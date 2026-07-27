DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Warum Apple zum Risiko für die Micron-Aktie werden könnte -- NVIDIA mit Milliardeninitiative für KI-Infrastruktur -- SK hynix im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Montag voraussichtlich freundlich. Eine Stunde vor Handelseröffnung tendiert der DAX 2,5 Prozent höher bei 25.375 Punkten.

Der TecDAX notiert vorbörslich 2,9 Prozent im Plus bei 3.808 Zählern. Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran dürfte den deutschen Leitindex zu Wochenbeginn weiter in Richtung seines Rekordhochs treiben. Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades sprach von einem Befreiungsschlag für das Börsenbarometer aufgrund der geopolitischen Atempause und des fallenden Ölpreises. Die USA haben die Angriffe gegen den Iran vorerst beendet. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Das Militär begründete den Schritt damit, dass es mit seinem Vorgehen lediglich Vergeltung auf US-Angriffe übe. Die Angriffspause "nährt die Hoffnung auf Frieden", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Und das komme an den Börsen gut an. Die zweite Nacht in Folge ohne Angriffe bringe ein Stück Zuversicht und Optimismus zurück. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte bewegten sich am Montag auf grünem Terrain. Eine Stunde vor Handelsbeginn steigt der EURO STOXX 50 um 2,1 Prozent auf 6.343 Punkte. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Die jüngste Pause der US-Angriffe nährte nun erneut Hoffnung auf eine Deeskalation in dem seit Ende Februar tobenden Konflikt. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Das Militär begründete den Schritt damit, dass es mit seinem Vorgehen lediglich Vergeltung auf US-Angriffe übe. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen beendeten die Sitzung am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial zeigte sich überwiegend in der Gewinnzone und legte zum Handelsende um 0,46 Prozent auf 51.947,25 Punkte zu.

Der technologielastige NASDAQ Composite verlor zum Sitzungsende unterdeseen 0,64 Prozent und ging bei 24.975,82 Zählern ins Wochenende. Anleger reagierten mit einer gewissen Erleichterung auf die wieder rückläufigen Ölpreise. So sank der Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent deutlich unter 100 US-Dollar. An der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq dagegen herrschte ungeachtet der starken Quartalsbilanz von Intel weiter Vorsicht nach dem starken Lauf von Aktien mit KI-Bezug. Dass die Ölpreise wieder sanken, begründeten Marktbeobachter mit Gewinnmitnahmen, denn die kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost gehen unvermindert weiter. Inzwischen versucht US-Präsident Donald Trump im Konflikt um die Straße von Hormus, den Druck auf den Iran zu erhöhen. Entsprechend sehen Experten an den US-Börsen noch keine Rückkehr zu größerer Risikobereitschaft. Diesbezüglich basieren derzeit Hoffnungen vor allem auf der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison. Nach den Sorgen, die am Vortag vom Google-Mutterkonzern Alphabet und dem Elektroautobauer Tesla bestärkt wurden, gab es nun zwar Erfreulicheres von Intel und der deutschen SAP, dennoch entschieden sich Anleger in der Techbranche eher für Gewinnmitnahmen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



