DAX startet tiefer -- Asiens Börsen uneins -- OpenAI will Cursor-Partnerschaft nach SpaceX-Übernahme beenden -- Siemens-CEO warnt vor überzogener KI-Regulierung -- Allianz, Bayer, VW im Fokus
Daimler Truck: Diese Chancen sieht Wunsiedel für das Werk in Cheb. BVB startet mit Sieg - Kreuzbandriss bei Konstantelias bestätigt. Boeing 737 muss ungeplant in Paris landen. Google Maps zeigt nach Trumps Umbenennung 'Lake America'. Trump: USA sichern sich Zugriff auf riesige Ölvorkommen in Venezuela. Eni übernimmt die Hälfte an Offshore-Explorationsblock in Uruguay.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt gibt zum Wochenstart etwas nach.
Der DAX notiert zum Sitzungsstart 0,40 Prozent tiefer bei 26.464,14 Punkten.
Der TecDAX steigt derweil kaum verändert in den Handel ein.
Nach dem Rekordhoch im DAX vom Freitag gehen Anleger zu Wochenbeginn vorsichtiger vor. Wieder steigende Ölpreise und falkenhafte Zinssignale aus Jackson Hole dämpfen die Kauflaune. Am Freitag hatte der Index bei 26.618 Punkten ein neues Allzeithoch markiert, sein Jahresplus auf fast neun Prozent ausgebaut, ehe die US-Börsen noch ins Minus drehten und auch Asiens Märkte am Montag nachgaben, belastet durch erneut kräftig steigende Ölpreise.
Grund sind laut Medienberichten neue US-Angriffe auf iranische Ziele, erstmals seit Ende Juli: Zwei Raketenwerfer auf der Insel Larak wurden attackiert, um das Verlegen neuer Seeminen in der Straße von Hormus zu verhindern. Die Revolutionsgarden drohten mit Vergeltung. Zudem rechnen Investoren nun eher mit einer weiteren Zinsanhebung als mit einer Lockerung, so Marktexperte Stephen Innes laut dpa-AFX.
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Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag eine Spur tiefer.
Der EURO STOXX 50 eröffnet die Sitzung mit leichten Abgaben.
Händler rechnen zum Wochenstart mit gedämpfter Kursentwicklung. Belastend wirken steigende Ölpreise nach einer erneuten militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran sowie zunehmende Zinserhöhungsspekulationen nach dem falkenhaften Auftritt von Fed-Chef Warsh am Freitag in Jackson Hole. Kaum Impulse liefern Chinas Einkaufsmanagerindizes, die im August erneut knapp unter der Wachstumsschwelle von 50 blieben. Positiv: Fitch bestätigte Frankreichs Bonität entgegen mancher Befürchtungen mit A+ und stabilem Ausblick.
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Anleger an der Wall Street hielten sich am Freitag zurück.
Der Dow Jones zeigte sich zum Sitzungsstart knapp im Plus und kam auch im Verlauf nicht vom Fleck. Er verabschiedete sich mit minus 0,02 Prozent bei 53.559,34 Punkten in den Feierabend.
Der technologielastige NASDAQ Composite notierte zur Eröffnung derweil leicht im Minus und baute seine Verluste im Laufe des Tages etwas aus. Letztlich gab er 0,52 Prozent auf 26.402,42 Zähler nach.
Die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Kevin Warsh bremste die Kauflaune der US-Anleger etwas. In seiner Rede beim Notenbanksymposium in Jackson Hole würdigte Fed-Chef Kevin Warsh die zuletzt gewachsene Wirtschaftskraft der USA, machte aber zugleich klar, dass die Fed bei anhaltend hoher Inflation notfalls eingreifen müsse. An den Märkten wurde dies als Hinweis auf eine mögliche Zinserhöhung gewertet, was Anleihen gegenüber Aktien tendenziell attraktiver erscheinen lässt.
Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg sieht darin den Versuch Warshs, Zweifel an seiner Bereitschaft zu höheren Zinsen auszuräumen, wodurch die Spannung vor der Zinssitzung Mitte September weiter steige. Wie Völker laut dpa-AFX schrieb: "Die US-Inflationsdaten für August, die wenige Tage vor diesem Termin veröffentlicht werden, bilden mutmaßlich das Zünglein an der Waage." Dabei komme es vor allem auf die Kernrate an. "Schwächt diese sich nicht ab, dann ist eine Zinserhöhung ernsthaft im Spiel. Die Entscheidung könnte auf Messers Schneide stehen", so der Experte weiter.
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An den Börsen in Asien sind zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.
In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,14 Prozent auf 66.311,93 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,78 Prozent stärker bei 3.982,98 Stellen.
In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil 0,28 Prozent schwächer bei 25.513,00 Einheiten.
Die Börsen in Ostasien zeigen sich am Montag uneins, nachdem Fed-Chef Kevin Warsh beim Notenbankertreffen in Jackson Hole falkenhaft aufgetreten war. Er machte deutlich, dass die Notenbank weitere Schritte einleiten könnte, sollte die Inflation nicht auf Kurs Richtung 2-Prozent-Ziel bleiben, und betonte zugleich die Robustheit von US-Wirtschaft und Arbeitsmarkt, die vom aktuellen Zinsniveau bislang unbeeindruckt seien. Am Zinsterminmarkt stieg die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September daraufhin von rund 30 auf fast 60 Prozent.
Zusätzlich drücken steigende Ölpreise auf die Stimmung: Nach einem US-Angriff auf iranische Abschussrampen in der Straße von Hormus reagierte der Iran laut Berichten mit Vergeltungsschlägen auf US-Truppen in Jordanien.
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