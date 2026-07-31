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Asiens Börsen uneinheitlich -- Apple und Amazon melden Umsatz und Gewinn über Erwartungen

aktualisiert 31.07.26 07:23 Uhr

thyssenkrupp nuceras Quartalszahlen überraschen positiv. Enel meldet Gewinn über Erwartungen. Umsatz von Saint-Gobain überrascht positiv.

Marktentwicklung


Der deutschen Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag fester.

So eröffnete der DAX mit einem geringfügigen Zuwachs und drehte anschließend vorübergehend ins Minus. Im weiteren Verlauf bewegte er sich aber wieder in der Gewinnzone, wo er den Tag 0,6 Prozent stärker bei 25.612,03 Punkten beendete.
Der TecDAX fiel anfänglich leicht zurück und blieb auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Er gab letztlich 0,4 Prozent auf 3.828,94 Zähler nach.

Unter dem Eindruck eines Kurseinbruchs von adidas und einer erwartungsgemäß ausgefallenen US-Leitzinsentscheidung hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. Zudem standen aktuelle Inflationsdaten aus Deutschland sowie der Iran-Krieg im Anlegerfokus.

Die US-Notenbank Fed hatte den Leitzins am Vorabend wie erwartet ein weiteres Mal unverändert gelassen. Damit bleibt die Spanne bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten griff das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik an.

Angesichts der Sorgen über KI-Kosten und der neuen gegenseitigen Angriffe im US-Iran-Konflikt sei die Stimmung auf dem Parkett verhalten, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Selbst die ausgebliebene Zinsanhebung durch die US-Notenbank könne nicht für neue Euphorie sorgen, weil man davon ausgehe, dass das Stillhalten nur vorläufig sei.

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