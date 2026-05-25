US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
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Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Pfingstmontag von seiner freundlichen Seite.
Der DAX nahm den Handel mit Gewinnen auf und übersprang damit direkt die wichtige Marke bei 25.000 Zählern. Im Verlauf konnte das Barometer weiter zulegen - auf zuletzt 25.389,10 Zähler (+2,01 Prozent) .
Auch der MDAX kletterte am Montag zeitweise auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren, während der SDAX bei 18.931,18 Punkten ein neues Rekordhoch erreichte.
Auch der TecDAX eröffnete die Sitzung fester und konnte im weiteren Verlauf um 1,5 Prozent auf 4.096,49 Zähler zulegen.
Bei deutlich sinkenden Ölpreisen springt der DAX am Pfingstmontag über die Marke von 25.000 Punkten. Dabei könnte der deutsche Leitindex auch das höchste Niveau seit dem Tag vor Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar erreichen. Zugleich könnte der DAX den seit seinem Januar-Rekord von 25.507 Punkten laufenden Korrekturtrend hinter sich lassen.
Auslöser der positiven Marktstimmung waren neue Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Konflikt. US-Präsident Donald Trump erklärte, ein Rahmenabkommen mit Teheran sowie eine Wiederöffnung der Straße von Hormus seien bereits "weitgehend" ausgehandelt. Laut dpa-AFX schrieb Stephen Innes von SPI Asset Management, die "Kriegswolken über der Straße von Hormus" begännen endlich aufzubrechen. In der Folge geben Ölpreise und US-Dollar nach, während die Aktienmärkte von einer möglichen Entspannung profitieren.
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An den europäischen Börsen griffen Anleger zum Wochenstart zu.
So zeigte sich der EURO STOXX 50 zur Startglocke fester und legte auch in der Folge zu. Er schloss 1,95 Prozent höher bei 6.136,66 Punkten. Seine Kursverluste zu Zeiten des Iran-Kriegs sind damit ausgeglichen. Der Abstand zur Bestmarke von knapp 6.200 Punkten beträgt nur noch 63 Zähler.
Entspannungssignale im Nahost-Konflikt drückten die Ölpreise auf ein Fünf-Wochen-Tief. Entsprechend euphorisch reagierten die europäischen Aktienmärkte. US-Präsident Donald Trump zufolge sei ein Rahmenabkommen mit dem Iran sowie eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus "weitgehend" ausgehandelt. Stephen Innes von SPI Asset Management schrieb laut dpa-AFX am Montagmorgen, die "Kriegswolken über der Straße von Hormus" würden sich endlich auflösen.
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Anleger an den US-Börsen kauften vor dem langen Wochenende vermehrt zu. Am Pfingstmontag ruhte der Handel an der Wall Street.
So zeigte sich der Dow Jones Industrial zum Handelsende am Freitag 0,58 Prozent fester bei 50.579,70 Punkten. Bei 50.830,24 Punkten hatte der US-Traditionsindex im Handel ein neues Rekordhoch erreicht.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss mit Gewinnen und verabschiedete sich 0,19 Prozent höher bei 26.343,97 Zählern.
Gestützt wurde die Stimmung vor allem durch die Hoffnung, dass es im Nahost-Konflikt zu einer baldigen Einigung kommen könnte.
Gleichzeitig blieb unklar, ob die Gespräche zwischen den USA und dem Iran tatsächlich zu einem Ergebnis führen. Vor dem langen Wochenende in den USA könnten Anleger daher vorsichtiger agieren und Risiken eher meiden. Die zuletzt wieder etwas höheren Ölpreise zeigen ebenfalls, dass die Unsicherheit an den Märkten nicht verschwunden ist. Marktanalyst Andreas Lipkow zufolge bleiben Investoren zurückhaltend, da die Verhandlungen nur langsam vorankommen und weiter Streitpunkte bestehen, die eine Einigung verhindern könnten.
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Die Börsen Asiens bewegen sich am Dienstag mehrheitlich nach unten.
In Tokio verbucht der Nikkei 225 ein Minus von 0,24 Prozent auf 64.998,64 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil 0,84 Prozent auf 4.117,85 Zähler.
In Hongkong geht es hingegen für den Hang Seng 0,53 Prozent auf 25.742,97 Indexpunkte aufwärts.
Vor dem Hintergrund überwiegend negativer Nachrichten aus der Krisenregion Nahost präsentieren sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag uneinheitlich. Die USA haben iranische Raketenabschussbasen sowie Minenverlegeboote angegriffen und den Schritt mit Selbstverteidigung begründet. Nach Angaben aus Washington werden weder die vereinbarte Waffenruhe mit dem Iran noch laufende Friedensgespräche dadurch infrage gestellt.
Während eine klare Reaktion Teherans bislang aussteht, ziehen die Ölpreise nach den deutlichen Verlusten vom Vortag wieder an. Die Aufschläge fallen jedoch vergleichsweise moderat aus, weshalb auch an den Aktienmärkten keine stärkeren negativen Reaktionen erwartet werden.
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