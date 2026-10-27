DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Porsche bestätigt Ausblick -- Beiersdorf mit stabilen Erlösen -- Infineon, Apple, Microsoft, Hypoport, CANCOM im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird etwas schwächer erwartet. Der DAX gibt vorbörslich leicht nach.

Der TecDAX wird derweil etwas höher erwartet. Am Montag hatte sich der DAX zwischenzeitlich knapp über die Marke von 25.500 Punkten vorgearbeitet, schloss letztlich aber unterhalb seiner 100-Tage-Linie. Dieser Indikator für den mittelfristigen Trend verläuft derzeit bei 25.455 Punkten. Wachstumswerte konnten sich am Vorabend in den USA und am Morgen auch in Asien leicht erholen. Ob sich die zuletzt eingetrübte Stimmung gegenüber diesen Titeln weiter aufhellt, hängt im Wochenverlauf vor allem vom US-Zinsentscheid am Mittwoch sowie von den Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet und Amazon ab. In Europa steht am Donnerstag zudem die Zinsentscheidung der EZB an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten dürfte es am Dienstag abwärts gehen. Der EURO STOXX 50 eröffnete die Sitzung etwas tiefer, bewegte sich im weiteren Handelsverlauf jedoch klar in die Gewinnzone. Letztlich stieg er um 0,79 Prozent auf 6.116,23 Punkte. Die Rahmenbedingungen sind durchwachsen, an den Märkten in Asien geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen aus den USA und Frankreich liegen jeweils unterhalb der Marke von 5 Prozent, und der Ölpreis gibt nach. Allzu große Risikofreude dürften die Investoren dennoch nicht an den Tag legen, schließlich stehen in dieser Woche die Zinsentscheidungen der Bank of Japan, der Fed und der EZB an. Hinzu kommen in den nächsten Tagen die Quartalsberichte von gleich drei Tech-Schwergewichten: Amazon, Alphabet und Microsoft. Die Zahlen werden am Markt vor allem daraufhin abgeklopft, wie tragfähig der Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz ist. Positiv aufgenommen wurde unterdessen der am Montag vorgelegte Börsenprospekt von Anthropic, in dem das KI-Unternehmen für die nächsten Jahre kräftige Wachstumsraten in Aussicht stellt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Aktienmärkte starteten mit Gewinnen in die neue Handelswoche. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung bereits höher und verteidigte seine knappen Gewinne bis zum Handelsschluss. Sein Schlussstand: 52.364,02 Punkte (+0,29%).

Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenso fester in den Handelstag, kletterte im Verlauf aber weiter in die Gewinnzone. Hier stand letztlich ein Plus von 0,82 Prozent auf 26.169,38 Punkte an der Kurstafel. Rückenwind lieferten die nachgebenden Ölpreise, obwohl eine Beilegung des Iran-Kriegs weiterhin nicht absehbar war. Am US-Anleihemarkt verharrten die Renditen weitgehend auf dem zuletzt gesunkenen Niveau. In der Vorwoche hatten Anleger verstärkt in Anleihen als „sicheren Hafen“ investiert, wodurch die Renditen deutlich zurückgegangen waren. Die Verzinsung zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg nun leicht um einen Basispunkt auf 5,00 Prozent. Gleichzeitig blieben Zweifel bestehen, ob sich die umfangreichen Investitionen in künstliche Intelligenz tatsächlich auszahlen werden. Besondere Aufmerksamkeit gilt den anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan. Für die Fed wird bei ihrer Sitzung zur Wochenmitte, kurz vor den US-Zwischenwahlen, allgemein keine Anhebung der Leitzinsen erwartet. Daher dürften insbesondere die Äußerungen von Notenbankpräsident Kevin Warsh zum künftigen geldpolitischen Kurs für Impulse sorgen. Nach Einschätzung der Marktteilnehmer, die sich im FedWatch-Tool der CME widerspiegelt, werden die Zinsen in dieser Woche voraussichtlich unverändert bleiben. Für eine Erhöhung im Dezember wird dagegen eine Wahrscheinlichkeit von knapp 80 Prozent angenommen. Daneben bleibt die laufende Quartalsberichtssaison ein wesentlicher Faktor für die Märkte. Im Verlauf der Woche werden etwa 36 Prozent der im S&P 500 vertretenen Unternehmen ihre Geschäftszahlen veröffentlichen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



