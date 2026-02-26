DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -2,2%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.900 +0,7%Euro1,1821 +0,1%Öl71,00 ±0,0%Gold5.195 +0,6%
Heute im Fokus
Top News
Heute im Fokus

Nach Zahlenhammer von NVIDIA: Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- Gerresheimer: BaFin weitet Prüfung aus -- Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus

aktualisiert 26.02.26 07:21 Uhr

Allianz mit Aktienrückkaufprogramm. freenet: Dividende trotz verfehlter Jahresziele erhöht. C3.ai verfehlt Prognosen deutlich. Snowflake-Gewinn und Umsatz ziehen deutlicher an als erwartet. ionQ übertrifft Erwartungen. Zoom enttäuscht beim Gewinn. NORMA startet Aktienrückkauf über bis zu 53 Millionen Euro. Schaeffler setzt auf Robotik und Verteidigung als Wachstumstreiber. BVB verspielt die Champions League. ADTRAN Networks-Aktie: Operativ deutlich mehr verdient - KI-Boom treibt Wachstum an.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch fester.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits leicht im Plus und bewegte sich auch im Verlauf auf grünem Terrain. Letztlich gewann er 0,76 Prozent auf 25.175,94 Punkte.
Der TecDAX verbuchte ebenfalls Gewinne, nachdem er marginal tiefer in den Handel gestartet war. Er verabschiedete sich 0,8 Prozent fester bei 3.745,03 Zählern.

Die US-Märkte gaben zuletzt positive Signale, gestützt von Kursgewinnen bei Unternehmen mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI). Am Abend nach New Yorker Börsenschluss stehen die Quartalszahlen des KI-Chip-Herstellers NVIDIA im Fokus.

Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank wies laut dpa-AFX auf eine anhaltende Sorge hin: "Was niemand sehen will, sind nachlassende Aufträge für NVIDIA-Chips."

Auch in Deutschland setzte sich die Bilanzsaison zur Wochenmitte fort: Aus dem DAX meldeten der Baustoffkonzern Heidelberg Materials, der Energieversorger E.ON und der Medizintechnikhersteller Fresenius ihre Geschäftszahlen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



