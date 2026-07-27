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Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Warum Apple zum Risiko für die Micron-Aktie werden könnte -- NVIDIA mit Milliardeninitiative für KI-Infrastruktur -- SK hynix im Fokus

aktualisiert 27.07.26 08:21 Uhr

Kartellhammer gegen Konkurrent Trip.com - TUI setzt auf den Gegenentwurf. Der nächste Musk-Gigant nach Tesla und SpaceX? Boring Company könnte zur Milliardenfirma werden. Öl-Schock vor der Tür? BofA warnt vor neuem Inflationsproblem. US-Finanzriese klopft an: Bundesliga vor historischem Deal?

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Montag voraussichtlich freundlich.

Eine Stunde vor Handelseröffnung tendiert der DAX 2,5 Prozent höher bei 25.375 Punkten.
Der TecDAX notiert vorbörslich 2,9 Prozent im Plus bei 3.808 Zählern.

Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran dürfte den deutschen Leitindex zu Wochenbeginn weiter in Richtung seines Rekordhochs treiben. Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades sprach von einem Befreiungsschlag für das Börsenbarometer aufgrund der geopolitischen Atempause und des fallenden Ölpreises.

Die USA haben die Angriffe gegen den Iran vorerst beendet. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Das Militär begründete den Schritt damit, dass es mit seinem Vorgehen lediglich Vergeltung auf US-Angriffe übe.

Die Angriffspause "nährt die Hoffnung auf Frieden", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Und das komme an den Börsen gut an. Die zweite Nacht in Folge ohne Angriffe bringe ein Stück Zuversicht und Optimismus zurück.

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