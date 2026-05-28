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Neue US-Angriffe auf Iran: DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneins -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Snowflake von Bilanz beflügelt -- AMD, Delivery Hero, Uber, Siemens Energy im Fokus

aktualisiert 28.05.26 09:18 Uhr

Mutares will bei Magirus aussteigen - IPO möglich. Santander emittierte milliardenschwere Wandelanleihen. Goldpreis fällt auf tiefsten Stand seit 2 Wochen. Ölpreise klettern kräftig. Deutsche Bank: Erste Hauptversammlung in Präsenz seit 2019. DEUTZ kauft in Brasilien Generatorenhersteller.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit leichten Verlusten.

Der DAX gab anfänglich 0,37 Prozent auf 25.083,77 Punkte nach. Er verliert auch weiterhin, die Abschläge halten sich jedoch in Grenzen.

Der TecDAX zeigt sich kurz nach Börsenstart hingegen fester.

Im Mittelpunkt bleibt erneut die Lage im Nahen Osten. Für zusätzliche Verunsicherung sorgt, dass das US-Militär nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen hat, von der aus Drohnen gesteuert worden sein sollen. Darüber hinaus seien vier Drohnen abgeschossen worden, die nach Angaben eines US-Beamten eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten dargestellt hätten. Die Maßnahmen seien "zurückhaltend, rein defensiv und auf die Aufrechterhaltung der Waffenruhe ausgerichtet" gewesen, hieß es weiter.

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