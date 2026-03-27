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Heute im Fokus

DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim knackt Umsatzmarke von 3 Milliarden Euro -- BASF im Fokus

aktualisiert 27.03.26 08:12 Uhr

Novartis stärkt Immunologie-Portfolio mit Milliarden-Zukauf. TUI stellt Vorstand neu auf. Andreas Umbach soll neuer AR-Vorsitzende bei Jungheinrich werden. Disney: Startdatum für Berlin-Dystopie nun klar - Serie über Wiener Kongress im Herbst. Gesamtumsatz der DAX-Konzerne sinkt das dritte Jahr in Folge.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Freitag zugreifen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der DAX 0,3 Prozent auf 22.678 Punkte.
Auch der TecDAX gewinnt vorbörslich und steigt um 0,7 Prozent auf 3.446 Punkte.

US-Präsident Trump hat sein Ultimatum an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormus nun erneut verlängert. Die Meerenge - einer der weltweit wichtigsten Transportwege für Energielieferungen - wurde vom Iran faktisch geschlossen. Bis zum 6. April um 20.00 Uhr (US-Ostküstenzeit, 7. April 2.00 Uhr deutscher Zeit) will Trump keine iranischen Kraftwerke angreifen lassen, wie er unter Verweis auf "sehr gute" Gespräche auf seiner Plattform Truth Social schrieb.

Die Nachrichtenlage bleibt widersprüchlich. Der Iran hatte mehrfach solche von Trump erwähnte Gespräche dementiert, Pakistan hatte aber seine Vermittlerrolle bestätigt.

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