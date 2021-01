Der DAX verlor zur Eröffnung 1,4 Prozent auf 13.474,20 Punkte und bleibt auch weiterhin tief in der Verlustzone. Er kann sein Minus mittlerweile jedoch etwas eingrenzen. Der TecDAX zeigte sich zum Handelssart um 0,27 Prozent leichter bei 3.401,30 Punkten und bleibt weiterhin schwach.

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Freitag mit deutlichen Verlusten.

Am Freitag stellen sich Marktteilnehmer erneut auf einen volatilen Handelstag ein. Vor allem die Tatsache, dass es keine verlässlichen Pläne zum Impfen gibt, sorgt für Verunsicherung.

Die europäischen Börsen zeigen sich am letzten Handelstag der Woche mit negativen Vorzeichen.

So startete der Dow Jones bereits mit einem Gewinn und baute diesen anschließend aus. Er ging schließlich 0,99 Prozent höher bei 30.603,92 Punkten aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite konnte zulegen und beendete die Sitzung mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 13.337,16 Zählern.

Der US-Aktienmarkt verbuchte am Donnerstag Aufschläge.

In Asien haben die wichtigsten Indizes zum Wochenausklang an ihre Verluste vom Vortag angeknüpft.

Der japanische Leitindex Nikkei fiel bis zur Schlussglocke um 1,89 Prozent auf 27.663,39 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wies der Shanghai Composite zum Handelsende bei 3.483,07 Zählern ein Minus von 0,63 Prozent aus. In Hongkong ging der Hang Seng bei 28.283,71 Einheiten um 0,94 Prozent schwächer ins Wochenende.

Belastend wirkten sich Gerüchte über eine mögliche Kredit- und Liquiditätsklemme in China aus sowie das US-BIP, das die Erwartungen verfehlt hatte. Händler sprachen außerdem davon, dass die Risikoneigung vor dem Wochenende gering gewesen sei. "Der Fall US-Aktienfutures nährt Zweifel unter Anlegern in Asien über die Nachhaltigkeit der Kursgewinne in den USA", sagte Marktanalyst Jeffrey Halley von Oanda.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken