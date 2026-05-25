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US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: Asiens Börsen mehrheitlich tiefer

aktualisiert 26.05.26 07:28 Uhr

Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Pfingstmontag von seiner freundlichen Seite.

Der DAX nahm den Handel mit Gewinnen auf und übersprang damit direkt die wichtige Marke bei 25.000 Zählern. Im Verlauf konnte das Barometer weiter zulegen - auf zuletzt 25.389,10 Zähler (+2,01 Prozent) .

Auch der MDAX kletterte am Montag zeitweise auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren, während der SDAX bei 18.931,18 Punkten ein neues Rekordhoch erreichte.

Auch der TecDAX eröffnete die Sitzung fester und konnte im weiteren Verlauf um 1,5 Prozent auf 4.096,49 Zähler zulegen.

Bei deutlich sinkenden Ölpreisen springt der DAX am Pfingstmontag über die Marke von 25.000 Punkten. Dabei könnte der deutsche Leitindex auch das höchste Niveau seit dem Tag vor Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar erreichen. Zugleich könnte der DAX den seit seinem Januar-Rekord von 25.507 Punkten laufenden Korrekturtrend hinter sich lassen.

Auslöser der positiven Marktstimmung waren neue Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Konflikt. US-Präsident Donald Trump erklärte, ein Rahmenabkommen mit Teheran sowie eine Wiederöffnung der Straße von Hormus seien bereits "weitgehend" ausgehandelt. Laut dpa-AFX schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management, die "Kriegswolken über der Straße von Hormus" begännen endlich aufzubrechen. In der Folge geben Ölpreise und US-Dollar nach, während die Aktienmärkte von einer möglichen Entspannung profitieren.

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