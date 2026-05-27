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Heute im Fokus

Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- Siemens Healthineers startet Aktienrückkauf -- SK hynix knackt Billionenmarke -- Samsung im Fokus

aktualisiert 27.05.26 08:09 Uhr

VW an der Spitze: EU-Automarkt legt im April weiter zu - BYD & Co. im Aufwind. Ölpreise fallen wieder. Ex-VW-Chef Diess will E-Traktor auf den Markt bringen. Aroundtown macht weniger Gewinn.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte mit leichten Gewinnen erwartet.

Der DAX steigt vorbörslich.

Der TecDAX wird dagegen tiefer erwartet.

Nach den Verlusten vom Dienstag dürfte der DAX zur Wochenmitte wieder etwas zulegen. Das Rekordhoch aus dem Januar bei 25.507 Punkten bleibt weiter in Reichweite.

An den US-Börsen erreichten der S&P 500 und der NASDAQ 100 am Dienstagabend erneut Bestmarken. Angetrieben wurde die Entwicklung vor allem von der anhaltenden KI-Euphorie. Beide Indizes befinden sich bereits seit Mitte April wieder im Rekordmodus. Der Dow Jones Industrial Average hatte der Entwicklung lange hinterhergehinkt, markierte jedoch am vergangenen Freitag ebenfalls ein neues Allzeithoch. Nach der feiertagsbedingten Pause am Montag schloss er am Dienstag allerdings leicht schwächer.

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