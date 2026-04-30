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Nach Fed-Entscheid: Asiens Börsen in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, ebay, Porsche, Ölpreise im Fokus

aktualisiert 30.04.26 07:19 Uhr

BMW: Millionen-Fonds für KI-Start-ups aufgelegt. Lufthansa: Scope bestätigt Rating "BBB". Deutsche Telekom: Warnstreiks werden ausgeweitet.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex zeigte sich im Mittwochshandel von seiner schwächeren Seite.

Der DAX gewann zum Auftakt etwas und rutschte im Verlauf auf rotes Terrain. Zwischenzeitlich pendelte er um die Nulllinie herum. Schlussendlich verabschiedete sich der Leitindex 0,27 Prozent tiefer bei 23.954,56 Punkten aus dem Handel.

Der TecDAX legte daneben zur Eröffnung ebenfalls zu. Die Gewinne wurden im Verlauf vorwiegend weiter ausgebaut, sodass zum Handelsschluss noch ein Plus von 0,8 Prozent bei 3.625 Zählern zu sehen war.

Vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend waren am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt keine großen Sprünge zu erwarten. Auch die weiterhin hohen Ölpreise mangels Fortschritten im Iran-Krieg sorgten für Zurückhaltung.

Die Fed wird in einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch wohl zum dritten Mal in Folge nicht verändern. Die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Geldpolitik ist groß. Entscheidend bleibt der Krieg zwischen den USA und dem Iran. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und eine anhaltende Schließung dürfte auch in den USA die Inflation weiter anheizen und das Wirtschaftswachstum dämpfen. In den Vereinigten Staaten dürften die Auswirkungen aber geringer sein als in anderen Teilen der Welt.

Auf beiden Seiten des Atlantiks sorgt zur Wochenmitte zudem die Berichtssaison dafür, dass es Anlegern nicht langweilig wird. In den USA veröffentlichen am Abend nach dem Börsenschluss in New York mit Alphabet, Amazon, Meta Platforms und Microsoft gleich vier Unternehmen aus der Gruppe der Magnificent 7 Quartalszahlen.

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