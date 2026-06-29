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Nahostkonflikt bleibt im Fokus: Asiens Börsen uneins -- US-Regierung lässt Zugang zu neuer KI von OpenAI beschränken -- ServiceNow, SAP, Moderna, Eli Lilly im Fokus

aktualisiert 29.06.26 07:47 Uhr

VW könnte China-Modelle laut Ministerpräsident Lies in Deutschland fertigen. Persistent will IT-Dienstleister Nagarro für eine Milliarde Euro kaufen. China verschärft Exportbeschränkungen für japanische Unternehmen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt gab vor dem Wochenende kräftig nach.

So baute der DAX seinen anfänglichen Verlust im Tagesverlauf aus und schloss letztlich 1,29 Prozent tiefer bei 24.671,22 Punkten.
Der TecDAX folgte der Tendenz des Leitindex und beendete den Freitagshandel 0,84 Prozent schwächer bei 3.860,16 Zählern.

Der deutsche Aktienmarkt folgte am letzten Handelstag der Woche den Verlusten in Asien - auf Wochensicht wurde damit ein klares Minus verzeichnet. Sowohl der Nikkei 225 als auch der südkoreanische KOSPI haben am Freitag kräftig verloren. Beide Indizes hatten zuvor Rekordstände erreicht.

Als Ursache nannten Marktbeobachter die wieder aufgeflammten Bewertungssorgen im KI-Umfeld sowie die Furcht vor Engpässen bei Speicherchips. QC-Partners-Analyst Thomas Altmann brachte es laut dpa-AFX auf den Punkt: "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu."

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