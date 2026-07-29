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Asiens Börsen überwiegend in Rot -- SK Hynix mit Rekordgewinn -- Deutsche Bank-Aktie übertrifft Erwartungen -- RWE, BASF, Nordex, Redcare im Fokus

aktualisiert 29.07.26 07:50 Uhr

Gerresheimer verkauft zwei Geschäftsbereiche. Knorr-Bremse verkauft Geschäft mit Klimasystemen für Züge. DWS sammelt überraschend viel Anleger-Geld ein. EssilorLuxottica erwartet starkes Wachstum im ersten Halbjahr. Medios hat Gewinnerwartung für 2026 gesenkt.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag leicht nach oben.

So eröffnete der DAX höher und fiel anschließend an die Nulllinie zurück. Im Späthandel ging es erneut leicht aufwärts, der Schlussstand beläuft sich auf 25.464,01 Punkte (+0,41 Prozent).
Daneben gab der TecDAX zeitweise moderat ab, nachdem er schon anfänglich leicht gefallen war. Auch er drehte im späteren Handel jedoch ins Plus. Er schloss 0,98 Prozent stärker bei 3.846,19 Stellen.

Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners befinden sich die Börsen aktuell in einem Spannungsfeld zweier Kräfte. So wachse auf der einen Seite die Hoffnung auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Auf der anderen Seite nehme die Angst vor einer zu weit gelaufenen KI-Rally zu - dies mache Indizes mit hohen Halbleiter-Gewichten wie der NASDAQ 100 und der südkoreanische KOSPI zu schaffen, weniger aber dem DAX.

Aktien mit KI-Bezug hatten am Vortag im US-Handel sowie nun am Dienstag in Japan und Südkorea teils deutlich unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten gelitten. Dem Druck im weltweiten Tech-Sektor, vor allem bei Halbleiterwerten, konnte sich der DAX jedoch entziehen, weil in dem Index Techwerte keine allzu große Rolle spielen. Stattdessen verbuchten Aktien aus der "Old economy" klare Kursgewinne.

Außerdem kam die Saison der Quartalsbilanzen hierzulande weiter in Fahrt. Unter anderem ließen sich Mercedes-Benz und der Software-Anbieter TeamViewer in die Bücher schauen.

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