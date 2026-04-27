DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen überwiegend in Grün - Nikkei mit Rekord -- E.ON offenbar kurz vor Übernahme von Ovo Energy -- Allianz, Nordex, Tesla, VW, UniCredit im Fokus

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Der deutsche Leitindex dürfte zum Wochenstart leicht steigen. So zeigt sich DAX vorbörslich zeitweise knapp im Plus.

Der TecDAX verbucht rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso Gewinne. Vorsichtiger Optimismus im Verhandlungspoker zwischen den USA und dem Iran rund um die Straße von Hormus sowie positive Impulse von den Überseebörsen dürften den DAX zum Wochenstart zunächst unterstützen. Nach der schwächeren Vorwoche, in der der DAX zeitweise unter die Marke von 24.000 Punkten gefallen war, könnte er sich damit zunächst wieder oberhalb der 200-Tage-Linie stabilisieren. Diese verläuft aktuell bei 24.114 Punkten und gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend. Ein weiterer wesentlicher Treiber der globalen Aktienmärkte bleibt das Thema Künstliche Intelligenz. In den USA wurden vor dem Wochenende neue Rekordstände verbucht. Auch in Asien setzte sich die Aufwärtsbewegung fort: Der japanische Nikkei-225 überschritt erstmals die Marke von 60.000 Punkten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Börsen dürften am Montag vorsichtig zugreifen. Der EURO STOXX 50 legt vorbörslich zeitweise leicht zu. Zum Wochenauftakt deuten sich an den europäischen Börsen leichte Kursgewinne an. Unterstützung kommt vor allem durch vorsichtigen Optimismus hinsichtlich möglicher neuer diplomatischer Initiativen zur Beilegung des Konflikts im Iran. US-Präsident Donald Trump hatte zwar eine geplante Reise der US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner nach Pakistan zu Gesprächen mit dem Iran abgesagt, erklärte jedoch zugleich, dass kurz darauf ein verbessertes Angebot aus Teheran eingegangen sei. Dieses sehe vor, dass der Iran im Rahmen einer Vereinbarung keine Atomwaffen entwickle. Für zusätzliche positive Impulse sorgen Wirtschaftsdaten aus China: Dort sind die Industriegewinne im März gestiegen, obwohl die Spannungen im Nahen Osten und die damit verbundenen Belastungen für die globalen Energiemärkte weiter anhalten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen tendierten am Freitag vor allem Technologieaktien bergauf. Der Dow Jones tendierte lediglich seitwärts und verlor zum Handelsschluss 0,16 Prozent auf 49.230,71 Punkte.

Der NASDAQ Composite setzte hingegen seine Rekordlaune fort und legte um 1,63 Prozent auf 24.836,60 Zähler zu. Die Rekordrally der überwiegend mit Technologieaktien bestückten NASDAQ setzte sich am Freitag fort. Kräftige, von KI getriebene Quartalsergebnisse und optimistische Branchenausblicke haben die Sorgen über die festgefahrene Situation im Iran-Konflikt in den Hintergrund gedrängt. Für etwas Zuversicht sorgte zudem die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, den Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon um drei Wochen zu verlängern. Gleichzeitig reisten die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner zu Gesprächen nach Islamabad. Auch der iranische Außenminister wird dort erwartet, wobei Berichten zufolge keine direkten Verhandlungen mit den USA geplant sind. US-Vizepräsident JD Vance will erst dann anreisen, wenn es konkrete Fortschritte gibt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken