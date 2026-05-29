USA und Iran offenbar vor Einigung: Asiens Börsen mehrheitlich weit im Plus -- Dell von KI-Boom beflügelt -- CTS Eventim startet stark ins neue Geschäftsjahr

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Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der DAX gab anfänglich nach. Im Anschluss bewegte er sich immer wieder zwischen Nulllinie und Verlustzone hin und her. Kurzzeitig gelang ihm sogar der Sprung auf grünes Terrain. Letztlich zeigte er sich 0,34 Prozent tiefer bei 25.092,25 Punkten. Der TecDAX eröffnete minimal stärker und gewann anschließend deutlicher hinzu. Er ging 1,4 Prozent höher bei 4.125 Zählern in den Feierabend - bei 4.126,72 Punkten konnte er sogar ein neues Rekordhoch markieren. Im Mittelpunkt blieb erneut die Lage im Nahen Osten. Für zusätzliche Verunsicherung sorgte, dass das US-Militär nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen hat, von der aus Drohnen gesteuert worden sein sollen. Darüber hinaus seien vier Drohnen abgeschossen worden, die nach Angaben eines US-Beamten eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten dargestellt hätten. Die Maßnahmen seien "zurückhaltend, rein defensiv und auf die Aufrechterhaltung der Waffenruhe ausgerichtet" gewesen, hieß es weiter. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen gerieten am Donnerstag unter Druck. Der EURO STOXX 50 eröffnete etwas tiefer und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf negativem Niveu. Er schloss den Handel 0,25 Prozent schwächer bei 6.055,11 Zählern. Nach erneuten Angriffen der USA auf iranische Ziele gerieten die Märkte wieder unter Druck. Das vergleichsweise geringe Handelsvolumen deutete jedoch darauf hin, dass die Nervosität der Anleger bislang begrenzt bleibt. Gleichzeitig zieht der Brent-Ölpreis erneut an. Neben den geopolitischen Entwicklungen rückten auch Inflations- und Zinssorgen stärker in den Fokus. In Südkorea wurde die Wachstumsprognose deutlich angehoben, während die Notenbank die Zinsen zunächst unverändert ließ. Marktteilnehmer rechnen daher spätestens im Juli mit einer Zinserhöhung durch die Bank of Korea, was insbesondere Technologiewerte belastet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zeigte sich heute in Grün. Der Dow Jones Industrial gewann zum Handelsstart minimal, rutschte anschließend jedoch direkt ins Minus ab. Im Tagesverlauf wechselte er mehrfach die Richtung. Schlussendlich ging er minimale 0,05 Prozent höher bei 50.668,39 Punkten aus der Sitzung.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging knapp höher in die Sitzung und fiel danach ebenfalls direkt in die Verlustzone. Anschließend konnte er jedoch Gewinne verzeichnen und den Tag 0,91 Prozent stärker bei 26.917,47 Zählern beenden. Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Börsenbarometer NASDAQ 100 und NASDAQ Composite Index erreichten im Tagesverlauf Höchststände. Für den Donnerstagshandel ließ sich an der Wall Street ein teilweise wechselhafter Handel beobachten. Neue US-Militärschläge gegen den Iran belasteten die Stimmung und dämpften die Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen. Diese Entwicklungen spiegelten sich prompt in wieder anziehenden Ölpreisen wider, was die volatile Tendenz am Energiemarkt nach den deutlichen Verlusten des Vortages fortsetzte. Wie das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter berichtete, haben Unterhändler der USA und des Irans eine vorläufige Einigung auf ein Rahmenabkommen erzielt. Diese Informationen wurden inzwischen auch aus Branchenkreisen bestätigt. Damit der Deal rechtskräftig wird, steht allerdings noch die finale Genehmigung durch US-Präsident Donald Trump aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



