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Heute im Fokus

DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO Papperger nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy im Fokus

aktualisiert 31.03.26 08:42 Uhr

Donald Trump äußert Bereitschaft zu Waffenstillstand trotz Hormus-Blockade. Airbus-Aktie: Milliardenauftrag aus Kanada für Tanker-Flotte gesichert. Unilever-Aktie: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an. NORMA-Aktie: Schwache Ziele, Gewinnrückgang und Dividendenkürzung. FRIEDRICH VORWERK: Gewinnsprung ermöglicht deutliche Dividendenanhebung. Deutsche Börse: Börsenchef fordert stärkere private Vorsorge und kritisiert Rentenniveau.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst seitwärts tendieren.

Der DAX wird gemäß vorbörslicher Indikationen ohne große Veränderung zum Sitzungsstart erwartet.
Auch der TecDAX dürfte den Handelstag nahe der Nulllinie eröffnen.

Anleger dürften angesichts der anhaltenden Spannungen im Iran-Konflikt vorsichtig bleiben. Trotz geopolitischer Risiken dürfte sich der Leitindex dank des am Vortag ausgebauten Puffers vorerst über der Marke von 22.000 Punkten halten.

Belastend wirken weiterhin hohe Ölpreise infolge des Nahost-Konflikts. Donald Trump äußerte seine Bereitschaft für ein Ende der militärischen Operationen im Nahen Osten trotz anhaltender Blockade in der Straße von Hormus. Dies steht allerdings im Widerspruch mit weiteren Drohungen seitens der US-Regierung, kritische Energieinfrastruktur des Iran anzugreifen.

Zudem rücken Inflationsdaten in den Fokus: In der Eurozone wird ein deutlicher Anstieg erwartet. "Die Inflation dürfte von 1,9 auf 2,6 Prozent steigen", so Anlagestratege Ulrich Stephan, wie dpa-AFX berichtet. Entsprechend werden bis Jahresende mehrere Zinserhöhungen eingepreist.

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