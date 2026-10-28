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Fed-Entscheid am Abend & Zahlenreigen: Asiens Börsen in Grün -- BASF hebt Ergebnisprognose erneut an -- BigBear.ai weitet Verluste aus -- Mercedes-Benz, tk accelis, Deutsche Bank im Fokus

aktualisiert 28.10.26 07:27 Uhr

DWS sammelt mehr Anlegergeld als je zuvor ein. Saint-Gobain wächst langsamer, aber stetig.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag freundlich.

Der DAX konnte im Handelsverlauf seine anfänglichen Verluste abschütteln und letztlich einen kräftigen Zuwachs verzeichnen. Am Abend schloss er 0,71 Prozent stärker bei 25.590,77 Punkten.
Der TecDAX baute seinen frühen Gewinn aus und beendete den Dienstagshandel 0,9 Prozent fester bei 4.093 Zählern.

Vor den anstehenden Quartalszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne und den Zinsentscheidungen in den USA und der Eurozone hat sich der deutsche Aktienmarkt von seiner freundlichen Seite gezeigt.

"Die Finanzmärkte stehen vor einer Woche, die wichtige Weichen für die nächsten Kursbewegungen stellen könnte. Mit den Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft am Mittwoch sowie Amazon am Donnerstag erreicht die Berichtssaison einen Höhepunkt", bemerkte Marktanalyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG.

Zudem stünden einige Zinsentscheidungen an: Am Mittwoch jene der US-Notenbank Fed, gefolgt von der EZB am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag. "Damit treffen innerhalb weniger Tage Unternehmenszahlen auf neue Signale zum künftigen Zinskurs. Diese Kombination hat das Potenzial, die Risikobereitschaft der Anleger deutlich zu verändern", so Bouhmidi.

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An den europäischen Aktienmärkten herrschte am Dienstag Kauflaune.

Der EURO STOXX 50 drehte im Handelsverlauf klar ins Plus und ging schlussendlich 0,79 Prozent höher bei 6.164,69 Zählern in den Feierabend.

Mit geldpolitischen Entscheidungen von Bank of Japan, US-Notenbank sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie Geschäftszahlen von Amazon, Alphabet und Microsoft hat die laufende Woche viel zu bieten. Die Geschäftszahlen der Technologie-Giganten werden vor allem mit Blick auf die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms an der Börse geprüft werden. Auch die israelischen Parlamentswahlen könnten mit Blick auf die weitere Iran-Politik von Relevanz für die Märkte werden.

Angesichts der anhaltend hohen Energiepreise und der wachsenden Inflationsrisiken werden Anleger jedes Wort der Notenbanker auf die Goldwaage legen. "Die entscheidende Frage lautet, wie weit die Währungshüter bei der Inflationsbekämpfung gehen müssen, ohne die ohnehin fragile Konjunktur zusätzlich zu belasten", hieß es bei CMC. Es wird erwartet, dass sowohl die Fed als auch die EZB die Leitzinsen bestätigen werden, im Fokus wird daher der Ausblick stehen.

Positiv aufgenommen wurde unterdessen der am Montag vorgelegte Börsenprospekt von Anthropic, in dem das KI-Unternehmen für die nächsten Jahre kräftige Wachstumsraten in Aussicht stellt.

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Der US-Leitindex präsentierte sich am Dienstag zurückhaltend.

So eröffnete der Dow Jones etwas leichter, drehte dann aber direkt im Anschluss ins Plus, bevor er dann wieder in die Nähe der Nulllinie zurückfiel, wo er den Handel 0,03 Prozent höher bei 52.378,40 Punkten beendete.
Der technologielastige NASDAQ Composite legte kräftig zu, nachdem er schon zum Start gestiegen war. Sein Schlussstand: 26.477,81 Zähler (+1,18 Prozent).

Die Vorfreude auf den konkreter werdenden Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic hielt noch etwas an vor den weiteren Quartalsberichten, die in der kommenden Tagen von Schwergewichten aus der Tech-Branche erwartet werden.

Weiter kritisch beäugt wurden auch die Ölpreise, die am Dienstag etwas leichter tendierten. Dabei überwog wieder die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Krieg zwischen den USA und dem Iran und den damit verbundenen Konflikten am Persischen Golf. Hochrangige Vertreter Saudi-Arabiens, Pakistans und der Türkei waren am Vortag zu Gesprächen nach Teheran gereist.

Anleger blieben aber besonnen vor dem US-Zinsentscheid am Mittwoch.

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Am Mittwoch bewegen sich die größten Börsen in Asien nach oben.

Der Nikkei 225 steigt 1,3 Prozent auf 64.089,20 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,72 Prozent höher bei 3.674,53 Zählern.

In Hongkong klettert daneben der Hang Seng 0,19 Prozent auf 23.086,10 Punkte.

Die Aktienmärkte in Asien finden auch am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Für Rückenwind bei Halbleiterwerten in der Region sorgt SK hynix: Die unerwartet starken Quartalszahlen des Speicherchipherstellers dämpfen die Sorgen vor einer KI-Blase. Im Übrigen halten sich die Anleger vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve, die am späten Mittwoch ansteht, zurück. Überraschend kam unterdessen eine Nachricht aus Neuseeland: Die Reserve Bank of New Zealand verzichtete auf eine Änderung des Leitzinses, obwohl die Mehrheit der Marktbeobachter mit einer Anhebung gerechnet hatte.

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