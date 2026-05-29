USA und Iran offenbar vor Einigung: Asiens Börsen mehrheitlich weit im Plus -- Dell von KI-Boom beflügelt -- CTS Eventim startet stark ins neue Geschäftsjahr
DHL eCommerce schmiedet langfristige Allianz mit US-Post. Deutsche Telekom-Aktie: Verdi und Arbeitgeber erzielen Tarifdurchbruch. SpaceX-Rivale: Rakete von Amazon-Gründer Bezos' Blue Origin explodiert vor Start.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten.
Der DAX gab anfänglich nach. Im Anschluss bewegte er sich immer wieder zwischen Nulllinie und Verlustzone hin und her. Kurzzeitig gelang ihm sogar der Sprung auf grünes Terrain. Letztlich zeigte er sich 0,34 Prozent tiefer bei 25.092,25 Punkten.
Der TecDAX eröffnete minimal stärker und gewann anschließend deutlicher hinzu. Er ging 1,4 Prozent höher bei 4.125 Zählern in den Feierabend - bei 4.126,72 Punkten konnte er sogar ein neues Rekordhoch markieren.
Im Mittelpunkt blieb erneut die Lage im Nahen Osten. Für zusätzliche Verunsicherung sorgte, dass das US-Militär nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen hat, von der aus Drohnen gesteuert worden sein sollen. Darüber hinaus seien vier Drohnen abgeschossen worden, die nach Angaben eines US-Beamten eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten dargestellt hätten. Die Maßnahmen seien "zurückhaltend, rein defensiv und auf die Aufrechterhaltung der Waffenruhe ausgerichtet" gewesen, hieß es weiter.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die europäischen Börsen gerieten am Donnerstag unter Druck.
Der EURO STOXX 50 eröffnete etwas tiefer und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf negativem Niveu. Er schloss den Handel 0,25 Prozent schwächer bei 6.055,11 Zählern.
Nach erneuten Angriffen der USA auf iranische Ziele gerieten die Märkte wieder unter Druck. Das vergleichsweise geringe Handelsvolumen deutete jedoch darauf hin, dass die Nervosität der Anleger bislang begrenzt bleibt. Gleichzeitig zieht der Brent-Ölpreis erneut an.
Neben den geopolitischen Entwicklungen rückten auch Inflations- und Zinssorgen stärker in den Fokus. In Südkorea wurde die Wachstumsprognose deutlich angehoben, während die Notenbank die Zinsen zunächst unverändert ließ. Marktteilnehmer rechnen daher spätestens im Juli mit einer Zinserhöhung durch die Bank of Korea, was insbesondere Technologiewerte belastet.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die Wall Street zeigte sich heute in Grün.
Der Dow Jones Industrial gewann zum Handelsstart minimal, rutschte anschließend jedoch direkt ins Minus ab. Im Tagesverlauf wechselte er mehrfach die Richtung. Schlussendlich ging er minimale 0,05 Prozent höher bei 50.668,39 Punkten aus der Sitzung.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging knapp höher in die Sitzung und fiel danach ebenfalls direkt in die Verlustzone. Anschließend konnte er jedoch Gewinne verzeichnen und den Tag 0,91 Prozent stärker bei 26.917,47 Zählern beenden.
Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Börsenbarometer NASDAQ 100 und NASDAQ Composite Index erreichten im Tagesverlauf Höchststände.
Für den Donnerstagshandel ließ sich an der Wall Street ein teilweise wechselhafter Handel beobachten. Neue US-Militärschläge gegen den Iran belasteten die Stimmung und dämpften die Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen. Diese Entwicklungen spiegelten sich prompt in wieder anziehenden Ölpreisen wider, was die volatile Tendenz am Energiemarkt nach den deutlichen Verlusten des Vortages fortsetzte.
Wie das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter berichtete, haben Unterhändler der USA und des Irans eine vorläufige Einigung auf ein Rahmenabkommen erzielt. Diese Informationen wurden inzwischen auch aus Branchenkreisen bestätigt. Damit der Deal rechtskräftig wird, steht allerdings noch die finale Genehmigung durch US-Präsident Donald Trump aus.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich vor dem Wochenende mehrheitlich mit teils deutlichen Aufschlägen.
In Tokio verbucht der Nikkei 225 ein Plus von 2,5 Prozent auf 66.310,56 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil 0,21 Prozent auf 4.090,05 Zähler.
In Hongkong geht es für den Hang Seng 1,14 Prozent auf 25.290,94 Indexpunkte nach oben.
Im Mittelpunkt bleibt weiterhin der Krieg im Iran. Nach Angaben aus den USA nähern sich Washington und Teheran einer Vereinbarung über die Verlängerung der Waffenruhe sowie über weitere Gespräche an. Eine endgültige Lösung ist jedoch noch nicht erreicht. Die positiven Signale im Konflikt hatten bereits am Vorabend mehrere US-Indizes auf neue Rekordstände gehoben und auch die Börsen in Asien überwiegend gestützt.
US-Vizepräsident JD Vance erklärte, bei der Ausarbeitung einer Absichtserklärung seien bereits deutliche Fortschritte erzielt worden, einige Punkte müssten jedoch noch geklärt werden. Zudem stehe die Zustimmung von Präsident Donald Trump weiterhin aus. Aus Teheran verlautete hingegen, dass bislang weder eine vorläufige Einigung schriftlich formuliert noch offiziell bestätigt worden sei.
Top Themen
News-Ticker
Goldpreis: Tiefster Stand seit zwei Monaten(07:41 Uhr)
Warum der Euro leicht fällt(21:10 Uhr)
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag(13:17 Uhr)
So bewegen sich Gold & Co. heute(10:13 Uhr)
Börse kompakt: 10 Fakten für den Mittwoch(08:00 Uhr)