Hewlett Packard übernimmt Juniper für 14 Milliarden Dollar

Bangalore (Reuters) - Für den Ausbau seines Geschäfts mit künstlicher Intelligenz (KI) legt Hewlett Packard Enterprise(HPE) 14 Milliarden Dollar für den Netzwerkausrüster Juniper auf den Tisch. HPE habe den Aktionären von Juniper 40 Dollar je Aktie geboten, teilten die Unternehmen am Dienstag mit.

Das entspricht einem Aufschlag von 32,4 Prozent auf den Schlusskurs der Aktie am Montag, als die Nachricht von der Übernahme bekannt wurde. Mit der Ankündigung bestätigten die Unternehmen eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters vom Montag. Die Transaktion wird voraussichtlich durch befristete Kreditzusagen in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar finanziert und soll vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen Ende 2024 oder Anfang 2025 abgeschlossen sein. HPE kämpft mit einer schleppenden Nachfrage in seinem traditionellen Servergeschäft und will mit der Transaktion von Junipers Angeboten profitieren, darunter Netzwerksicherheit und KI-gestützte Enterprise Networking Operations (AIOps). Der KI-Boom veranlasst die Unternehmen derzeit, Milliarden in die Aufrüstung und Entwicklung neuer Produkte zu investieren. Die schwache Nachfrage der inflationsgeplagten Mobilfunkanbieter und Kabelnetzbetreiber sowie die harte Konkurrenz von Cisco Systems und Nvidia im Netzwerkbereich belasteten Juniper. Die Aktien von Juniper stiegen nachbörslich um 0,5 Prozent, während die Papiere von HPE weitgehend unverändert tendierten.

(Zaheer Kachwala und Harshita Mary Varghese)