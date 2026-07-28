DAX startet stärker -- Asiens Börsen schwächer -- Apple verklagt OpenAI -- Mercedes-Benz übertrifft Margen-Erwartungen -- DroneShield mit Rekordumsatz -- Samsung, SK hynix im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt legt am Dienstag weiter zu. So eröffnete der DAX 0,53 Prozent höher bei 25.496,13 Punkten.

Der TecDAX sinkt dagegen anfänglich um 0,1 Prozent auf 3.809 Punkte. Die weiter nachgebenden Energiepreise lassen auch am zweiten Börsentag der Woche Kursgewinne erwarten. Der deutsche Leitindex dürfte damit an die Vortagesgewinne anknüpfen und sich somit dem Rekordhoch von vor drei Wochen bei 25.900 Zählern annähern. Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners befinden sich die Börsen aktuell in einem Spannungsfeld zweier Kräfte. So wachse auf der einen Seite die Hoffnung auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Auf der anderen Seite nehme die Angst vor einer zu weit gelaufenen KI-Rally zu - dies mache Indizes mit hohen Halbleiter-Gewichten wie der NASDAQ 100 und der südkoreanische KOSPI zu schaffen, weniger aber dem DAX. Aktien mit KI-Bezug hatten am Vortag im US-Handel sowie nun am Dienstag in Japan und Südkorea teils deutlich unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten gelitten. Außerdem kommt die Saison der Quartalsbilanzen hierzulande weiter in Fahrt. Unter anderem lassen sich Mercedes-Benz und der Software-Anbieter TeamViewer in die Bücher schauen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte bewegten sich am Dienstag leicht aufwärts. So startete der EURO STOXX 50 0,3 Prozent fester bei 6.301 Punkten. An den Märkten wächst die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen über eine Lösung des Nahost-Kriegs aufnehmen könnten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am ersten Handelstag der neuen Woche uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial fuhr Gewinne ein und schloss mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 52.209,69 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite gab unterdessen leicht nach, zum Handelsschluss ging es für den Techwerteindex um 0,18 Prozent auf 24.932,08 Zähler nach unten. Nach dem erneuten Rückgang der Ölpreise präsentierten sich die US-Börsen am Montag gespalten. Zugleich steht den Anlegern eine möglicherweise turbulente Woche bevor: Zahlreiche Unternehmensberichte zum Quartal, darunter erneut Ergebnisse großer Technologiekonzerne, sowie die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed dürften für Bewegung an den Märkten sorgen. Zuletzt hatten die USA über 13 aufeinanderfolgende Nächte hinweg Angriffe auf den Iran gemeldet. Dies ließ die Preise für Rohöl der Nordseesorte Brent deutlich steigen und zeitweise die Marke von 100 US-Dollar je Barrel überschreiten. Die seit dem Wochenende geltende Feuerpause sorgt nun wieder für Hoffnung auf eine Entspannung im seit Ende Februar andauernden Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Auch Teheran hatte signalisiert, seine Angriffe zunächst auszusetzen. Inzwischen ist der Brent-Ölpreis wieder unter die Marke von 90 US-Dollar gefallen. Anleger reagieren darauf mit einer höheren Risikobereitschaft. Die Märkte schalten wieder in den "Risk-on-Modus", erklärte Marktanalyst Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



