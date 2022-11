"Heute ist der Tag" - Bidens Demokraten zittern um Kongress

- von Joseph Ax und Christian Rüttger

Washington/Berlin (Reuters) - In den USA haben die Zwischenwahlen begonnen. Es geht um alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat.

Außerdem werden 36 Gouverneursposten und Tausende weitere politische Ämter auf Bundesstaats- und Kommunalebene besetzt. Zum Auftakt versuchte Präsident Joe Biden noch einmal, die Wähler und Wählerinnen zu mobilisieren. "Leute, heute ist der Tag", schrieb er am Dienstag auf Twitter. "Geht wählen. Ihr könnt bei dieser Wahl etwas bewirken."

Bidens Demokraten müssen Umfragen zufolge um ihre knappen Mehrheiten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat fürchten. Erobern die Republikaner auch nur eine der beiden Parlamentskammern, können sie Biden das Regieren bis zur nächsten Präsidentschaftswahl in zwei Jahren erheblich erschweren. Gleichzeitig könnte ein erfolgreiches Abschneiden der Republikaner die Entscheidung von Bidens Vorgänger Donald Trump befeuern, 2024 erneut zu kandidieren. Am Montag versprach Trump bei einer Wahlkampfabschlussveranstaltung in Ohio für den 15. November eine "große Ankündigung".

Die Republikaner benötigen nur fünf zusätzliche Mandate, um das Repräsentantenhaus zu erobern. Meinungsforscher räumen ihnen dafür gute Chancen ein. Manche trauen ihnen zu, den Demokraten 20 Sitze oder mehr abzujagen. Enger zugehen dürfte es im Rennen um den Senat. Doch hier reicht den Republikanern schon ein weiterer Sitz, um die Kontrolle zu übernehmen.

"WÄHLER GEBEN BIDEN SCHULD AN INFLATION"

Den Republikanern spielen vor allem die rasant gestiegenen Preise etwa für Benzin und Lebensmittel in die Karten. Daran ändert auch nichts, dass der US-Arbeitsmarkt so robust wie seit langem nicht mehr ist. Biden und seine Demokraten können davon nicht profitieren. Seit Monaten steckt der Präsident im Umfragetief fest. In der jüngsten Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos zeigen sich nur 39 Prozent der Befragten mit seiner Arbeit zufrieden. Zwei Drittel der Amerikaner sind dagegen der Ansicht, das Land befinde sich auf dem falschen Pfad. "Die Wähler sorgen sich sehr um die Wirtschaft, und sie geben Biden die Schuld an der Inflation", sagt Jacob Rubashkin vom unabhängigen Wahlanalysedienst Inside Elections.

Viele demokratische Kandidaten und Kandidatinnen befürchten angesichts der schwachen Beliebtheitswerte, dass sie stellvertretend für Biden abgestraft werden. Denn auch wenn Bidens Name selbst nicht auf dem Stimmzettel steht, so sind die Midterms zur Hälfte der Amtszeit eines Präsidenten traditionell oft ein Referendum über dessen Arbeit.

Immerhin im Senat sah es bis vor kurzem so aus, als ob die Demokraten ihre Mehrheit verteidigen könnten. Ihnen kam unter anderem eine Entscheidung des überwiegend mit konservativen Richtern besetzten Obersten Gerichtshofs zugute, mit der das seit Jahrzehnten geltende bundesweite Recht auf Abtreibungen gekippt wurde. Die Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen unterliegt nun den Bundesstaaten. Der Protest gegen diese Entscheidung mobilisierte die Anhängerschaft der Demokraten, die für eine Beibehaltung der alten Regelung waren. Die Zahl der Frauen, die sich in die Wahlregister eintrugen, schoss landesweit hoch.

TRUMP-TREUE WAHLLEUGNER IN STELLUNG

Doch inzwischen zeigt sich, dass die Wut über die Abtreibungsentscheidung womöglich nicht reicht, um die Demokraten zu retten. Biden und andere prominente Demokraten wie der frühere Präsident Barack Obama versuchten im Wahlkampfschlussspurt, den Fokus von der Inflation zu nehmen. Stattdessen warnten sie vor einer Gefährdung der Demokratie in den USA durch Trump und dessen treu ergebene Gefolgschaft. Der Ex-Präsident hat trotz Bedenken einiger gemäßigter Republikaner eine ganze Reihe von Bewerbern in Stellung gebracht, die seinen Kurs vertreten und die wie er bis heute seine Wahlniederlage von 2020 leugnen. Je erfolgreicher sie abschneiden, umso mehr wird sich Trump bestätigt sehen, 2024 einen erneuten Anlauf auf das Weiße Haus zu wagen. Kaum noch jemand zweifelt daran, dass er es auf einen Versuch ankommen lassen wird.

Erste Ergebnisse werden in der Nacht zum Mittwoch erwartet. Unter Umständen kann es wegen des voraussichtlich engen Verlaufs einiger Rennen jedoch auch Tage, wenn nicht gar Wochen dauern, bis feststeht, welche Partei künftig im Kongress an der Macht ist. Übernehmen die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus, können sie unter anderem Gesetzesvorhaben durchkreuzen. Gewinnen sie die Kontrolle über den Senat, wären sie zudem in der Lage, wichtige Personalentscheidung zu blockieren.

