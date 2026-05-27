Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus -- Siemens Healthineers startet Aktienrückkauf -- SK hynix knackt Billionenmarke -- Samsung im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte mit leichten Gewinnen erwartet. Der DAX steigt vorbörslich. Der TecDAX wird dagegen tiefer erwartet. Nach den Verlusten vom Dienstag dürfte der DAX zur Wochenmitte wieder etwas zulegen. Das Rekordhoch aus dem Januar bei 25.507 Punkten bleibt weiter in Reichweite. An den US-Börsen erreichten der S&P 500 und der NASDAQ 100 am Dienstagabend erneut Bestmarken. Angetrieben wurde die Entwicklung vor allem von der anhaltenden KI-Euphorie. Beide Indizes befinden sich bereits seit Mitte April wieder im Rekordmodus. Der Dow Jones Industrial Average hatte der Entwicklung lange hinterhergehinkt, markierte jedoch am vergangenen Freitag ebenfalls ein neues Allzeithoch. Nach der feiertagsbedingten Pause am Montag schloss er am Dienstag allerdings leicht schwächer. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen dürfte es am Mittwoch nach oben gehen. Der EURO STOXX 50 steigt vorbörslich. Neue, belastbare Entwicklungen im Zusammenhang mit der Iran-Krise bleiben weiterhin aus. Unterstützend wirkt allerdings der zuletzt rückläufige Ölpreis. Positive Impulse für die Weltwirtschaft kommen dagegen aus China. Dort sind die Industriegewinne im April auf den höchsten Stand seit 52 Monaten gestiegen und haben damit einen fast dreijährigen Abwärtstrend beendet. Höhere Unternehmensgewinne könnten die Investitionsbereitschaft chinesischer Firmen stärken und damit auch die Nachfrage nach Produkten europäischer Exporteure ankurbeln. Im Fokus stehen am Mittwochmorgen zudem die europäischen Autohersteller. Anlass sind die neuen Absatzzahlen des European Automobile Manufacturers' Association für den europäischen Markt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street startete nach dem verlängerten Wochenende uneins in die kurze Woche. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel höher, drehte aber im weiteren Verlauf ins Minus. Im Späthandel holte er einen Teil der Verluste noch auf, sodass er letztlich mit moderaten Abgaben von 0,23 Prozent bei 50.461,68 Zählern aus den Handel ging.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite hielt sich nach höherem Start auf grünem Terrain und setzte seine Rekordjagd weiter fort. Zwischenzeitlich stieg das Barometer auf 26.725,29 Punkte, verabschiedete sich aber bei 26.565,18 Einheiten (+1,19%) in den Feierabend. Die Wall Street hat den Handel am Dienstag mit uneinheitlicher Tendenz beendet. Am Vortag waren die US-Aktien- und Anleihemärkte wegen des Feiertags Memorial Day geschlossen geblieben. Die Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran erhielten unterdessen einen Rückschlag. Hintergrund waren US-Angriffe auf iranische Raketenstellungen und Minen-Boote, die nach Angaben des Militärs defensiven Charakter hatten. Die Regierung hatte zuvor noch von Fortschritten bei einem möglichen Rahmenabkommen gesprochen, das eine längere Feuerpause und die Wiederöffnung der Straße von Hormus vorsehen sollte. Nach dem deutlichen Rückgang der Ölpreise zu Wochenbeginn zogen die Notierungen nun wieder an; Brent- Öl verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 99,55 Dollar und überschritt zeitweise die Marke von 100 Dollar. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass selbst eine rasche Einigung nicht automatisch eine sofortige Normalisierung der Lieferungen bedeuten würde. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



