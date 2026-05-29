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USA und Iran offenbar vor Einigung: Asiens Börsen mehrheitlich weit im Plus -- Dell von KI-Boom beflügelt -- CTS Eventim startet stark ins neue Geschäftsjahr

aktualisiert 29.05.26 07:29 Uhr

DHL eCommerce schmiedet langfristige Allianz mit US-Post. Deutsche Telekom-Aktie: Verdi und Arbeitgeber erzielen Tarifdurchbruch. SpaceX-Rivale: Rakete von Amazon-Gründer Bezos' Blue Origin explodiert vor Start.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten.

Der DAX gab anfänglich nach. Im Anschluss bewegte er sich immer wieder zwischen Nulllinie und Verlustzone hin und her. Kurzzeitig gelang ihm sogar der Sprung auf grünes Terrain. Letztlich zeigte er sich 0,34 Prozent tiefer bei 25.092,25 Punkten.

Der TecDAX eröffnete minimal stärker und gewann anschließend deutlicher hinzu. Er ging 1,4 Prozent höher bei 4.125 Zählern in den Feierabend - bei 4.126,72 Punkten konnte er sogar ein neues Rekordhoch markieren.

Im Mittelpunkt blieb erneut die Lage im Nahen Osten. Für zusätzliche Verunsicherung sorgte, dass das US-Militär nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen hat, von der aus Drohnen gesteuert worden sein sollen. Darüber hinaus seien vier Drohnen abgeschossen worden, die nach Angaben eines US-Beamten eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten dargestellt hätten. Die Maßnahmen seien "zurückhaltend, rein defensiv und auf die Aufrechterhaltung der Waffenruhe ausgerichtet" gewesen, hieß es weiter.

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