seinem Rekordhoch bei gut 27.000 Punkten Mitte November entfernt. Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von NVIDIA hatte am Montag eine massive Gegenbewegung ausgelöst: Die NVIDIA-Aktie schnellte um fast ein Drittel nach oben, der NASDAQ 100 legte knapp 7 Prozent zu, der Halbleiter-Sektorindex sogar fast 14 Prozent, getrieben auch durch Eindeckungen von Leerverkäufern. Laut dpa-AFX sieht Thomas Altmann von QC Partners den KI-Trade „plötzlich wieder in Mode“, wobei sich erst zeigen müsse, ob sich Anschlusskäufer finden. Der ifo-Geschäftsklimaindex sorgte derweil für etwas Erleichterung, er ist im November stärker gestiegen als erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Aktienmärkte legten nach der Erholung am Vortag eine Pause ein. Der EURO STOXX 50 notierte zum Handelsstart marginal höher und gab im weiteren Verlauf spürbar nach. Er sank zum Sitzungsende um 1,16 Prozent auf 6.003,76 Zähler. Nach der kräftigen Erholung zum Wochenstart, ausgelöst durch Jensen Huangs Rückkehr an die Spitze von NVIDIA, tendierten Europas Börsen am Dienstag schwächer. Das Comeback des Managers hat die zuletzt wachsenden Zweifel am KI-Boom vorerst in den Hintergrund gedrängt. Die Analysten von XTB sehen in Huang die zentrale Figur für Strategie, Kundenbeziehungen und Strahlkraft des Chipkonzerns, weshalb die heftige Gegenbewegung nach dem vorangegangenen Ausverkauf wenig überrasche. Laut Dow Jones Newswires mahnten die Experten von CMC jedoch: „Der Visionär ist zurück, doch die schwierigste Arbeit könnte erst noch vor ihm liegen.“ Neben dem Vertrauen der Anleger müsse Huang auch eine Reihe regulatorischer und politischer Baustellen bewältigen. Als Belastungsfaktoren gelten insbesondere die angekündigte Bilanzprüfung durch die SEC, Spionagevorwürfe sowie politische Untersuchungen zu NVIDIAs China-Verbindungen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen. Der Dow Jones kämpfte sich nach schwachem Start auf grünes Terrain und schloss 0,86 Prozent höher bei 50.021,91 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite geriet unterdessen erneut unter Verkaufsdruck und verlor am zweiten Handelstag der Woche 1,48 Prozent auf 23.733,54 Punkte. Nach der kräftigen Kursrally zum Wochenbeginn spielte sich an der Wall Street am Dienstag zumindest teilweise eine Konsolidierung ab.

Zuvor hatte die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten bei NVIDIA weltweit für steigende Kurse gesorgt und den US-Börsen den besten Handelstag seit April 2025 beschert. Ein leichter Wermutstropfen blieb jedoch die Anthropic-Aktie, die an der jüngsten Erholung im Technologiesektor nicht partizipieren konnte. Obwohl die erneute Berufung Huangs die Unsicherheit an der Konzernspitze von NVIDIA beendet, wirft der Schritt laut Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya kritische Fragen zu Unternehmensethik und Governance auf – schließlich erfolgte die Wiedereinsetzung weniger als zwei Wochen nach seiner Abberufung im Zuge außerehelicher Affären, darunter einer mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Ökonomen von Natixis verweisen darauf, dass Huangs Rückkehr von laufenden Untersuchungen, der Einrichtung eines neuen Board-Ausschusses für nationale Sicherheit und Exportkontrollen sowie der Berufung eines Chief Compliance Officers begleitet wird. Zudem sind die grundsätzlichen Bedenken rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) nicht ausgeräumt: Anleger fragen sich weiterhin, wann sich die enormen, schuldenfinanzierten Infrastrukturinvestitionen auszahlen werden, während der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen Befürchtungen über eine Verlangsamung beim Ausbau von Rechenzentren nährt. Gleichzeitig rückt die Zollpolitik wieder stärker in den Fokus. Kreisen zufolge bereitet die US-Regierung höhere Zölle gegen China und Dutzende weitere Länder vor, denen vorgeworfen wird, amerikanische Unternehmen durch Subventionen für ihre heimische Industrie zu benachteiligen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



