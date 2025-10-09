Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Hewlett Packard Enterprise

DAX24.651 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.947 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,87 -0,3%Gold4.009 -0,7%
09.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 25,86 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
22,28 EUR -0,22 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 25,86 USD ab. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,85 USD ab. Bei 26,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 241.546 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,43 USD erreichte der Titel am 08.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 2,16 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.04.2025 auf bis zu 11,97 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,538 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Hewlett Packard Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,90 USD je Aktie in den Hewlett Packard Enterprise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

