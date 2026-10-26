DAX vor etwas höherem Start -- Asiens Börsen uneins -- Moody's gibt Entwarnung auf Zeit: Greift Frankreichs Krise auf die Märkte über? -- SpaceX im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Montag erholen. Der DAX gewinnt im vorbörslichen Handel zeitweise leicht hinzu.

Der TecDAX ging mit Abschlägen von 0,96 Prozent bei 4.021,34 Zählern ins Wochenende. Nach den Verlusten zum Ende der vergangenen Woche könnte sich der DAX zum Wochenauftakt am Montag etwas erholen. Am Freitag war der Index unter dem Eindruck schwacher US-Technologiewerte zeitweise bis in die Nähe von 25.000 Punkten gefallen. Der technologielastige NASDAQ beendete den Freitagshandel auf seinem niedrigsten Stand seit Mitte September. Marktanalyst Stephen Innes sieht zwar durchaus positive Signale: Steigende Unternehmensgewinne, ein insgesamt überraschend widerstandsfähiger Gesamtmarkt und eine Wirtschaft, die sich nicht wie in einem typischen Bärenmarkt entwickle, sprächen für eine optimistischere Einschätzung. Gleichzeitig nehme die Korrektur unter der Oberfläche jedoch zunehmend an Schärfe zu. Besonders kritisch prüfen Investoren derzeit, ob sich die enormen Ausgaben für den Boom rund um künstliche Intelligenz tatsächlich zeitnah auszahlen werden. Neben dem gestiegenen Zinsniveau belasteten zuletzt auch die Ölpreise die Stimmung, da sie zusätzlichen Inflationsdruck erzeugten. Auch an den asiatischen Börsen standen Technologiewerte am Montagmorgen erneut unter Druck. Die technologieorientierten Leitindizes in Japan und Südkorea notierten leicht im Minus, obwohl sich die Ölpreise zuletzt wieder etwas abgeschwächt hatten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten waren leichte Verluste zu sehen. Der EURO STOXX 50 zeigte sich zum Start noch höher, gab im Verlauf aber spürbar nach. Letztlich ging es 0,44 Prozent abwärts auf 6.059,96 Zähler. Die Abwärtsbewegung an Europas Aktienmärkten setzte sich zum Wochenausklang fort. Erneut lasten maue Vorgaben aus den USA und die anhaltend teure Energie auf der Stimmung. Anleger fragten sich zunehmend, ob die milliardenschwere KI-Investitionen sich rentieren, besonders nach dem Meta-Debakel. Viele Anleger befürchteten, dass die Kosten den Erlösen davonlaufen. Besonders belastend wirkte die Autobranche nach schwachen Zahlen von Volvo Cars und Volvo AB. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street gingen die Indizes mit Verlusten ins Wochenende. Der Dow Jones tendierte während der gesamten Sitzung deutlich schwächer und ermäßigte sich um 1,23 Prozent auf 52.215,16 Punkte.

Der technologielastige NASDAQ Composite bewegte sich in einer engen Handelsspanne und verlor zum Handelsschluss 0,21 Prozent auf 25.955,34 Zähler. Vor allem klassische Industrie-, Finanz- und Konsumwerte gerieten unter deutlichen Verkaufsdruck, während sich Technologiewerte dank der anhaltenden Fantasie rund um Künstliche Intelligenz vergleichsweise stabil präsentierten. Für zusätzliche Unruhe sorgten Berichte über einen möglichen Markteintritt von SpaceX in die Mobilfunkbranche, was die Aktien der etablierten Telekommunikationsriesen spürbar belastete. Zum Handelsende hin stabilisierten sich die Kurse leicht über ihren Tagestiefs, dennoch verbuchten die meisten Standardwerte spürbare Tagesverluste. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



