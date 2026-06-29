Asiens Börsen mehrheitlich grün

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Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich leicht nach unten. Der DAX ging fester in die Sitzung und bewegte sich anschließend in einer engen Range um die Nulllinie. Im weiteren Verlauf fiel er leicht ins Minus, wo er den Tag 0,18 Prozent niedriger bei 24.626,89 Zählern beendete.

Der TecDAX hatte die Woche etwas stärker begonnen und fiel im Laufe des Tages ebenso etwas zurück. Sein Schlussstand: 3.850,83 Zähler (-0,24 Prozent). Erneute Abschläge bei den deutschen Automobilwerten haben den DAX zum Start in die neue Handelswoche ausgebremst. Der Nahost-Krieg bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Etwas Entlastung brachte allerdings die Nachricht, dass die USA und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus vorerst einstellen und weiter verhandeln wollen. Wie die dpa aus informierten Kreisen in Washington erfuhr, wollen beide Seiten zunächst auf weitere Schritte verzichten - die Schifffahrt könne sich frei bewegen, während die Gespräche über die Umsetzung des Rahmenabkommens andauerten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte blieben am Montag träge. Der EURO STOXX 50 bewegte sich leicht nach oben, nachdem er minimal fester in den Tag gestartet war. Sein Schlussstand: 6.234,91 Punkte (+0,21 Prozent). Nach den Verlusten vor dem Wochenende zeigte sich an den europäischen Aktienmärkten ein ruhiger Start in die neue Woche, da einige Anleger in der Sommerpause an den Markt zurückkehren. Für Entlastung an den Börsen sorgte eine diplomatische Annäherung im Nahen Osten: Die USA und der Iran haben sich auf ein Ende der tagelangen Gefechte rund um die Straße von Hormus verständigt und die Friedensgespräche wieder aufgenommen. Laut Angaben eines US-Vertreters ist der Schiffsverkehr in der strategisch wichtigen Meerenge inzwischen wieder angelaufen. Gleichzeitig dämpfte jedoch eine Warnung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) die Stimmung im Technologiesektor. Die BIZ warnt vor den Risiken des extremen Wettbewerbs im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), der die Investitionen der Unternehmen auf ein ungesund hohes Niveau treiben könnte. Dies bedrohe nicht nur die Rentabilität führender Konzerne, sondern berge auch die Gefahr eines plötzlichen Markteinbruchs, der im schlimmsten Fall ganze Volkswirtschaften in die Rezession stürzen könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an der Wall Street griffen in der neuen Woche zu. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 0,59 Prozent bei 52.182,08 Punkten in den Feierabend.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zu, Techtitel gewannen schlussendlich 2,07 Prozent auf 25.820,14 Zähler. Viele Investoren sahen die zuletzt schwächeren Kurse an der NASDAQ als Kaufgelegenheit. Zu Wochenbeginn rückten zwei Themen in den Vordergrund: die etwas ruhigere Lage im Nahen Osten nach den jüngsten Eskalationen sowie ein Notenbankertreffen in Portugal - wo der neue Fed-Chef Kevin Warsh seinen ersten großen Auftritt auf dem internationalen Parkett hat. Etwas Entspannung brachte die Meldung, dass die USA und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus vorerst aussetzen und weiter verhandeln wollen. Wie die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington erfuhr, wollen beide Seiten zunächst auf weitere Schritte verzichten. Die Schifffahrt könne sich frei bewegen, während die Gespräche über die Umsetzung des Rahmenabkommens weitergingen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



