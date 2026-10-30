Asiens Börsen uneinheitlich -- Amazon verfehlt Prognosen -- Bitcoin-Riese Strategy mit ernüchternden Zahlen -- Intel kann Erwartungen nicht erfüllen -- Binance, SFC Energy im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Donnerstag kräftige Gewinne. Der DAX legte anfänglich nur ganz leicht zu, kletterte anschließend jedoch deutlicher. Dabei konnte er sogar die runde Marke von 26.000 Punkten knacken. Er ging mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 26.039,68 Punkten in den Feierabend.

Der TecDAX eröffnete etwas fester und baute seine Gewinne im Verlauf ebenfalls aus. Er notierte letztlich 0,83 Prozent höher bei 4.149,61 Zählern. Am Ölmarkt geben die Preise etwas nach, bewegen sich aber weiterhin auf hohem Niveau. Die US-Notenbank hatte am Vorabend erwartungsgemäß an ihren Leitzinsen festgehalten. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) ließ die Zinsen an diesem Donnerstag wie von Volkswirten erwartet unverändert. Gemischt fielen die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalsberichte der Technologieriesen Microsoft und Alphabet aus: Während Microsoft punkten konnte, blieb die Google-Mutter hinter den Erwartungen zurück. In Asien sorgte zudem Samsung mit seinen Zahlen für Enttäuschung bei den Anlegern. Hierzulande legten am Morgen mehrere DAX-Konzerne ihre Quartalsergebnisse vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkten bewegten sich am Donnerstag nach oben. Der EURO STOXX 50 startete etwas tiefer, anschließend konnte er aber ins Plus drehen und seine Gewinne im Laufe des Tages ausweiten. Er beendete den Handel 0,64 Prozent höher bei 6.207,07 Punkten. Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert gelassen. Fed-Präsident Kevin Warsh gab wie erwartet keine klaren Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs; Analysten rechnen jedoch mit einer Zinserhöhung im Dezember. Leichten Rückenwind für die Märkte liefert, dass Warsh das Wachstum der US-Wirtschaft nun als “stark” statt als “solide” einstuft. Das bestätigten die am frühen Nachmittag veröffentlichten BIP-Daten: Im dritten Quartal wuchs die US-Wirtschaft annualisiert um 3,4 Prozent und damit stärker als von Volkswirten erwartet. Auch die EZB hat bei ihrem Zinsentscheid am Nachmittag die Leitzinsen wie erwartet nicht angetastet. Gemischt fielen die nach US-Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag schwächer. Der Dow Jones konnte seinen anfänglichen Verlust im weiteren Verlauf etwas eindämmen und schloss 0,25 Prozent leichter bei 52.342,56 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite blieb nach einem deutich negativen Start tief in rotem Terrain und beendete die Sitzung 1,38 Prozent schwächer bei 26.184,72 Zählern. Die Erholungsrally an der US-Technologiebörse NASDAQ, die seit einer Woche anhält, geriet am Donnerstag ins Stocken. Auch an der Wall Street kam es zu Abschlägen, allerdings in spürbar geringerem Ausmaß. Für Verstimmung sorgten die Quartalsberichte zweier globaler Tech-Schwergewichte: der Google-Mutter Alphabet und des südkoreanischen Konzerns Samsung. Im Mittelpunkt stehen dabei einmal mehr die Zweifel, ob sich die gewaltigen Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) am Ende rechnen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



