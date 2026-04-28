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DAX startet wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus

aktualisiert 28.04.26 09:12 Uhr

Air Liquide meldet leichten Umsatzrückgang - Ausblick bestätigt. Mutares will Dividende stabil halten. Deutsche Börse-Aktie kaum verändert nach überaus gelungenem Jahresauftakt. Bank of Japan hält Leitzins stabil. Trump fordert nach Kimmel-Satire Entlassung des Disney-Moderators.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex beginnt die Sitzung am Dienstag marginal im Minus.

So startet der DAX minimale 0,06 Prozent leichter bei 24.067,91 Punkten.


Der TecDAX eröffnet ebenso nahe der Nulllinie.

Auch am Dienstag gelingt dem deutschen Leitindex nach der jüngsten Verlustserie kein nachhaltiger Befreiungsschlag. Belastend wirken weiterhin die stockenden Gespräche zwischen dem Iran und den USA über eine mögliche Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus, die für den weltweiten Öltransport zentral ist. Die anhaltend hohen Ölpreise verstärken zudem Konjunktur- und Inflationssorgen.

Im Fokus stehen in dieser Woche zudem die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken in Europa, den USA und Japan. In Japan blieb der Leitzins wie erwartet unverändert, wie die Bank of Japan mitteilte. Die Abstimmung mit drei Stimmen für eine straffere Geldpolitik werteten Marktbeobachter jedoch als Signal für eine mögliche künftige geldpolitische Verschärfung. Laut Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners werde damit immer deutlicher, dass sich die Normalisierung an den Energiemärkten weiter verzögern dürfte.

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