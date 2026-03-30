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DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot - Nikkei sackt ab -- Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich

aktualisiert 30.03.26 08:05 Uhr

Lufthansa: Flugbegleiter stimmen für Streiks. Lockheed Martin: Nasa will Überschallflugzeug 'X-59' häufiger testen. BVB: AS Rom hat offenbar Interesse an Julian Brandt. Novartis: Weitere Studiendaten für Fabhalta publiziert. Ölpreise ziehen weiter an. Raiffeisen übernimmt BBVA-Geschäft in Rumänien für 591 Millionen Euro. DHL: Einigung mit Teamsters verhindert US-weiten Streik.

Marktentwicklung


Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich zum Wochenstart weiter bedeckt halten.

So tendiert der DAX rund eine Stunde vor Handelsstart zu Verlusten.
Auch der TecDAX dürfte die Sitzung mit einem Minus eröffnen.

Der DAX dürfte schwächer in die verkürzte Osterwoche starten und nähert sich erneut der Marke von 22.000 Punkten. Unterhalb von 21.863 Punkten würde er auf ein Tief seit April 2025 fallen, der Rückgang seit dem Februar-Hoch summiert sich auf rund 13 Prozent.

Belastend wirkt vor allem der weiter eskalierende Iran-Konflikt. Laut Commerzbank gibt es "keine Atempause" im Krieg, laut dpa-AFX. Die USA und Israel setzen ihre Angriffe fort, während eine diplomatische Lösung nicht in Sicht ist. Der Iran wirft Donald Trump vor, parallel zu Verhandlungen eine Bodenoffensive vorzubereiten. Trump habe dem Iran zudem eine Frist von einer Woche gesetzt, um die Straße von Hormus freizugeben, laut dpa-AFX.

Außerdem rücken Inflationsdaten in Deutschland in den Fokus. Analysten erwarten eine spürbare Teuerung aufgrund des Nahost-Konflikts.

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