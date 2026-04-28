DAX startet wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus

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Der deutsche Leitindex beginnt die Sitzung am Dienstag marginal im Minus. So startet der DAX minimale 0,06 Prozent leichter bei 24.067,91 Punkten.

Der TecDAX eröffnet ebenso nahe der Nulllinie. Auch am Dienstag gelingt dem deutschen Leitindex nach der jüngsten Verlustserie kein nachhaltiger Befreiungsschlag. Belastend wirken weiterhin die stockenden Gespräche zwischen dem Iran und den USA über eine mögliche Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus, die für den weltweiten Öltransport zentral ist. Die anhaltend hohen Ölpreise verstärken zudem Konjunktur- und Inflationssorgen. Im Fokus stehen in dieser Woche zudem die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken in Europa, den USA und Japan. In Japan blieb der Leitzins wie erwartet unverändert, wie die Bank of Japan mitteilte. Die Abstimmung mit drei Stimmen für eine straffere Geldpolitik werteten Marktbeobachter jedoch als Signal für eine mögliche künftige geldpolitische Verschärfung. Laut Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners werde damit immer deutlicher, dass sich die Normalisierung an den Energiemärkten weiter verzögern dürfte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Börsen agieren auch am Dienstag vorsichtig. Der EURO STOXX 50 verliert zu Beginn der Sitzung moderat. Die Vorgaben für die europäischen Börsen präsentieren sich uneinheitlich. An der Wall Street zeigten sich die wichtigsten Indizes kaum verändert, während in Asien ein negativer Trend erkennbar ist. Im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg soll Teheran regionalen Vermittlern ein neues Angebot gemacht haben, das jedoch auch an den US-Börsen keine nennenswerten Kursbewegungen ausgelöst hat. Anleger richten ihren Blick weiterhin vor allem auf die Unternehmensgewinne, erklärte Michael Rosen, Chief Investment Officer bei Angeles Investments. "Was die Aktienmärkte antreibt, sind Gewinne - Punkt", so Rosen. "Alles andere ist zweitrangig." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich im Montagshandel unentschlossen. Der Dow Jones ging mit einem marginalen Minus von 0,13 Prozent bei 49.168,28 Punkten aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite verzeichnete unterdessen leichte Gewinne und legte 0,20 Prozent auf 24.887,10 Zähler zu. Trotz neuerlicher Impulse durch Rekordstände am Freitag erlebten die US-Börsen einen eher verhaltenen Wochenstart. Zwar stützten vage Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung im Iran-Konflikt sowie ein angeblich verbessertes Angebot aus Teheran das Sentiment, doch trieb die anhaltende politische Ungewissheit gleichzeitig die Ölpreise nach oben. Die Anleger übten sich zudem in Zurückhaltung, da die bislang wichtigste Woche des Jahres ansteht: Neben der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank unter dem scheidenden Chef Jerome Powell rücken vor allem die Quartalszahlen der großen Tech-Giganten wie Apple, Microsoft und Alphabet in den Fokus. Nach der jüngsten Rallye neigen Marktteilnehmer vor diesen richtungsweisenden Ereignissen verstärkt zu Gewinnmitnahmen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken