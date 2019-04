Asiens Börsen uneinheitlich -- EU-Strafe drückt Quartalsgewinn von Google-Mutter Alphabet -- Ceconomy legt Sparprogramm auf und streicht Stellen -- Deutsche Börse startet langsamer ins neue Jahr

Unternehmensseitig öffneten am Montag unter anderem Covestro , Fielmann und WashTec bereits vor Handelsstart ihre Bücher.

Der DAX startete mit einem marginalen Abschlag, konnte sich dann aber auf grünes Terrain kämpfen und erreichte am Vormittag ein neues Jahreshoch bei 12.376,06 Punkten. Anschließend rutschte er auf rotes Terrain ab, legte dann aber wieder leicht zu und schloss letztendlich 0,10 Prozent höher bei 12.328,02 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt ging am Montag leicht höher in den Feierabend.

Anleger seien aktuell auf der Hut und blieben vernünftigerweise an der Seitenlinie, schrieb Marktanalyst Salah Bouhmidi von DailyFX. Schließlich gehe der Handelskonflikt zwischen den USA und China bald in die nächste Runde.

Die Stimmung am Markt wurde am Montag von Konjunkturdaten aus der Eurozone etwas eingetrübt. Diese waren schlechter als erwartet ausgefallen. Von der Berichtssaison kamen derweil uneinheitliche Signale.

Der EuroSTOXX 50 startete mit einem leichten Abschlag. Nachdem er sich im Verlauf zunächst nicht für eine Richtung entscheiden konnte, blieb zum Schluss ein marginaler Zuwachs von 0,04 Prozent auf 3.501,94 Punkte an der Kurstafel stehen.

Die europäischen Börsen präsentierten sich am Montag zurückhaltend.

Die Anleger an der Wall Street griffen zu Beginn der neuen Handelswoche vorsichtig zu.

Der Dow Jones hatte den Handel bereits mit einem minimalen Gewinn begonnen und schloss am Ende 0,04 Prozent fester bei 26.554,39 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite war mit einem geringen Aufschlag startet und konnte im weiteren Handel noch etwas zulegen. Er beendete den Handel mit einem Zuwachs um 0,19 Prozent bei 8.161,85 Indexpunkten. Trotz des ruhigen Handels haben der S&P 500 und der NASDAQ Composite im Handelsverlauf neue Allzeithochs markiert.

Nachdem das starke Wirtschaftswachstum Sorgen wegen einer nachlassenden Konjunktur am Freitag gemindert hatte, ist nun in der neuen Woche die Sitzung der US-Notenbank Fed von Interesse. Aktuelle Wirtschaftsdaten gaben vorbörslich kaum Impulse. Indes stehen die Handelsgespräche zwischen den USA und China weiterhin im Blick - am Dienstag werden US-Vertreter dazu nach Peking reisen.

Daneben stand die Berichtssaison im Fokus: Zum Wochenstart hat bereits Spotify vorbörslich Zahlen vorgelegt. Nachbörslich folgt der Quartalsbericht der Google-Mutter Alphabet.

