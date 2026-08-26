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Tag der NVIDIA-Bilanz: DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen im Plus -- DroneShield enttäuscht mit Halbjahreszahlen -- SpaceX, Siemens Energy, VW im Fokus

aktualisiert 26.08.26 08:37 Uhr

Aroundtown: Operative Stabilität - Ausblick bekräftigt. Ubisoft zieht ins House of Games. Brasilien verhängt Strafe gegen TikTok wegen Minderjährigen-Daten.

Marktentwicklung


Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte zurückhalten.

Bereits zum Sitzungsstart notierte der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.
Der TecDAX wird ebenfalls ohne große Ausschläge erwartet.

Am deutschen Aktienmarkt verharren die Anleger am Mittwoch im Wartemodus. Nachdem der DAX am Vortag wieder in die Nähe seines Rekords gerückt war, schalten die Investoren vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den erst spät erwarteten NVIDIA-Zahlen wieder einen Gang zurück. Am Nachmittag steht vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole mit dem PCE-Deflator ein weiterer Inflationswert an, der für die US-Notenbank Fed von großer Bedeutung ist. Die NordLB rechnet für Juli lediglich mit einem moderaten Preisanstieg, was die Märkte womöglich etwas beruhigen dürfte.

Am späten Abend rückt dann NVIDIA in den Mittelpunkt und dürfte für die KI-Fantasie der zuletzt skeptischeren Anleger entscheidend sein. Die NordLB betrachtet die Zahlen als "Indikator für die Stärke des Investitionsbooms im KI-Bereich". Fachleute hatten zuletzt bereits betont, dass starke Ergebnisse des Chipkonzerns inzwischen zur Gewohnheit geworden sind. Jim Reid von der Deutschen Bank verwies kürzlich darauf, dass der NVIDIA-Aktienkurs nach den vergangenen vier Veröffentlichungen jedes Mal nachgegeben habe.

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