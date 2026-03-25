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Asiens Börsen in Rot -- AIXTRON baut neues Werk in Malaysia -- Beyond Meat verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung

aktualisiert 26.03.26 07:15 Uhr

SpaceX-Aktie bald an der Börse: Musk will mit Börsengang 75 Milliarden Dollar einsammeln. Amazon-Lieferung per Roboter nach Rivr-Übernahme. Tesla baut der LG Partnerschaft für Batteriezellen aus.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich dank vagen Hoffnungen im Iran-Konflikt am Mittwoch mit höheren Notierungen.

Der DAX legte zur Startglocke bereits deutlich zu und verbuchte auch im Anschluss kräftige Gewinne. Er verabschiedete sich mit einem Kursplus von 1,41 Prozent bei 22.957,08 Punkten aus dem Handel.
Auch der TecDAX eröffnete stärker und notierte auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Sein Schlussstand: 3.480,29 Punkte (+1,87 Prozent).

Vage Signale einer Entspannung im Nahost-Konflikt verliehen den Aktienmärkten zur Wochenmitte Rückenwind. Berichten zufolge hat die US-Regierung Teheran über Pakistan einen 15-Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Die Militärführung des Irans hat indes jedoch jegliche Verhandlungen abgestritten.

Zwar ordnete Washington zeitgleich die Verlegung von Luftlandedivisionen in die Region an, doch an den Rohstoffbörsen überwog die Erleichterung: Der Brent-Ölpreis fiel zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar. Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management sprach gegenüber dpa-AFX von "Licht am Ende des Tunnels", warnte jedoch, dass die Stimmung aufgrund der Nachrichtenlage fragil bleibe.

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