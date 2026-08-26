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Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA: Gewinn und Umsatz übertreffen die hohen Erwartungen -- Salesforce: Gewinn des SAP-Konkurrenten fällt deutlich höher als

aktualisiert 27.08.26 07:08 Uhr

Roche: US-Zulassung für erweiterten Einsatz zweier Krebstests.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte moderat im Plus.

Der DAX eröffnete die Sitzung minimal tiefer und verbuchte im weiteren Handelsverlauf Gewinne. Im Späthandel wurden die Zuschläge wieder kleiner. Letztlich ging es nur noch 0,08 Prozent auf 26.285,96 Punkte nach oben.
Der TecDAX notierte im Mittwochshandel deutlicher in der Verlustzone, nachdem er bereits etwas schwächer gestartet war. Sein Schlussstand: 4.022,87 Zähler (-0,69 Prozent).

Nachdem der DAX am Vortag wieder in die Nähe seines Rekords gerückt war, schalteten die Investoren vor den erst spät erwarteten NVIDIA-Zahlen wieder einen Gang zurück. Das Ergebnis des KI-Platzhirschen dürfte für die KI-Fantasie der zuletzt skeptischeren Anleger entscheidend sein. Die NordLB betrachtet die Zahlen als "Indikator für die Stärke des Investitionsbooms im KI-Bereich". Fachleute hatten zuletzt bereits betont, dass starke Ergebnisse des Chipkonzerns inzwischen zur Gewohnheit geworden sind. Jim Reid von der Deutschen Bank verwies kürzlich darauf, dass der NVIDIA-Aktienkurs nach den vergangenen vier Veröffentlichungen jedes Mal nachgegeben habe.

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