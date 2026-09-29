Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- OpenAI stoppt GPT-Modell nach KI-Fehlverhalten -- SpaceX: Starship erreicht erstmals die Erdumlaufbahn -- AMD im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt trotzt am Montag den wieder gestiegenen Ölpreisen. So eröffnete der DAX die Sitzung mit einem überschaubaren Plus und wechselte im weiteren Verlauf mehrfach das Vorzeichen. Letztlich schloss er kaum verändert bei 25.374,42 Punkten (-0,13 Prozent).

Der TecDAX konnte nach einem leicht negativen Start vorübergehend ins Plus drehen, ging letztlich aber etwas leichter in den Feierabend bei 3.969 Punkten (-0,2 Prozent). Geopolitisch gab es wenig Neues und so warten die Anleger ab, da US-Präsident Donald Trump weitere Gespräche mit dem Iran erwartet. Die Ölrisiken blieben der wichtigste Unsicherheitsfaktor und hielten die Kauflaune an den Aktienmärkten in Grenzen, hieß es von "Index Radar". Mit aktuell über 107 US-Dollar je Barrel notiere der Brent- Die Ölrisiken blieben der wichtigste Unsicherheitsfaktor und hielten die Kauflaune an den Aktienmärkten in Grenzen, hieß es von "Index Radar". Mit aktuell über 107 US-Dollar je Barrel notiere der Brent- Ölpreis "wieder in Schlagdistanz zu den jüngsten Hochs". Dennoch bleiben die Experten des Finanz- und Börsenanalyse-Portals gelassen: Auch wenn der Monat September mit aktuell etwas mehr als drei Prozent Verlust schwach gewesen sei für den DAX , gebe es keinen Grund zur Sorge. Laut dem US-Nachrichtenportal "Axios", das sich auf zwei verschiedene Quellen beruft, wird bereits zu Wochenbeginn mit einer weiteren Runde indirekter Gespräche zwischen den USA und dem Iran gerechnet. Die Stimmung bleibt aber angesichts der verhärteten Fronten zwischen den beiden Kriegsparteien anfällig für schlechte Nachrichten aus Nahost. Die Ölpreise legten wieder zu, nachdem Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormus als nicht annehmbar bezeichnet hatte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger hielten sich zum Wochenstart an den europäischen Börsen zurück. Der EURO STOXX 50 konnte seine frühen Gewinne zunächst etwas ausbauen, im weiteren Verlauf gab er sie aber vollständig wieder ab und beendete den Montagshandel bei 6.301,28 Zählern (-0,02 Prozent). US-Präsident Trump hat einen iranischen Vorschlag für die Öffnung der Straße von Hormus abgelehnt, zugleich aber neue Verhandlungen in Aussicht gestellt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street übernahmen im Montagshandel die Bären das Ruder. So eröffnete der Dow Jones mit einem kleinen Verlust und vergrößerte diesen im Anschluss. Sein Schlussstand: 51.481,72 Punkte (-0,67 Prozent).

Auch der technologielastige NASDAQ Composite gab klar ab, nachdem er bereits zum Start gefallen war. Schlussendlich war hier ein Minus von 0,92 Prozent bei 26.820,38 Punkten zu beobachten. Im Iran-Krieg stehen die Zeichen weiter auf Konfrontation. So hat US-Präsident Donald Trump den Vorschlag des Irans für einen siebentägigen Waffenstillstand abgelehnt. Er habe Beratern erklärt, dass er nach den Zwischenwahlen im November mit einer Wiederaufnahme der Bombardierungen des Irans rechne, sagten US-Beamte. Mit Teherans Vorschlag wären im Gegenzug für die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen die Straße von Hormus wieder geöffnet und die Atomgespräche wieder aufgenommen worden. Die Ölpreise stiegen erneut, kamen aber im Verlauf von den Tageshochs deutlich zurück. Der Grund hierfür könnte sein, dass wieder signifikante Ölmengen durch die zuletzt beschädigte East-West-Pipeline fließen. Laut Angaben von Bloomberg sollen wieder rund 3,5 Millionen Barrel durch die Pipeline fließen, also etwas die Hälfte der Gesamtkapazität. Der Anstieg des Ölpreises nährte Inflationssorgen, was die Renditen am Anleihemarkt wegen der damit verbundenen Spekulationen um weitere Zinserhöhungen nach oben klettern ließ. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



