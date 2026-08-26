Tag der NVIDIA-Bilanz: DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen im Plus -- DroneShield enttäuscht mit Halbjahreszahlen -- SpaceX, Siemens Energy, VW im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte zurückhalten. Bereits zum Sitzungsstart notierte der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

Der TecDAX wird ebenfalls ohne große Ausschläge erwartet. Am deutschen Aktienmarkt verharren die Anleger am Mittwoch im Wartemodus. Nachdem der DAX am Vortag wieder in die Nähe seines Rekords gerückt war, schalten die Investoren vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den erst spät erwarteten NVIDIA-Zahlen wieder einen Gang zurück. Am Nachmittag steht vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole mit dem PCE-Deflator ein weiterer Inflationswert an, der für die US-Notenbank Fed von großer Bedeutung ist. Die NordLB rechnet für Juli lediglich mit einem moderaten Preisanstieg, was die Märkte womöglich etwas beruhigen dürfte. Am späten Abend rückt dann NVIDIA in den Mittelpunkt und dürfte für die KI-Fantasie der zuletzt skeptischeren Anleger entscheidend sein. Die NordLB betrachtet die Zahlen als "Indikator für die Stärke des Investitionsbooms im KI-Bereich". Fachleute hatten zuletzt bereits betont, dass starke Ergebnisse des Chipkonzerns inzwischen zur Gewohnheit geworden sind. Jim Reid von der Deutschen Bank verwies kürzlich darauf, dass der NVIDIA-Aktienkurs nach den vergangenen vier Veröffentlichungen jedes Mal nachgegeben habe. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte werden am Mittwoch freundlich erwartet. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain. Die Börsen dürften mit kaum veränderten Kursen in den Handel starten, wobei das Umfeld recht freundlich ist. Der Ölpreis gibt am Morgen weiter nach; Brent notiert inzwischen nur noch bei knapp 86 Dollar je Fass. Zugleich hat sich der Anleihemarkt beruhigt. Für Unterstützung sorgen Medienberichte, wonach der Iran und der Oman über ein Rahmenabkommen zur Öffnung der Straße von Hormus verhandeln. Zurückhaltung dürfte allerdings vor den nachbörslich anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA vorherrschen. Vom KI-Schwergewicht wird erneut ein gewaltiges Umsatzwachstum erwartet. "Anleger versuchten händeringend zu prognostizieren, wann der Höhepunkt des KI-Hypes erreicht sei", merkt XTB zum Zahlenausweis an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es am Dienstag aufwärts. Entsprechend notierte der Dow Jones zum Ende der Sitzung 0,3 Prozent fester bei 53.577,17 Punkten, nachdem er bereits etwas höher eröffnet hatte und sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone zeigte.

Der technologielastige NASDAQ Composite hatte zur Startglocke ebenfalls ein Plus an der Kurstafel stehen und weitete seine Gewinne im Anschluss noch etwas aus. Er schloss den Handelstag 0,66 Prozent fester bei 26.151,30 Zählern ab. Rückenwind lieferte der Anleihemarkt, an dem sich die Entspannung des Vortags fortsetzte und die Renditen weiter nachgaben. Befeuert wurde diese Entwicklung von einem CNBC-Bericht, wonach US-Finanzminister Bessent die knapp eine Billion Dollar schweren staatlichen Liquiditätsreserven anzapfen könnte, um die jüngst angekündigten erweiterten Rückkäufe von Staatsanleihen zu finanzieren. Zusätzlich dämpften deutlich fallende Ölpreise die Inflationssorgen und damit die Furcht vor steigenden Leitzinsen. Hintergrund könnten Spekulationen auf eine mögliche Entspannung an der bislang kaum passierbaren Straße von Hormus sein, nachdem die USA einen globalen Sanktionsplan gegen den Iran gestartet haben. Bessent bezeichnete dies laut Dow Jones Newswires als "wirtschaftlichen Angriff auf Irans weltweite Finanzverbindungen", der Teherans "Ermöglicher" daran hindern solle, das Regime am Leben zu erhalten. Das Weiße Haus hat zudem einen Zeitplan veröffentlicht, nach dem Länder ihre Iran-Aktivitäten herunterfahren sollen - offen bleibt, wie etwa China als großer Abnehmer iranischen Öls darauf reagiert. Konjunkturseitig standen am Dienstag mit dem Verbrauchervertrauen für August und den Neubauverkäufen eher zweitrangige Daten an, während am Mittwoch die als wichtiger Fed-Indikator geltenden PCE-Inflationsdaten für Juli im Fokus stehen dürften. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



