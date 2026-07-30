US-Leitzins unverändert: DAX schwächer erwartet -- Asien uneinheitlich -- BMW mit Gewinnrückgang -- Metas Umsatz deutlich tiefer als erhofft -- Microsoft überzeugt -- adidas, Arm, QUALCOMM im Fokus
Nemetschek-Ergebnis von Sondereffekt belastet. Siltronic mit Verlust im zweite Quartal. KION steigert Marge. Knorr-Bremse erhöht operativen Ausblick 2026. BBVA macht Leiter des spanischen Privatkundengeschäfts zum neuen Finanzchef. VINCI steigert Umsatz und Gewinn wie erwartet. Lufthansa bietet offiziell für Minderheitsanteil an TAP Air Portugal.
Marktentwicklung
Der deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag in Rot präsentieren.
Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,4 Prozent auf 25.373 Punkte.
Der TecDAX sint vorbörslich geringfügig um 0,1 Prozent auf 3.834 Punkte.
Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank sowie Licht und Schatten von den Quartalsbilanzen von Microsoft und Meta dürfte der deutsche Leitindex an einem weiteren heißen Tag der Berichtssaison etwas tiefer starten. Weitere Quartalszahlen könnten nun neue Impulse bringen.
Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten bombardierte das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik.
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Die europäischen Aktienmärkte werden am Donnerstag voraussichtlich abgeben.
Eine Stunde vor Handelsstart fällt der EURO STOXX 50 um 0,7 Prozent auf 6.247 Zähler.
Die USA führten neue Angriffe gegen Ziele im Iran durch. Laut Angaben des US-Regionalkommando Centcom sind unter anderem militärische Kommandozentralen, Raketen- und Drohnenanlagen sowie Küstenüberwachungs- und Verteidigungsanlagen bombardiert worden.
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Die US-Börsen haben den Mittwochshandel mit Verlusten beendet.
Der Dow Jones Industrial baute seine Verluste im Handelsverlauf deutlicher aus und schloss 2,18 Prozent tiefer bei 51.594,86 Punkten.
Der technologielastige NASDAQ Composite sackte ebenfalls ab: Am Ende stand ein Minus von 1,74 Prozent, das Börsenbarometer schloss bei 24.442.94 Zählern.
Die Märkte wurden durch einen Medienbericht über Drohgebärden von US-Präsident Donald Trump aufgeschreckt. Demnach kündigte Trump laut "Fox News" weitere Angriffe gegen den Iran an - als Reaktion auf dessen Attacke auf US-Streitkräfte in Jordanien.
Im Mittelpunkt des heutigen Handelstages stand die abendliche Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Wie erwartet worden war, haben die Währungshüter die Zinspause verlängert. Nach US-Börsenschluss veröffentlichen mit Microsoft und Meta nach Börsenschluss zwei weitere Unternehmen aus dem Kreis der "Glorreichen Sieben" ihre Quartalszahlen.
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Die Börsen in Fernost schlagen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.
Der Nikkei 225 verzeichnet aktuell (07:43 Uhr) einen Gewinn von 1,07 Prozent bei 62.090,29 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite hingegen um 0,74 Prozent auf 3.800,05 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,07 Prozent auf 25.789,48 Einheiten ab.
Wenig Anklang in Asien findet das bestätigte Leitzinsniveau der US-Notenbank. Das uneinheitliche Abstimmungsergebnis im Offenmarktausschuss und die vorsichtigen Kommentare des Vorsitzenden Kevin Warsh lassen Anleger über den Zeitpunkt künftiger geldpolitischer Schritte im Unklaren. Gleichwohl reduzierten die Märkte ihre Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung.
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