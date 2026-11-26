Der deutsche Aktienmarkt wird voraussichtlich mit Gewinnen starten. Der DAX hatte am Vortag 1,26 Prozent schwächer bei 24.702,13 Punkten geschlossen.

Der TecDAX startete derweil kaum verändert, rutschte im Verlauf aber deutlicher ins Minus und notierte letztlich 1,88 Prozent tiefer bei 3.761,86 Zählern. Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag eine späte Erholung an den US-Börsen mit deutlichen Gewinnen aufgreifen. Zwei Stunden vor dem XETRA-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG zwei Prozent höher auf 25.200 Punkte taxiert. Er würde damit wieder über die runde Marke von 25.000 Punkten zurückkehren, bei der auch seine 200-Tage-Indikatorlinie verläuft. Am Vortag war er noch auf ein Tief seit Juli abgesackt. In New York setzte am Vortag kurz nach dem europäischen Handelsschluss eine deutliche Erholung ein. Der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen gar von einer "beeindruckenden Trendwende". Der Nasdaq 100 konnte sich knapp über dem Tief des Kurseinbruchs vom vergangenen Freitag fangen und seine anfangs nochmals heftigen Verluste fast noch ausgleichen. Seine Korrektur vom Rekordhoch im Oktober hatte er auf bis zu 20 Prozent ausgeweitet. Am Markt hieß es, die Entwicklung sei ein erstes Signal dafür, dass Investoren nach einem "schmerzhaften November" vielleicht wieder bereit sind, in Aktien einzusteigen. Dies kam auch in Asien an den technologielastigen Börsen in Japan und Seoul erst einmal gut an. Neue Impulse aus den USA wird es am Donnerstag zunächst aber nicht geben wegen des Thanksgiving-Festes. Auch am Freitag wird in New York am "Black Friday" nur verkürzt gehandelt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Aktienmärkte präsentierten sich am Mittwoch schwach. Der EURO STOXX 50 notierte zum Ertönen der Startglocke nur knapp im Minus, weitete sein Minus im Laufe des Tages jedoch deutlich aus und beendete die Sitzung 1,82 Prozent tiefer bei 5.894,46 Punkten. Die Wiedereinsetzung Jensen Huangs als NVIDIA-Chef hat die Märkte zwar entlastet, die Grundprobleme aber nicht beseitigt. „Die Rückkehr Huangs war ein willkommener Befreiungsschlag für die Aktienmärkte, aber noch keine Lösung für deren grundlegende Probleme“, heißt es laut Dow Jones Newswires bei CMC. Sorgen um Inflation und Zinsen bestehen ebenso fort wie Zweifel daran, ob sich die gewaltigen KI-Ausgaben rechnen. Hinzu kommen die jüngst bekannt gewordenen Zollpläne Washingtons. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen kämpften sich im Handelsverlauf am Mittwoch aus der tiefsten Verlustzone voran und gingen uneinheitlich aus dem Handel. Der Dow Jones startete mit minus 1,1 Prozent bei 49.469,86 Punkten in den Handel, im Verlauf besserte sich die Stimmung erheblich und der Leitindex drehte ins Plus. Am Ende ging es um 0,33 Prozent auf 50.185,69 Punkte nach oben.

Für den technologielastigen NASDAQ Composite ging es unterdessen weiter abwärts, nachdem er die Sitzung 3,31 Prozent tiefer bei 22.948,48 Zählern eröffnet hatte. Die Tiefststände konnte der Techwerteindex aber hinter sich lassen und seine Verluste deutlich eindämmen - am Ende lagen diese noch bei 0,62 Prozent und das Börsenbarometer schloss bei 23.585,80 Punkten. Nach einem holprigen Start mit deutlichen Abschlägen konnte sich auch der auf Technologiewerte spezialisierte Techwerteindex NASDAQ 100 am Mittwoch stabilisieren. Für Aufatmen unter den Anlegern sorgte dabei vor allem, dass das Börsenbarometer zwar kurz nach Handelsbeginn unter die Marke von 25.000 Punkten rutschte, das Zwischentief vom vergangenen Freitag aber letztlich verteidigte. Dies gab den Startschuss für eine breite Gegenbewegung an den US-Börsen. Angesichts des bevorstehenden Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag und des anschließenden verkürzten Freitagshandels drehte auch an der übrigen Wall Street die Stimmung. Auf makroökonomischer Ebene bestätigte eine Flut neuer US-Wirtschaftsdaten das bekannte Bild einer widerstandsfähigen Konjunktur bei gleichzeitig zäher Teuerung. Laut Adam Vettese, Marktanalyst beim Broker Etoro, hatten Investoren einen Zinsschritt der US-Notenbank Fed nach oben im Dezember ohnehin schon weitgehend einkalkuliert. Daran hätten auch die frischen Zahlen nichts geändert: Während die robuste Wirtschaftslage keinen Anlass für geldpolitische Lockerungen biete, lege die leicht angezogene PCE-Kernrate vielmehr einen restriktiveren Kurs nahe. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



