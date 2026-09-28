Ölpreise ziehen an: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen gespalten -- Trump lehnt Iran-Angebot ab -- OpenAI meldet weiteren KI-Vorfall -- SK hynix, Samsung, SAP, Mercedes-Benz, VW, Apple im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte den schwachen Vorgaben am Montag trotzen. So zeigt sich der DAX trotz höherer Ölpreise und schwacher US-Vorgaben vorbörslich gut behauptet.

Der TecDAX zeigt sich derweil vorsichtiger. Auch zum Start in die neue Woche richtet sich der Blick der Anleger am deutschen Aktienmarkt vor allem auf den Iran-Krieg und dessen Folgen für Ölpreis und Anleiherenditen. Dass US-Präsident Donald Trump mit weiteren Gesprächen mit Teheran rechnet, sorgt zwar für einen Hoffnungsschimmer. Die Lage bleibt jedoch verfahren, und negative Schlagzeilen aus dem Nahen Osten könnten die Stimmung schnell kippen lassen. So zog der Ölpreis erneut an, nachdem Trump am Wochenende einen Vorschlag des Iran zur Öffnung der für den Ölhandel zentralen Straße von Hormus als inakzeptabel zurückgewiesen hatte. Entsprechend uneinheitlich sind die Vorgaben für den DAX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen wird ein ruhiger Wochenstart erwartet. Der EURO STOXX 50 notiert rund eine Stunde vor Handelsstart kaum verändert. Europas Aktienmärkte werden zum Wochenauftakt kaum verändert erwartet. Für gedämpfte Stimmung sorgt, dass eine Lösung im Iran-Konflikt weiter auf sich warten lässt: US-Präsident Donald Trump hat Teherans jüngstes Angebot einer Waffenruhe zurückgewiesen. Die Ölpreise, die zum Wochenschluss noch leicht nachgegeben hatten, klettern daraufhin am Montag wieder spürbar. Das schürt die Angst vor steigender Inflation und lässt die Renditen am US-Anleihemarkt anziehen. Impulse von der Konjunkturseite fehlen zum Wochenstart, und auch aus den Unternehmen kommen nur wenige Neuigkeiten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Anleger an der Wall Street waren am Freitag in Kauflaune. Der Dow Jones präsentierte sich während der gesamten Sitzung im Plus und legte zum Handelsschluss um 0,93 Prozent auf 51.828,62 Punkte zu.

Der technologielastige NASDAQ Composite erzielte einen Zuwachs von 0,48 Prozent und schloss auf 27.068,72 Zählern. Die US-Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend zugelegt und damit eine von starken Schwankungen geprägte Woche versöhnlich beendet. Für Rückenwind sorgten vor allem Technologiewerte rund um das Thema Künstliche Intelligenz, wobei insbesondere Microsoft gefragt war. Gleichzeitig blieben die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen von US-Staatsanleihen sowie die hohen Ölpreise wichtige Belastungsfaktoren. Die Aussicht auf eine mögliche Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran sorgte unterdessen für etwas Erleichterung. Insgesamt überwog zum Wochenschluss der Optimismus im Technologiesektor, während Zins-, Inflations- und geopolitische Risiken die Kaufbereitschaft weiterhin begrenzten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



