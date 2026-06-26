KI-Sorgen nehmen zu: DAX vor Verlusten -- Asiatische Börsen tiefrot - Nikkei und KOSPI brechen ein -- Zalando: BaFin prüft mögliche Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, VW, Mercedes-Benz im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte vor dem Wochenende nachgeben. Entsprechend tendiert der DAX gemäß vorbörslicher Indikationen zu Verlusten.

Besonders der TecDAX dürfte im Freitagshandel unter Druck geraten. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am letzten Handelstag der Woche den Verlusten in Asien folgen - auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Minus von knapp einem Prozent ab. Sowohl der Nikkei 225 als auch der südkoreanische KOSPI verloren am Freitag kräftig. Beide Indizes hatten zuvor Rekordstände erreicht. Als Ursache nennen Marktbeobachter die wieder aufgeflammten Bewertungssorgen im KI-Umfeld sowie die Furcht vor Engpässen bei Speicherchips. QC-Partners-Analyst Thomas Altmann bringt es laut dpa-AFX auf den Punkt: "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte werden am Freitag mit Verlusten erwartet. Der EURO STOXX 50 zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart schwach. Hauptbelastungsfaktor ist die Sorge vor steigenden Chippreisen: Die rasant wachsende Nachfrage im KI-Bereich verschärft die Knappheit bei Speicherchips und treibt die Kosten, weshalb Ökonomen bereits vor einer sogenannten KI-Inflation warnen. Apples angekündigte Preiserhöhungen für Laptops und Tablets verdeutlichen, wie weit sich dieser Effekt bereits in der Lieferkette niederschlägt. Zusätzlich behalten Anleger die Lage im Nahen Osten im Blick: Iranische Revolutionsgarden griffen am Donnerstag ein unter singapurischer Flagge fahrendes Frachtschiff in der Straße von Hormus an - ein Vorfall, der das erst kürzlich zwischen den USA und dem Iran geschlossene Waffenstillstandsabkommen belastet. Der Ölpreis reagierte auf die Meldung mit kurzfristigen Aufschlägen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial schloss 0,14 Prozent höher bei 51.920,93 Punkten und sackte damit deutlich unter seine Tageshöchststände an. Zuvor war im Handelsverlauf bei 52,655.66 Punkten sogar noch ein neues Rekordhoch erzielt worden.

Dagegen drehte der Techwerteindex NASDAQ Composite im Verlauf ins Minus, am Ende stand ein Verlust von 0,46 Prozent auf 25.358,60 Punkte. Etwas Rückenwind kam von Micron Technology und beruhigenden Inflationsdaten. Der Speicherchiphersteller Micron Technology hauchte der KI-getriebenen Rally am Aktienmarkt neues Leben ein. Das Unternehmen hat die Markterwartungen bei praktisch allen wichtigen Finanzkennziffern klar übertroffen und den Ausblick mit einer beeindruckenden Prognose angehoben - die Aktien haussieren. Marktakteure werteten den Zahlenausweis als Vertrauensbeweis für das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz. Die Geschäftszahlen "haben die Hoffnungen auf KI-getriebenes Wachstum neu entfacht und dazu beigetragen, die Angst vor einer möglichen Blase zu zerstreuen", urteilt Marktstratege Henry Allen von der Deutschen Bank. Ein weiterer den Markt stützender Faktor kam vom Ölpreis. Denn die Erdölpreise fielen zeitweise mit Fortschritten bei den Friedensverhandlungen und der offenbar sicheren Passage von Tankern durch die Straße von Hormus. Die Preise bewegen sich wieder auf dem Niveau, auf dem sie vor Ausbruch des Iran-Krieges gelegen hatten. Mit Erleichterung wurden auch Inflationsdaten aufgenommen. Der im Zusammenhang mit den Daten zu den Persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlichte PCE-Index deckte sich im Mai im Großen und Ganzen mit der Konsensschätzung von Volkswirten. Der Index ist das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Daneben ist die Beschäftigungslage in den USA noch immer gut: Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche von einem ohnehin recht niedrigen Niveau noch etwas stärker als angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt der USA wuchs in dritter Lesung im ersten Quartal stärker als erwartet und als zunächst gemeldet. Dagegen fiel der Auftragseingang bei langlebigen Gütern im Mai etwas deutlicher als erwartet, und der Chicago Fed National Activity Index rutschte im Mai geringfügig in negatives Terrain. Die Inflationsdaten lindern Zinserhöhungsängste. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



