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Heute im Fokus

US-Leitzins unverändert: DAX schwächer erwartet -- Asien uneinheitlich -- BMW mit Gewinnrückgang -- Metas Umsatz deutlich tiefer als erhofft -- Microsoft überzeugt -- adidas, Arm, QUALCOMM im Fokus

aktualisiert 30.07.26 08:21 Uhr

Nemetschek-Ergebnis von Sondereffekt belastet. Siltronic mit Verlust im zweite Quartal. KION steigert Marge. Knorr-Bremse erhöht operativen Ausblick 2026. BBVA macht Leiter des spanischen Privatkundengeschäfts zum neuen Finanzchef. VINCI steigert Umsatz und Gewinn wie erwartet. Lufthansa bietet offiziell für Minderheitsanteil an TAP Air Portugal.

Marktentwicklung


Der deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag in Rot präsentieren.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,4 Prozent auf 25.373 Punkte.
Der TecDAX sint vorbörslich geringfügig um 0,1 Prozent auf 3.834 Punkte.

Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank sowie Licht und Schatten von den Quartalsbilanzen von Microsoft und Meta dürfte der deutsche Leitindex an einem weiteren heißen Tag der Berichtssaison etwas tiefer starten. Weitere Quartalszahlen könnten nun neue Impulse bringen.

Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten bombardierte das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik.

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