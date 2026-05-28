Neue US-Angriffe auf Iran: DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneins -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Snowflake von Bilanz beflügelt -- AMD, Delivery Hero, Uber, Siemens Energy im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit leichten Verlusten. Der DAX gab anfänglich 0,37 Prozent auf 25.083,77 Punkte nach. Er verliert auch weiterhin, die Abschläge halten sich jedoch in Grenzen. Der TecDAX zeigt sich kurz nach Börsenstart hingegen fester. Im Mittelpunkt bleibt erneut die Lage im Nahen Osten. Für zusätzliche Verunsicherung sorgt, dass das US-Militär nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen hat, von der aus Drohnen gesteuert worden sein sollen. Darüber hinaus seien vier Drohnen abgeschossen worden, die nach Angaben eines US-Beamten eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten dargestellt hätten. Die Maßnahmen seien "zurückhaltend, rein defensiv und auf die Aufrechterhaltung der Waffenruhe ausgerichtet" gewesen, hieß es weiter. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen geraten am Donnerstag unter Druck. Der EURO STOXX 50 gibt kurz nach Börsenstart ab. Nach erneuten Angriffen der USA auf iranische Ziele geraten die Märkte wieder unter Druck. Das vergleichsweise geringe Handelsvolumen deutet jedoch darauf hin, dass die Nervosität der Anleger bislang begrenzt bleibt. Gleichzeitig zieht der Brent-Ölpreis erneut an. Neben den geopolitischen Entwicklungen rücken auch Inflations- und Zinssorgen stärker in den Fokus. In Südkorea wurde die Wachstumsprognose deutlich angehoben, während die Notenbank die Zinsen zunächst unverändert ließ. Marktteilnehmer rechnen daher spätestens im Juli mit einer Zinserhöhung durch die Bank of Korea, was insbesondere Technologiewerte belastet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones Industrial startete marginal fester und hielt sich im weiteren Verlauf im Plus. Dabei markierte er bei 50.830,41 Zählern ein neues Rekordhoch. Er verabschiedete sich 0,36 Prozent stärker bei 50.644,34 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg zur Eröffnung leicht an, fiel dann in die Verlustzone, kämpfte sich im Verlauf jedoch wieder an die Nulllinie zurück. Er beendete den Tag mit einem minimalen Plus von 0,07 Prozent bei 26.674,73 Zählern. Nachdem der S&P 500 und der NASDAQ 100 bereits am Dienstag neue historische Höchststände erreicht hatten, untermauert Goldman Sachs den anhaltenden Optimismus: Die Analysten hoben ihr Jahresendziel für den S&P-500 von 7.600 auf 8.000 Punkte an und begründeten dies mit den robusten Gewinnsteigerungen der Unternehmen. Zusätzlicher Rückenwind kam vom Energiemarkt, was auch die Inflationssorgen der Investoren dämpfte. Trotz des fragilen Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran - der nach jüngsten US-Luftangriffen nahe der Straße von Hormus auf der Kippe steht - gaben die Ölpreise spürbar nach und setzten ihre Abwärtsbewegung vom Wochenanfang fort. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



