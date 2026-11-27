Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am Freitag zulegen. Damit würde der DAX an seine kräftigen Vortagesgewinne anknüpfen. Rund eine Stunde vor Handelsstart tendiert er etwas höher.

Der TecDAX wird ebenso fester erwartet. Nach seinem kräftigen Rebound am Donnerstag steuert der DAX am Freitag auf weitere Gewinne zu und könnte erneut das Wochenhoch vom Montag ins Visier nehmen. Ungeachtet der jüngsten Unruhe im Techsektor zeichnet sich mit einem Wochenplus von 2,4 Prozent eine solide Bilanz ab. Unterstützung kommt aus Asien, wo die technologielastigen Märkte in Japan und Südkorea nach anfänglicher Zurückhaltung nun zulegen. Laut dpa-AFX spricht die Commerzbank von einer "Erholung der globalen Risikobereitschaft", die Umsätze bleiben allerdings überschaubar. Mit Spannung wird die Wall Street erwartet, die nach der Thanksgiving-Pause am "Black Friday" nur verkürzt handelt, weshalb viele Anleger bereits ins lange Wochenende gegangen sein dürften. Hierzulande steht SAP nach einem Bericht über einen Konzernumbau samt Stellenabbau im Fokus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Aktienmärkte dürften ihre Erholung vor dem Wochenende fortsetzen. Der EURO STOXX 50 tendiert rund eine Stunde vor Handelsbeginn zu Gewinnen. Die europäischen Aktienmärkte dürften am Freitag weiter zulegen, nach dem kräftigen Anstieg vom Donnerstag allerdings mit weniger Dynamik. Ermutigend werten Händler, dass die Käufe inzwischen auf breiterer Basis stehen: Neben Technologiewerten greifen Anleger etwa auch bei Autoaktien zu. Impulse aus New York gibt es wegen des Thanksgiving-Feiertags zwar nicht, doch die US-Futures notieren klar im Plus und lassen einen sehr freundlichen Start an der Wall Street erwarten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Nach einem uneinheitlichen Handelsende zur Wochenmitte pausiert die Wall Street am Donnerstag. Grund dafür ist der US-amerikanische Feiertag Thanksgiving. Der Dow Jones startete im gestrigen Handel mit minus 1,1 Prozent bei 49.469,86 Punkten in den Handel, im Verlauf besserte sich die Stimmung erheblich und der Leitindex drehte ins Plus. Am Ende ging es um 0,33 Prozent auf 50.185,69 Punkte nach oben.

Für den technologielastigen NASDAQ Composite ging es unterdessen weiter abwärts, nachdem er die Sitzung 3,31 Prozent tiefer bei 22.948,48 Zählern eröffnet hatte. Die Tiefststände konnte der Techwerteindex aber hinter sich lassen und seine Verluste deutlich eindämmen - am Ende lagen diese noch bei 0,62 Prozent und das Börsenbarometer schloss bei 23.585,80 Punkten. Nach einem holprigen Start mit deutlichen Abschlägen konnte sich auch der auf Technologiewerte spezialisierte Techwerteindex NASDAQ 100 am Mittwoch stabilisieren. Für Aufatmen unter den Anlegern sorgte dabei vor allem, dass das Börsenbarometer zwar kurz nach Handelsbeginn unter die Marke von 25.000 Punkten rutschte, das Zwischentief vom vergangenen Freitag aber letztlich verteidigte. Dies gab den Startschuss für eine breite Gegenbewegung an den US-Börsen. Angesichts des bevorstehenden Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag und des anschließenden verkürzten Freitagshandels drehte auch an der übrigen Wall Street die Stimmung. Auf makroökonomischer Ebene bestätigte eine Flut neuer US-Wirtschaftsdaten das bekannte Bild einer widerstandsfähigen Konjunktur bei gleichzeitig zäher Teuerung. Laut Adam Vettese, Marktanalyst beim Broker Etoro, hatten Investoren einen Zinsschritt der US-Notenbank Fed nach oben im Dezember ohnehin schon weitgehend einkalkuliert. Daran hätten auch die frischen Zahlen nichts geändert: Während die robuste Wirtschaftslage keinen Anlass für geldpolitische Lockerungen biete, lege die leicht angezogene PCE-Kernrate vielmehr einen restriktiveren Kurs nahe. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



