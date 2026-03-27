DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- BASF im Fokus

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Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Freitag zugreifen. Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der DAX 0,3 Prozent auf 22.678 Punkte.

Auch der TecDAX gewinnt vorbörslich und steigt um 0,7 Prozent auf 3.446 Punkte. US-Präsident Trump hat sein Ultimatum an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormus nun erneut verlängert. Die Meerenge - einer der weltweit wichtigsten Transportwege für Energielieferungen - wurde vom Iran faktisch geschlossen. Bis zum 6. April um 20.00 Uhr (US-Ostküstenzeit, 7. April 2.00 Uhr deutscher Zeit) will Trump keine iranischen Kraftwerke angreifen lassen, wie er unter Verweis auf "sehr gute" Gespräche auf seiner Plattform Truth Social schrieb. Die Nachrichtenlage bleibt widersprüchlich. Der Iran hatte mehrfach solche von Trump erwähnte Gespräche dementiert, Pakistan hatte aber seine Vermittlerrolle bestätigt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag zurückhaltend. Eine Stunde vor Handelsbeginn steht der EURO STOXX 50 0,1 Prozent im Plus bei 5.572 Punkten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den US-Börsen agierten am Donnerstag vorsichtig. Der Dow Jones baute seinen anfänglichen Verlust aus und schloss 1,01 Prozent leichter bei 45.960,11 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite fiel nach einem negativen Start im weiteren Verlauf noch tiefer ins Minus. Er beendete die Sitzung 2,8 Prozent schwächer bei 21.408,08 Stellen. Mangels Anzeichen für Fortschritte bei den Bemühungen, den Krieg im Iran zu beenden, hat sich am Donnerstag an der Wall Street nach dem Hoffnungsschimmer zuvor Ernüchterung breitgemacht. Marktteilnehmer sprachen von Hoffen und Bangen, je nach aktueller Nachrichtenlage im Nahen Osten. Rückschlägen folgten Tagesgewinne und dann wieder Rückschläge. Der Markt bleibe in Alarmbereitschaft. Dazu kamen wieder deutlich höhere Ölpreise und steigende Marktzinsen als Belastungsfaktor. Während US-Präsident Trump nicht müde wird zu behaupten, der Iran bitte um einen Deal zur Beendigung des Krieges, berichteten iranische Medien, dass neben der Straße von Hormus auch die Meerenge Bab al-Mandeb blockiert werden könnte. Das trieb die Ölpreise nach oben und schürte wieder Inflations- und damit auch Zinserhöhungssorgen. Die OECD hob ihre Inflationsprognose für die USA von 3,0 auf 4,2 Prozent an und erklärte, die Weltwirtschaft dürfte einen erheblichen Rückschlag erleiden, falls die Energiepreise über längere Zeit hoch blieben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken