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Heute im Fokus

DAX startet stärker -- Asiens Börsen schwächer -- Apple verklagt OpenAI -- Mercedes-Benz übertrifft Margen-Erwartungen -- DroneShield mit Rekordumsatz -- Samsung, SK hynix im Fokus

aktualisiert 28.07.26 09:12 Uhr

Bitcoin fällt auf gut 63.000 Dollar - Spekulation auf US-Zinserhöhung. Philips erhöht Margenprognose. SAFRAN hebt Jahresziele nach gutem Halbjahr an. J&J will Talkum-Klagen mit milliardenschwerem Vergleich beilegen. Teamviewer sieht beschleunigtes Wachstum im 2. Halbjahr. Hypoport mit EBIT-Rückgang. Borussia Dortmund offenbar vor Transfer von griechischem Teenager. LVMH enttäuscht beim Wachstum.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt legt am Dienstag weiter zu.

So eröffnete der DAX 0,53 Prozent höher bei 25.496,13 Punkten.
Der TecDAX sinkt dagegen anfänglich um 0,1 Prozent auf 3.809 Punkte.

Die weiter nachgebenden Energiepreise lassen auch am zweiten Börsentag der Woche Kursgewinne erwarten. Der deutsche Leitindex dürfte damit an die Vortagesgewinne anknüpfen und sich somit dem Rekordhoch von vor drei Wochen bei 25.900 Zählern annähern.

Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners befinden sich die Börsen aktuell in einem Spannungsfeld zweier Kräfte. So wachse auf der einen Seite die Hoffnung auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Auf der anderen Seite nehme die Angst vor einer zu weit gelaufenen KI-Rally zu - dies mache Indizes mit hohen Halbleiter-Gewichten wie der NASDAQ 100 und der südkoreanische KOSPI zu schaffen, weniger aber dem DAX.

Aktien mit KI-Bezug hatten am Vortag im US-Handel sowie nun am Dienstag in Japan und Südkorea teils deutlich unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten gelitten.

Außerdem kommt die Saison der Quartalsbilanzen hierzulande weiter in Fahrt. Unter anderem lassen sich Mercedes-Benz und der Software-Anbieter TeamViewer in die Bücher schauen.

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