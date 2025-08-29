Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise verzeichnet am Abend Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 22,50 USD abwärts.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 22,50 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 21,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,03 USD. Bisher wurden heute 1.847.359 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.
Am 23.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 87,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,539 USD aus.
Am 03.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hewlett Packard Enterprise ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 7,59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,18 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 2,26 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
