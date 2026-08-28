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Heute im Fokus

Vor Warsh-Rede in Jackson Hole: Asiens Börsen in Grün -- Anthropic erzielt Etappensieg im Streit mit dem Pentagon -- Depot von Stanley Druckenmiller im Fokus

aktualisiert 28.08.26 07:36 Uhr

BVB-Aktie im Fokus: Bayern und Dortmund erwischen in Vorrunde beide Arsenal als Gegner. Newmont vs. Barrick Mining: Welche Goldaktie zahlt nach dem zweiten Quartal die bessere Dividende aus? Tesla hebt Preise für zwei Cybertruck-Varianten an.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag freundlich.

Der DAX startete höher und hielt sich auch anschließend im Plus. Nachdem er zeitweise an die Nulllinie zurückfiel, konnte er letztlich wieder ein kleines Plus von 0,31 Prozent auf 26.366,68 Zählern verzeichnen.
Der TecDAX verbuchte derweil deutlichere Gewinne, nachdem er die Sitzung etwas fester eröffnet hatte. Er sprang letztlich 2,1 Prozent auf 4.103,38 Zähler nach oben.

Die anhaltend hohe Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen treibt den weltweit führenden KI-Chipkonzern NVIDIA weiter voran. Das Unternehmen steigerte seinen Gewinn stärker als erwartet - und das Wachstumstempo soll überzeugend hoch bleiben, nicht zuletzt dank der neuen Prozessorarchitektur Rubin. Der "Titan" habe sich zurückgemeldet, schrieb Bernstein-Experte Stacy Rasgon. Der Blick richtet sich nun jedoch vor allem auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole, dessen größter Höhepunkt die Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh am Freitag ist. Der PCE-Deflator hat gezeigt, dass diese von der Fed bevorzugte Inflationskennziffer weiterhin zu hoch liegt. "Eine Zinsanhebung durch die US-Notenbank vor Jahresende ist damit nicht vom Tisch", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consors Bank.

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Anthropic-Aktie: KI-Firma erzielt Etappensieg im Streit mit dem Pentagon
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