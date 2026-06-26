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KI-Sorgen nehmen zu: DAX vor Verlusten -- Asiatische Börsen tiefrot - Nikkei und KOSPI brechen ein -- Zalando: BaFin prüft mögliche Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, VW, Mercedes-Benz im Fokus

aktualisiert 26.06.26 08:15 Uhr

Munich Re-Aktie im Fokus: Moody's hebt Bonitätsrating auf Aa2 an. Coinbase-Bericht: Sieben Millionen Bitcoin durch Quantencomputer gefährdet. Top-Picks von Goldman Sachs: Drei chinesische Internet-Aktien für das zweite Halbjahr 2026.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte vor dem Wochenende nachgeben.

Entsprechend tendiert der DAX gemäß vorbörslicher Indikationen zu Verlusten.
Besonders der TecDAX dürfte im Freitagshandel unter Druck geraten.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am letzten Handelstag der Woche den Verlusten in Asien folgen - auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Minus von knapp einem Prozent ab. Sowohl der Nikkei 225 als auch der südkoreanische KOSPI verloren am Freitag kräftig. Beide Indizes hatten zuvor Rekordstände erreicht.

Als Ursache nennen Marktbeobachter die wieder aufgeflammten Bewertungssorgen im KI-Umfeld sowie die Furcht vor Engpässen bei Speicherchips. QC-Partners-Analyst Thomas Altmann bringt es laut dpa-AFX auf den Punkt: "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu."

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