DAX startet tiefer -- Asiens Börsen uneins -- OpenAI will Cursor-Partnerschaft nach SpaceX-Übernahme beenden -- Siemens-CEO warnt vor überzogener KI-Regulierung -- Allianz, Bayer, VW im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt gibt zum Wochenstart etwas nach. Der DAX notiert zum Sitzungsstart 0,40 Prozent tiefer bei 26.464,14 Punkten.

Der TecDAX steigt derweil kaum verändert in den Handel ein. Nach dem Rekordhoch im DAX vom Freitag gehen Anleger zu Wochenbeginn vorsichtiger vor. Wieder steigende Ölpreise und falkenhafte Zinssignale aus Jackson Hole dämpfen die Kauflaune. Am Freitag hatte der Index bei 26.618 Punkten ein neues Allzeithoch markiert, sein Jahresplus auf fast neun Prozent ausgebaut, ehe die US-Börsen noch ins Minus drehten und auch Asiens Märkte am Montag nachgaben, belastet durch erneut kräftig steigende Ölpreise. Grund sind laut Medienberichten neue US-Angriffe auf iranische Ziele, erstmals seit Ende Juli: Zwei Raketenwerfer auf der Insel Larak wurden attackiert, um das Verlegen neuer Seeminen in der Straße von Hormus zu verhindern. Die Revolutionsgarden drohten mit Vergeltung. Zudem rechnen Investoren nun eher mit einer weiteren Zinsanhebung als mit einer Lockerung, so Marktexperte Stephen Innes laut dpa-AFX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag eine Spur tiefer. Der EURO STOXX 50 eröffnet die Sitzung mit leichten Abgaben. Händler rechnen zum Wochenstart mit gedämpfter Kursentwicklung. Belastend wirken steigende Ölpreise nach einer erneuten militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran sowie zunehmende Zinserhöhungsspekulationen nach dem falkenhaften Auftritt von Fed-Chef Warsh am Freitag in Jackson Hole. Kaum Impulse liefern Chinas Einkaufsmanagerindizes, die im August erneut knapp unter der Wachstumsschwelle von 50 blieben. Positiv: Fitch bestätigte Frankreichs Bonität entgegen mancher Befürchtungen mit A+ und stabilem Ausblick. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an der Wall Street hielten sich am Freitag zurück. Der Dow Jones zeigte sich zum Sitzungsstart knapp im Plus und kam auch im Verlauf nicht vom Fleck. Er verabschiedete sich mit minus 0,02 Prozent bei 53.559,34 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite notierte zur Eröffnung derweil leicht im Minus und baute seine Verluste im Laufe des Tages etwas aus. Letztlich gab er 0,52 Prozent auf 26.402,42 Zähler nach. Die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Kevin Warsh bremste die Kauflaune der US-Anleger etwas. In seiner Rede beim Notenbanksymposium in Jackson Hole würdigte Fed-Chef Kevin Warsh die zuletzt gewachsene Wirtschaftskraft der USA, machte aber zugleich klar, dass die Fed bei anhaltend hoher Inflation notfalls eingreifen müsse. An den Märkten wurde dies als Hinweis auf eine mögliche Zinserhöhung gewertet, was Anleihen gegenüber Aktien tendenziell attraktiver erscheinen lässt. Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg sieht darin den Versuch Warshs, Zweifel an seiner Bereitschaft zu höheren Zinsen auszuräumen, wodurch die Spannung vor der Zinssitzung Mitte September weiter steige. Wie Völker laut dpa-AFX schrieb: "Die US-Inflationsdaten für August, die wenige Tage vor diesem Termin veröffentlicht werden, bilden mutmaßlich das Zünglein an der Waage." Dabei komme es vor allem auf die Kernrate an. "Schwächt diese sich nicht ab, dann ist eine Zinserhöhung ernsthaft im Spiel. Die Entscheidung könnte auf Messers Schneide stehen", so der Experte weiter. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



