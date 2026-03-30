DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot - Nikkei sackt ab -- Ceconomy-Aktie: Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich

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Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich zum Wochenstart weiter bedeckt halten. So tendiert der DAX rund eine Stunde vor Handelsstart zu Verlusten.

Auch der TecDAX dürfte die Sitzung mit einem Minus eröffnen. Der DAX dürfte schwächer in die verkürzte Osterwoche starten und nähert sich erneut der Marke von 22.000 Punkten. Unterhalb von 21.863 Punkten würde er auf ein Tief seit April 2025 fallen, der Rückgang seit dem Februar-Hoch summiert sich auf rund 13 Prozent. Belastend wirkt vor allem der weiter eskalierende Iran-Konflikt. Laut Commerzbank gibt es "keine Atempause" im Krieg, laut dpa-AFX. Die USA und Israel setzen ihre Angriffe fort, während eine diplomatische Lösung nicht in Sicht ist. Der Iran wirft Donald Trump vor, parallel zu Verhandlungen eine Bodenoffensive vorzubereiten. Trump habe dem Iran zudem eine Frist von einer Woche gesetzt, um die Straße von Hormus freizugeben, laut dpa-AFX. Außerdem rücken Inflationsdaten in Deutschland in den Fokus. Analysten erwarten eine spürbare Teuerung aufgrund des Nahost-Konflikts. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte werden mit Verlusten erwartet. So deutet sich auch für den EURO STOXX 50 ein tieferer Start an. Europas Börsen dürften schwächer in die Woche starten, belastet durch die weitere Eskalation im Nahost-Konflikt. Aussagen von Donald Trump zu möglichen Verhandlungen stehen im Kontrast zu militärischen Drohungen und einer verstärkten US-Präsenz in der Region. Die Ölpreise bleiben hoch, Brent notiert bei rund 115 Dollar und nahe den jüngsten Höchstständen. Im Fokus stehen zudem Inflationsdaten: Für Deutschland wird im März ein deutlicher Preisanstieg erwartet. Analysten sehen erste Auswirkungen des Konflikts auf die Teuerung. Hält die Lage an, könnte der Inflationsdruck weiter steigen und die Europäische Zentralbank zum Handeln zwingen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen tendierten am Freitag deutlich bergab. Der Dow Jones rutschte am letzten Handelstag der Woche sukzessive nach unten und reduzierte sich zum Handelsschluss um 1,73 Prozent auf 45.166,64 Punkte, nahe am Tagestief.

Mit dem NASDAQ Composite ging es noch deutlicher nach unten. Er verlor letztlich 2,15 Prozent auf 20.948,36 Zähler. Die US-Aktienmärkte haben ihre Verluste am Freitag ausgeweitet. Der andauernde Iran-Krieg sowie weiter anziehende Ölpreise sorgten für Zurückhaltung bei den Anlegern. Zusätzlich belastete die Stimmung, dass China im Vorfeld des erwarteten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Staatschef Xi Jinping eine Handelsuntersuchung gegen die USA eingeleitet hat. Im Nahen Osten zeichnet sich auch nach fast vier Wochen Konflikt keine Entspannung ab. Eine paramilitärische Miliz aus dem Iran hinderte drei Containerschiffe an der Durchfahrt durch die Straße von Hormus. Bereits am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump sein Ultimatum zur Wiederöffnung der wichtigen Meerenge erneut verlängert. Zudem verschob er geplante Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur um weitere zehn Tage auf den 6. April. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken