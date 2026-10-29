EZB-Entscheid voraus: DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Alphabet enttäuscht Erwartungen -- VW mit Milliardenverlust -- Microsoft, adidas, Vonovia, STMicro, ServiceNow im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der DAX legt vorbörslich leicht zu.

Der TecDAX dürfte sich derweil stabil zeigen. Der DAX dürfte am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel gehen und damit auf das höchste Niveau seit fünf Wochen steigen. Am Ölmarkt gaben die Preise am Morgen etwas nach, bewegen sich aber weiterhin auf hohem Niveau. Die US-Notenbank hatte am Vorabend erwartungsgemäß an ihren Leitzinsen festgehalten. Auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Volkswirte an diesem Donnerstag keine Änderung der Zinsen. Gemischt fielen die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalsberichte der Technologieriesen Microsoft und Alphabet: Während Microsoft punkten konnte, blieb die Google-Mutter hinter den Erwartungen zurück. In Asien sorgte zudem Samsung mit seinen Zahlen für Enttäuschung bei den Anlegern. Hierzulande legen am Morgen mehrere DAX-Konzerne ihre Quartalsergebnisse vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkten dürften sich am Donnerstag nur wenig bewegen. Der EURO STOXX 50 pendelt vorbörslich um die Nulllinie. Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert gelassen. Fed-Präsident Kevin Warsh gab wie erwartet keine klaren Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs; Analysten rechnen jedoch mit einer Zinserhöhung im Dezember. Leichten Rückenwind für die Märkte liefert, dass Warsh das Wachstum der US-Wirtschaft nun als “stark” statt als “solide” einstuft. Das könnte ein gutes Vorzeichen für die am Nachmittag erwarteten BIP-Daten zum dritten Quartal sein. Im Fokus steht nun der Zinsentscheid der EZB am Nachmittag, bei dem ebenfalls mit unveränderten Leitzinsen gerechnet wird. Gemischt fielen die nach US-Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch eine Spur höher. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal tiefer und bewegte sich im Anschluss zunächst seitwärts. Kurz vor Handelsende gelang ihm dann der Sprung in die Gewinnzone und er schloss 0,19 Prozent höher bei 52.479,62 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite startete etwas höher, fiel zwischenzeitlich auf rotes Terrain zurück, konnte sich dann aber wieder oberhalb der Nulllinie absetzen. Sein Schlussstand: 26.549,85 Punkte (+0,27 Prozent). Die US-Notenbank Fed belässt den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Trotz der weiterhin hohen Inflation von 3,7 Prozent und eines schwächeren Arbeitsmarktes bleibt die weitere Zinsentwicklung offen. Experten halten eine erneute Zinserhöhung im Dezember für möglich, während eine Zinssenkung als unwahrscheinlich gilt. Auch die EZB dürfte ihre Zinsen vorerst unverändert lassen. Ziel der Geldpolitik bleibt es, die Inflation einzudämmen und gleichzeitig die Wirtschaft zu stabilisieren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



