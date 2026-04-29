Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- Siltronic, TRATON im Fokus

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Der deutsche Leitindex dürfte moderat fester starten. Der DAX hatte am Vortag 0,27 Prozent tiefer bei 24.018,26 Punkten geschlossen. Der TecDAX eröffnete den Handel bereits im Minus und rutschte im Laufe des Tages tiefer in die Verlustzone. Letztlich verlor er 1,51 Prozent auf 3.596,65 Zähler. Vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend sind am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt wohl zunächst keine großen Sprünge zu erwarten. Der Broker IG taxierte den DAX zwei Stunden vor dem XETRA-Auftakt mit einem Plus von 0,16 Prozent auf 24.057 Punkte. Die 24.000-Punkte-Marke, die der deutsche Leitindex am Vortag zeitweise erneut unterschritten hatte, bleibt damit im Blick. Auch die weiterhin hohen Ölpreise mangels Fortschritten im Iran-Krieg sorgen für Zurückhaltung. Die Fed wird in einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch wohl zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Geldpolitik ist groß. Entscheidend bleibt der Krieg zwischen den USA und dem Iran. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und eine anhaltende Schließung dürfte auch in den USA die Inflation weiter anheizen und das Wirtschaftswachstum dämpfen. In den Vereinigten Staaten dürften die Auswirkungen aber geringer sein als in anderen Teilen der Welt. Auf beiden Seiten des Atlantiks sorgt zur Wochenmitte zudem die Berichtssaison dafür, dass es Anlegern nicht langweilig wird. In den USA veröffentlichen am Abend nach dem Börsenschluss in New York mit Alphabet, Amazon, (Meta Platforms und Microsoft gleich vier Unternehmen aus der Gruppe der Magnificent 7 Quartalszahlen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Börsen dürften auch am Mittwoch vorsichtig agieren. Der EURO STOXX 50 hatte am Vortag 0,41 Prozent im Minus bei 5.836,10 Punkten geschlossen und wird zur Wochenmitte etwas höher erwartet. Marktteilnehmer dürften sich im Vorfeld der Leitzins-Entscheidung der US-Notenbank und einer Reihe nachbörslich erwarteter Zahlen von großen US-Technologiekonzernen aber nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Am Donnerstag stehen dann Entscheidungen der EZB sowie der Bank of London an. Von allen Notenbanken werden eher vorsichtige und abwartende Signale erwartet, ähnlich wie bereits aus Japan. Auf Unternehmensseite gewinnt die Berichtssaison weiter deutlich an Dynamik und sorgt vor allem bei Einzelwerten für Kursbewegungen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Nach dem verhaltenen Start in die Woche zeigten sich die US-Börsen auch am Dienstag schwächer. Der Dow Jones ging mit einem moderaten Minus von 0,06 Prozent bei 49.136,45 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite gab unterdessen deutlicher nach und verlor schlussendlich 0,90 Prozent auf 24.663,80 Zähler. Marktteilnehmer verwiesen auf wieder aufkommende Zweifel, ob sich die massiven Investitionen der Tech-Branche in Künstliche Intelligenz tatsächlich auszahlen werden. Amanda Lyons von Energy Group Capital bringt die zentrale Herausforderung auf den Punkt: "Der wichtigste Punkt sind nicht Umsatz oder Margen, sondern die Investitionsausgaben", zitiert dpa-AFX. Gleichzeitig sieht sie die Unternehmen in einer schwierigen Lage: "Jeder Hinweis auf nachlassende Ausgaben würde vom Ökosystem negativ aufgenommen werden, doch ein starker Anstieg würde wahrscheinlich Fragen hinsichtlich der Renditen aufwerfen." Belastend wirkten zudem steigende Ölpreise infolge der angespannten Lage im Iran-Konflikt, die Sorgen über Inflation und Wirtschaftswachstum verstärken. Höhere Zinsen könnten die Finanzierungskosten für Technologieunternehmen zusätzlich erhöhen. Entsprechend richtet sich der Blick verstärkt auf die Entscheidungen der großen Notenbanken in dieser Woche. Während die Bank of Japan ihre Geldpolitik zunächst unverändert ließ, wuchs am Markt die Erwartung einer möglichen Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung. Für die US-Notenbank wird hingegen mehrheitlich mit einer erneuten Zinspause gerechnet. Zudem achten Investoren auf den anstehenden Wechsel an der Spitze der Fed. Abschließend steht auch die Entscheidung der Europäischen Zentralbank im Fokus. Hinzu kam, dass die Vereinigten Arabischen Emirate mit Wirkung zum 1. Mai aus der OPEC und OPEC+ austreten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken