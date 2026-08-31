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Heute im Fokus

DAX startet tiefer -- Asiens Börsen uneins -- OpenAI will Cursor-Partnerschaft nach SpaceX-Übernahme beenden -- Siemens-CEO warnt vor überzogener KI-Regulierung -- Allianz, Bayer, VW im Fokus

aktualisiert 31.08.26 09:04 Uhr

Daimler Truck: Diese Chancen sieht Wunsiedel für das Werk in Cheb. BVB startet mit Sieg - Kreuzbandriss bei Konstantelias bestätigt. Boeing 737 muss ungeplant in Paris landen. Google Maps zeigt nach Trumps Umbenennung 'Lake America'. Trump: USA sichern sich Zugriff auf riesige Ölvorkommen in Venezuela. Eni übernimmt die Hälfte an Offshore-Explorationsblock in Uruguay.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt gibt zum Wochenstart etwas nach.

Der DAX notiert zum Sitzungsstart 0,40 Prozent tiefer bei 26.464,14 Punkten.
Der TecDAX steigt derweil kaum verändert in den Handel ein.

Nach dem Rekordhoch im DAX vom Freitag gehen Anleger zu Wochenbeginn vorsichtiger vor. Wieder steigende Ölpreise und falkenhafte Zinssignale aus Jackson Hole dämpfen die Kauflaune. Am Freitag hatte der Index bei 26.618 Punkten ein neues Allzeithoch markiert, sein Jahresplus auf fast neun Prozent ausgebaut, ehe die US-Börsen noch ins Minus drehten und auch Asiens Märkte am Montag nachgaben, belastet durch erneut kräftig steigende Ölpreise.

Grund sind laut Medienberichten neue US-Angriffe auf iranische Ziele, erstmals seit Ende Juli: Zwei Raketenwerfer auf der Insel Larak wurden attackiert, um das Verlegen neuer Seeminen in der Straße von Hormus zu verhindern. Die Revolutionsgarden drohten mit Vergeltung. Zudem rechnen Investoren nun eher mit einer weiteren Zinsanhebung als mit einer Lockerung, so Marktexperte Stephen Innes laut dpa-AFX.

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