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Heute im Fokus

DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen überwiegend in Grün - Nikkei mit Rekord -- E.ON offenbar kurz vor Übernahme von Ovo Energy -- Allianz, Nordex, Tesla, VW, UniCredit im Fokus

aktualisiert 27.04.26 08:19 Uhr

Novartis erhält EU-Zulassung für Rhapsido. Musk fordert Umbau von OpenAI - Gerichtsprozess startet. Mutares: Amaneos-Ausstieg verzögert sich. BVB sichert sich mit Sieg gegen Freiburg frühzeitig Champions-League-Qualifikation. Ryanair halbiert Flugangebot am BER - Verband warnt.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte zum Wochenstart leicht steigen.

So zeigt sich DAX vorbörslich zeitweise knapp im Plus.


Der TecDAX verbucht rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso Gewinne.

Vorsichtiger Optimismus im Verhandlungspoker zwischen den USA und dem Iran rund um die Straße von Hormus sowie positive Impulse von den Überseebörsen dürften den DAX zum Wochenstart zunächst unterstützen. Nach der schwächeren Vorwoche, in der der DAX zeitweise unter die Marke von 24.000 Punkten gefallen war, könnte er sich damit zunächst wieder oberhalb der 200-Tage-Linie stabilisieren. Diese verläuft aktuell bei 24.114 Punkten und gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend.

Ein weiterer wesentlicher Treiber der globalen Aktienmärkte bleibt das Thema Künstliche Intelligenz. In den USA wurden vor dem Wochenende neue Rekordstände verbucht. Auch in Asien setzte sich die Aufwärtsbewegung fort: Der japanische Nikkei-225 überschritt erstmals die Marke von 60.000 Punkten.

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