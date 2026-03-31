DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO Papperger nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst seitwärts tendieren. Der DAX wird gemäß vorbörslicher Indikationen ohne große Veränderung zum Sitzungsstart erwartet.

Auch der TecDAX dürfte den Handelstag nahe der Nulllinie eröffnen. Anleger dürften angesichts der anhaltenden Spannungen im Iran-Konflikt vorsichtig bleiben. Trotz geopolitischer Risiken dürfte sich der Leitindex dank des am Vortag ausgebauten Puffers vorerst über der Marke von 22.000 Punkten halten. Belastend wirken weiterhin hohe Ölpreise infolge des Nahost-Konflikts. Donald Trump äußerte seine Bereitschaft für ein Ende der militärischen Operationen im Nahen Osten trotz anhaltender Blockade in der Straße von Hormus. Dies steht allerdings im Widerspruch mit weiteren Drohungen seitens der US-Regierung, kritische Energieinfrastruktur des Iran anzugreifen. Zudem rücken Inflationsdaten in den Fokus: In der Eurozone wird ein deutlicher Anstieg erwartet. "Die Inflation dürfte von 1,9 auf 2,6 Prozent steigen", so Anlagestratege Ulrich Stephan, wie dpa-AFX berichtet. Entsprechend werden bis Jahresende mehrere Zinserhöhungen eingepreist. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte werden etwas fester erwartet. So zeigt sich der EURO STOXX 50 vorbörslich mit leicht behaupteter Tendenz. Europas Börsen dürften mit leichten Gewinnen starten, gestützt von Hoffnungen auf eine mögliche Deeskalation im Iran-Konflikt. Donald Trump signalisiert laut Bericht Gesprächsbereitschaft, auch ohne Öffnung der Straße von Hormus. Gleichzeitig bleibt die Lage widersprüchlich, da parallel militärische Optionen vorbereitet werden. Im Fokus stehen Konjunkturdaten: In Europa wird ein deutlicher Inflationsanstieg erwartet, während in den USA schwächere Stimmungsindikatoren prognostiziert werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen bewegten sich in der neuen Börsenwoche auf unterschiedlichem Terrain. Der Dow Jones hat den Montagshandel etwas höher begonnen und verblieb auch weiterhin auf höherem Niveau. Er ging 0,11 Prozent fester bei 45.216,72 Stellen aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite verzeichnet Verluste, nachdem er zur Startglocke noch mit Aufschlägen notierte. Schlussendlich verlor das Börsenbarometer 0,73 Prozent auf 20.794,64 Einheiten. Nach zweitägigen Kursverlusten infolge des Iran-Konflikts unternahm die Wall Street zu Wochenbeginn einen zaghaften Erholungsversuch. Die Marktlage blieb aufgrund von widersprüchlichen Nachrichten jedoch äußerst instabil, sodass sich die US-Börsen nach einem positiven Start schließlich uneinheitlich zeigten. Während US-Präsident Donald Trump zwar Hoffnung auf eine diplomatische Lösung mit einem "vernünftigeren Regime" schürt, verstärken die USA gleichzeitig ihre Truppenpräsenz vor Ort und schließen eine Bodenoffensive nicht aus - eine Eskalationsgefahr, die durch anhaltende iranische Raketenangriffe auf Israel und die Golfstaaten befeuert wird, so Dow Jones Newswires. Diese tiefgreifende Verunsicherung spiegelt sich vor allem im Ölmarkt wider, wo der Preis für Brent-Öl auf über 114 Dollar kletterte. Experten wie Henry Allen von der Deutschen Bank warnten vor den gravierenden Marktauswirkungen des ungelösten Konflikts, während Analysten von Kepler bereits vor massiven logistischen Störungen warnten: Sollte neben der Straße von Hormus auch die Meerenge Bab al-Mandab blockiert werden, drohen durch Umleitungen um das Kap der Guten Hoffnung verdoppelte Transitzeiten und explodierende Transportkosten für Rohöl. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken