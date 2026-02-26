Nach Zahlenhammer von NVIDIA: Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- Gerresheimer: BaFin weitet Prüfung aus -- Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch fester. Der DAX eröffnete die Sitzung bereits leicht im Plus und bewegte sich auch im Verlauf auf grünem Terrain. Letztlich gewann er 0,76 Prozent auf 25.175,94 Punkte.

Der TecDAX verbuchte ebenfalls Gewinne, nachdem er marginal tiefer in den Handel gestartet war. Er verabschiedete sich 0,8 Prozent fester bei 3.745,03 Zählern. Die US-Märkte gaben zuletzt positive Signale, gestützt von Kursgewinnen bei Unternehmen mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI). Am Abend nach New Yorker Börsenschluss stehen die Quartalszahlen des KI-Chip-Herstellers NVIDIA im Fokus. Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank wies laut dpa-AFX auf eine anhaltende Sorge hin: "Was niemand sehen will, sind nachlassende Aufträge für NVIDIA-Chips." Auch in Deutschland setzte sich die Bilanzsaison zur Wochenmitte fort: Aus dem DAX meldeten der Baustoffkonzern Heidelberg Materials, der Energieversorger E.ON und der Medizintechnikhersteller Fresenius ihre Geschäftszahlen.





Europas Börsen verbuchten am Mittwoch Gewinne. Der EURO STOXX 50 bewegte sich auf grünem Terrain, nachdem er die Sitzung bereits etwas stärker eröffnet hatte. Sein Schlussstand: 6.171,94 Punkte (+0,9 Prozent). Unterstützung kam von positiven Vorgaben aus den USA und Asien, insbesondere im Technologiesektor. Anleger richteten ihren Fokus auf die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. Für das KI-Unternehmen wird bereits der 14. Gewinnanstieg in Folge erwartet. Darüber hinaus sorgten erneut Unternehmensberichte für Impulse, unter anderem von den DAX-Konzernen Fresenius, Heidelberg Materials und E.ON.





An den US-Börsen ging es zur Wochenmitte aufwärts. Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 49.482,27 Punkten aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite beendete den Mittwochshandel daneben 1,26 Prozent höher bei 23.152,08 Zählern. Die US-Börsen konnten zur Wochenmitte ihre Erholung vom Vortag moderat fortsetzen. Für etwas Entspannung sorgte, dass US-Präsident Donald Trump in seiner Rede zur Lage der Nation keine neuen Zollmaßnahmen ankündigte. Dennoch blieben Anleger vorsichtig, denn US-Nachbörslich wurden die Zahlen von KI-Schwergewicht NVIDIA erwartet. Trump bezeichnete das jüngste Urteil des Supreme Court of the United States gegen seine Zollpolitik als "bedauerlich". Das Gericht hatte entschieden, dass auf Basis eines Notstandsgesetzes keine pauschalen Importzölle verhängt werden dürfen. Trump kündigte jedoch an, alternative rechtliche Wege für neue Zölle zu prüfen. Laut Jochen Stanzl von der Consorsbank verliert er durch das Urteil ein zentrales Instrument seiner Politik - die Möglichkeit, Zölle kurzfristig zu verhängen oder aufzuheben.