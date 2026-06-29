Nahostkonflikt bleibt im Fokus: Asiens Börsen uneins -- US-Regierung lässt Zugang zu neuer KI von OpenAI beschränken -- ServiceNow, SAP, Moderna, Eli Lilly im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt gab vor dem Wochenende kräftig nach. So baute der DAX seinen anfänglichen Verlust im Tagesverlauf aus und schloss letztlich 1,29 Prozent tiefer bei 24.671,22 Punkten.

Der TecDAX folgte der Tendenz des Leitindex und beendete den Freitagshandel 0,84 Prozent schwächer bei 3.860,16 Zählern. Der deutsche Aktienmarkt folgte am letzten Handelstag der Woche den Verlusten in Asien - auf Wochensicht wurde damit ein klares Minus verzeichnet. Sowohl der Nikkei 225 als auch der südkoreanische KOSPI haben am Freitag kräftig verloren. Beide Indizes hatten zuvor Rekordstände erreicht. Als Ursache nannten Marktbeobachter die wieder aufgeflammten Bewertungssorgen im KI-Umfeld sowie die Furcht vor Engpässen bei Speicherchips. QC-Partners-Analyst Thomas Altmann brachte es laut dpa-AFX auf den Punkt: "Die Stimmung ist gerade dabei, sich zu drehen. Anlegerinnen und Anleger werden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nimmt zu." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Freitag merklich tiefer. Der EURO STOXX 50 war mit einem minimalen Abschlag gestartet und rutschte im weiteren Verlauf tiefer in die Verlustzone. Schlussendlich ging er mit einem Minus von 0,73 Prozent bei 6.221,55 Einheiten ins Wochenende. Hauptbelastungsfaktor war die Sorge vor steigenden Chippreisen: Die rasant wachsende Nachfrage im KI-Bereich verschärft die Knappheit bei Speicherchips und treibt die Kosten, weshalb Ökonomen bereits vor einer sogenannten KI-Inflation warnen. Apples angekündigte Preiserhöhungen für Laptops und Tablets verdeutlichen, wie weit sich dieser Effekt bereits in der Lieferkette niederschlägt. Nach Einschätzung von Marktexperte Timo Emden geben geldpolitische Unsicherheiten wieder stärker die Richtung vor. "Gleichzeitig wächst die Erkenntnis, dass die KI-Euphorie nicht jeden Bewertungsmaßstab außer Kraft setzen kann." Zusätzlich behielten Anleger die Lage im Nahen Osten im Blick: Iranische Revolutionsgarden griffen am Donnerstag ein unter singapurischer Flagge fahrendes Frachtschiff in der Straße von Hormus an - ein Vorfall, der das erst kürzlich zwischen den USA und dem Iran geschlossene Waffenstillstandsabkommen belastet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen hielten sich die Anleger am Freitag zurück. So tendierte der Dow Jones Industrial in engen Bahnen und verlor zum Handelsschluss 0,09 Prozent auf 51.876,11 Punkte.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite wies rote Vorzeichen auf und ermäßigte sich um 0,24 Prozent auf 25.297,62 Zähler. US-Technologiewerte kamen am Freitag nach einer kurzen Verschnaufpause erneut unter Verkaufsdruck. Investoren zeigten sich zunehmend skeptisch, ob die breite Kundschaft die bevorstehenden Preiserhöhungen der großen Technologiekonzerne dauerhaft akzeptieren wird. Gleichzeitig zogen Marktteilnehmer Kapital aus dem Chipsektor ab und stellten es in Unternehmen mit verbesserten Wachstumsperspektiven um. Diese Rotation weg von Halbleiterwerten spiegelte eine veränderte Risikobereitschaft wider. Aktien, die im KI-Boom besonders stark zugelegt hatten, gerieten dabei besonders unter Druck, da Anleger Gewinne mitnahmen. Substanzwerte hielten sich dagegen vergleichsweise gut und verzeichneten nur moderate Verluste. Insgesamt deutet die Bewegung auf eine vorsichtigere Neubewertung von Wachstumstiteln hin. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



