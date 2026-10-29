DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,46 -2,2%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.663 -1,5%Euro 1,1139 -0,1%Öl 114,2 -1,0%Gold 4.033 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Heute im Fokus

EZB-Entscheid voraus: DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Alphabet enttäuscht Erwartungen -- VW mit Milliardenverlust -- Microsoft, adidas, Vonovia, STMicro, ServiceNow im Fokus

aktualisiert 29.10.26 08:10 Uhr

Knorr-Bremse: Umsatz und Gewinn steigen im dritten Quartal. Salzgitter steckt sich höhere Gewinnziele nach starkem Ergebnisplus. Airbus bekräftigt Jahresprognose nach schwächerem Sommer. VW testet Automatisiertes Fahren im Emder Hafen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet.

Der DAX legt vorbörslich leicht zu.
Der TecDAX dürfte sich derweil stabil zeigen.

Der DAX dürfte am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel gehen und damit auf das höchste Niveau seit fünf Wochen steigen. Am Ölmarkt gaben die Preise am Morgen etwas nach, bewegen sich aber weiterhin auf hohem Niveau. Die US-Notenbank hatte am Vorabend erwartungsgemäß an ihren Leitzinsen festgehalten. Auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Volkswirte an diesem Donnerstag keine Änderung der Zinsen. Gemischt fielen die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalsberichte der Technologieriesen Microsoft und Alphabet: Während Microsoft punkten konnte, blieb die Google-Mutter hinter den Erwartungen zurück. In Asien sorgte zudem Samsung mit seinen Zahlen für Enttäuschung bei den Anlegern. Hierzulande legen am Morgen mehrere DAX-Konzerne ihre Quartalsergebnisse vor.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Aktienmärkten dürften sich am Donnerstag nur wenig bewegen.

Der EURO STOXX 50 pendelt vorbörslich um die Nulllinie.

Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert gelassen. Fed-Präsident Kevin Warsh gab wie erwartet keine klaren Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs; Analysten rechnen jedoch mit einer Zinserhöhung im Dezember. Leichten Rückenwind für die Märkte liefert, dass Warsh das Wachstum der US-Wirtschaft nun als “stark” statt als “solide” einstuft. Das könnte ein gutes Vorzeichen für die am Nachmittag erwarteten BIP-Daten zum dritten Quartal sein. Im Fokus steht nun der Zinsentscheid der EZB am Nachmittag, bei dem ebenfalls mit unveränderten Leitzinsen gerechnet wird. Gemischt fielen die nach US-Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet aus.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch eine Spur höher.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal tiefer und bewegte sich im Anschluss zunächst seitwärts. Kurz vor Handelsende gelang ihm dann der Sprung in die Gewinnzone und er schloss 0,19 Prozent höher bei 52.479,62 Punkten.
Der technologielastige NASDAQ Composite startete etwas höher, fiel zwischenzeitlich auf rotes Terrain zurück, konnte sich dann aber wieder oberhalb der Nulllinie absetzen. Sein Schlussstand: 26.549,85 Punkte (+0,27 Prozent).

Die US-Notenbank Fed belässt den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Trotz der weiterhin hohen Inflation von 3,7 Prozent und eines schwächeren Arbeitsmarktes bleibt die weitere Zinsentwicklung offen. Experten halten eine erneute Zinserhöhung im Dezember für möglich, während eine Zinssenkung als unwahrscheinlich gilt. Auch die EZB dürfte ihre Zinsen vorerst unverändert lassen. Ziel der Geldpolitik bleibt es, die Inflation einzudämmen und gleichzeitig die Wirtschaft zu stabilisieren.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Am Donnerstag bewegen sich die größten Börsen in Asien in unterschiedliche Richtungen.

Der Nikkei 225 steigt 1,12 Prozent auf 64.668,11 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,57 Prozent tiefer bei 3.660,41 Zählern.

In Hongkong verliert daneben der Hang Seng 0,08 Prozent auf 23.076,97 Punkte.

An den Börsen in Asien ergibt sich am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Unter Druck steht vor allem der Technologiesektor, wo schwache Quartalszahlen von Alphabet, dem Mutterkonzern von Google, sowie kräftige Kursabschläge bei Samsung Electronics auf die Stimmung drücken. Die US-Notenbank hat ihren Leitzins hingegen erwartungsgemäß nicht angetastet. Zu den Zinshoffnungen an der Wall Street bezog der Offenmarktausschuss FOMC in seiner Stellungnahme allerdings keine Position. “Die Sammlung weiterer Informationen wird dem Ausschuss dabei helfen, den geeigneten geldpolitischen Kurs festzulegen, um eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu seinem Zielwert von 2 Prozent sicherzustellen”, teilten die Währungshüter mit. Das Wirtschaftswachstum stufte die Fed nun als “stark” ein, nachdem sie es im September noch als “solide” bezeichnet hatte.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

Top Themen

VW-Aktie im Sinkflug: Tiefrote Quartalszahlen - Milliardenverlust verbucht

News-Ticker

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

28.10.26 Fed legt Zinspause ein: DAX schließt im Plus -- US-Börsen letztlich höher -- Alphabet enttäuscht mit Zahlen -- Microsoft, ServiceNow, Oracle, BASF, Micron, Mercedes, tk accelis, Deutsche Bank im Fokus
27.10.26 DAX schließt stärker -- Wall Street letztlich uneins -- Mercedes-Benz kassiert Prognose -- Porsche, VW, OHB, SpaceX, PayPal, Meta, Moderna, Infineon, Apple, Siemens Energy, DoorDash im Fokus
26.10.26 DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen letztlich fester -- Bayer erhält Asundexian-Zulassung in China -- Meta plant Aktienverkäufe in Milliardenhöhe -- Anthropic-IPO, Tesla, Moderna, SpaceX im Fokus
23.10.26 DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen schließen im Minus -- Moderna enttäuscht mit Impfstoffdaten -- adidas leidet unter Deckers-Prognose -- BYD, Gold, Meta, SpaceX, Tesla im Fokus
22.10.26 DAX schließt tiefer -- Wall Street letztlich uneins -- Meta investiert Milliarden in KI -- SAP: Starkes Cloud-Geschäft -- Tesla, NVIDIA, Siemens Energy, AMD, Microsoft, NEL, Ölpreise im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.