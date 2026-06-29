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Asiens Börsen mehrheitlich grün

aktualisiert 30.06.26 07:10 Uhr

Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an. RWE platziert grüne Anleihe.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich leicht nach unten.

Der DAX ging fester in die Sitzung und bewegte sich anschließend in einer engen Range um die Nulllinie. Im weiteren Verlauf fiel er leicht ins Minus, wo er den Tag 0,18 Prozent niedriger bei 24.626,89 Zählern beendete.
Der TecDAX hatte die Woche etwas stärker begonnen und fiel im Laufe des Tages ebenso etwas zurück. Sein Schlussstand: 3.850,83 Zähler (-0,24 Prozent).

Erneute Abschläge bei den deutschen Automobilwerten haben den DAX zum Start in die neue Handelswoche ausgebremst.

Der Nahost-Krieg bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Etwas Entlastung brachte allerdings die Nachricht, dass die USA und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus vorerst einstellen und weiter verhandeln wollen. Wie die dpa aus informierten Kreisen in Washington erfuhr, wollen beide Seiten zunächst auf weitere Schritte verzichten - die Schifffahrt könne sich frei bewegen, während die Gespräche über die Umsetzung des Rahmenabkommens andauerten.

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