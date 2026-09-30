Vor US-Inflationsdaten am Nachmittag: DAX vorbörslich deutlich fester -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen -- BMW streicht beim neuen 3er den Diesel -- DroneShield: Neuer US-Rahmenauftrag

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit Gewinnen starten. Der DAX hatte am Vortag nur 0,10 Prozent höher bei 25.399,21 Punkten geschlossen.

Der TecDAX baute derweil seine frühen gewinne aus und beendete die Sitzung 0,9 Prozent fester bei 4.003 Zählern. Vor wichtigen US-Inflationsdaten am Mittwochnachmittag winkt dem DAX ein starker Start. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,6 Prozent höher auf 25.546 Punkte. Damit nähert sich der DAX wieder seinem Vortageshoch bei 25.617 Punkten. Im Bereich seiner 21-Tage-Linie hatte er tags zuvor wieder abgedreht. In Asien prägten vor allem Kursgewinne im Halbleitersektor das Geschehen. US-Präsident Donald Trump hatte neue Bundesvorschriften zur KI abgelehnt, nachdem er sich im Weißen Haus mit führenden Vertretern der Branche getroffen hatte - und dies vor dem Hintergrund wachsender weltweiter Bedenken hinsichtlich der von dieser Technologie ausgehenden Gefahren. Nach einem Mittagessen mit fast zwei Dutzend Führungskräften aus dem Silicon Valley, darunter den Firmenchefs von Anthropic und NVIDIA, sagte Trump, die bestehenden Gesetze reichten aus, um die Amerikaner vor den potenziellen Risiken der Künstlichen Intelligenz zu schützen. Auch Konjunkturdaten aus China trugen zur recht guten Stimmung bei. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe war im August knapp über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen. Politisch warnte das Riesenreich die EU derweil im Handelsstreit vor Konsequenzen, sollte Brüssel trotz laufender Gespräche handelspolitische Maßnahmen durchsetzen. Auf der Schattenseite bleiben für die Anleger die Ölpreise - die tags zuvor auf hohem Niveau allerdings ein gutes Stück gesunken waren - und Anleiherenditen. Umso wichtiger werden am Nachmittag die US-PCE-Inflationsdaten für den Monat August. Sie sind ein wichtiges Teuerungsmaß für den Zinskurs der Notenbank. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Börsen deutet sich ein freundlicher Handelsstart an. Der EURO STOXX 50 war am Vortag mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 6.320,26 Punkten in den Feierabend gegangen. Nach taubenhaften Kommentaren von John Williams, Präsident der Federal Reserve Bank in New York, dürften Europas Börsen mit kräftigen Aufschlägen in den Handel am Mittwoch starten. Die US-Notenbank habe nach der ersten Zinserhöhung seit drei Jahren in der vergangenen Woche keinen Grund zur Eile, die Zinsen weiter anzuheben. Aktuell wird mit einer 47-prozentigen Wahrscheinlichkeit im Oktober eine weitere Zinserhöhung in den USA erwartet. Die Inflation sei zwar weiterhin zu hoch, und eine weitere Zinserhöhung "später in diesem Jahr" könnte angemessen sein, um die steigenden Preise einzudämmen, so Williams weiter. Für den Moment könne sich die Fed jedoch wahrscheinlich Zeit nehmen, um weitere Daten auszuwerten, bevor sie die Geldpolitik weiter verschärfe. Die am Berichtstag anstehenden Verbraucherpreise auf Frankreich und Deutschland könnten derweil weitere Hinweise liefern, wie es mit der Geldpolitik im Euroraum weitergeht. In beiden Ländern werden harmonisierte Preissteigerungen für September von mehr als 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet, was weit über dem EZB-Ziel von 2 Prozent liegen würde. Zuletzt wurde an den Märkten die Wahrscheinlichkeit einer EZB-Zinserhöhung für Oktober auf unter 50 Prozent taxiert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street präsentierte sich im Dienstagshandel zurückhaltend. Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,25 Prozent bei 51.350,99 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite pendelte lange Zeit um die Nulllinie, am Ende stand ein leichtes Minus von 0,09 Prozent auf 26.797,54 Zähler. Zeitweise positiv aufgenommen wurden die fallenden Ölpreise und Renditen, wenngleich sich diese weiterhin auf einem hohen Niveau bewegten. Die Ölpreise gaben aufgrund von Anzeichen für eine Erholung der Rohölexporte aus wichtigen Förderländern im Nahen Osten nach. Im September erreichten die Rohölexporte aus der Golfregion laut Daten von Kpler 80 Prozent des Vorkriegsniveaus. Unterdessen hat Saudi-Arabien nach einer Reparatur den Ölexport durch die Ost-West-Pipeline wieder aufgenommen, was auf eine sich verbessernde Versorgungslage hindeutet. Vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag und mangels konkreter Verhandlungsfortschritte im Nahost-Konflikt hielt sich die Kaufbereitschaft aber in Grenze. Die Verhandlungen mit den USA über die Straße von Hormus gehen nach Worten des iranischen Außenministers weiter. In dem festgefahrenen Konflikt versuche aktuell der Golfstaat Katar eine Lösung zu finden, sagte Abbas Araghtschi laut seinem Ministerium. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



